Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ASUS

In sintesi

ASUS Vivobook 15 in Offerta: Il notebook è consigliato come "best buy" sotto i 500 euro, grazie a un’offerta su Amazon che lo propone a 499 euro (con possibilità di pagamento a rate per gli utenti idonei).

Specifiche Ideali per Studio/Lavoro: Dotato di un display Full HD da 15,6 pollici, processore Intel Core 5 120U, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, il portatile è considerato la soluzione ideale per l’uso quotidiano, lo studio e il lavoro, offrendo buone prestazioni e autonomia.

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook da meno di 500 euro, in questo momento, la scelta giusta è rappresentata da ASUS Vivobook 15. Il modello è ora disponibile in offerta su Amazon e può essere acquistato al prezzo scontato di 499 euro, diventando un vero e proprio best buy della sua categoria.

Il portatile è venduto direttamente da Amazon e può contare sulle specifiche giuste per soddisfare appieno le esigenze degli utenti, risultando la scelta ideale per lo studio e il lavoro. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu

ASUS Vivobook 15: la scheda tecnica

La scheda tecnica di ASUS Vivobook 15 comprende un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del portatile troviamo il processore Intel Core 5 120U che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Da segnalare anche la presenza di una tastiera full-size, con layout italiano. Il sistema operativo è Windows 11. Il portatile è dotato del supporto Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 oltre che di una dotazione di porte completa.

Considerando le specifiche, il notebook di ASUS rappresenta oggi una soluzione ideale per lo studio ma anche per il lavoro, in ufficio oppure da remoto, garantendo buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni e un’autonomia elevata.

Considerando il prezzo a cui viene proposto, ASUS Vivobook 15 è oggi la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un portatile di qualità a prezzo scontato.

ASUS Vivobook 15: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il notebook ASUS con un prezzo ridotto a 499 euro e con anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili senza interessi, per gli utenti abilitati a questo tipo di pagamenti. Il portatile è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6" Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu