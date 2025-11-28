Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ASUS TUF Gaming A16 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi cerca un noteboo da gaming senza spendere troppo

In sintesi

ASUS TUF Gaming A16 in offerta Black Friday: disponibile su Amazon a 999 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon, con pagamento in 5 rate senza interessi e 3 anni di garanzia ASUS per i clienti italiani.

Hardware da gaming senza compromessi sotto i 1.000 €: display 16" Full HD 165 Hz, Ryzen 7 260, RTX 5050 8 GB, 16 GB RAM, 1 TB SSD espandibile e batteria 90 Wh, il tutto con Windows 11.

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è la possibilità di acquistare ASUS TUF Gaming A16 con un prezzo ridotto fino a 999 euro. Si tratta, in questo momento, del notebook da gaming da prendere sotto i 1.000 euro. La scheda tecnica è completa e senza punti deboli.

Il modello è acquistabile in 5 rate senza interessi ed è venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Da segnalare che ASUS propone per i suoi clienti italiani la possibilità di ottenere 3 anni di garanzia anziché 2 anni senza alcun costo aggiuntivo.

ASUS TUF Gaming A16: la scheda tecnica

La scheda tecnica di ASUS TUF Gaming A16 comprende un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo che può arrivare fino a 165 Hz, rappresentando la soluzione giusta per un’esperienza da gaming completa.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il processore Ryzen 7 260, una garanzia assoluta per ottenere prestazioni elevate, anche per il gaming. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 1 TB di SSD (con possibilità di espansione). C’è anche una batteria da 90 Wh.

Per quanto riguarda la parte grafica, invece, troviamo la scheda video NVIDIA RTX 5050 con 8 GB di memoria dedicata e con la possibilità di sfruttare tutte le tecnologie NVIDIA, compreso il DLSS, per ottenere una marcia in più durante il gaming. Il sistema operativo è Windows 11.

ASUS TUF Gaming A16: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS TUF Gaming A16 con un prezzo ridotto a 999 euro, scegliendo la versione descritta in precedenza. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto, con anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate senza interessi. La promozione è valida solo per il periodo del Black Friday. Come per altri modelli selezionati della gamma del brand, anche questo notebook ASUS può contare su 3 anni di garanzia, senza costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.

ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio