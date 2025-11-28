Libero
OFFERTE

ASUS TUF Gaming A16, col Black Friday Amazon è il notebook da gaming giusto

ASUS TUF Gaming A16 è in offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi cerca un noteboo da gaming senza spendere troppo

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ASUS TUF Gaming A16 ASUS

In sintesi

  • ASUS TUF Gaming A16 in offerta Black Friday: disponibile su Amazon a 999 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon, con pagamento in 5 rate senza interessi e 3 anni di garanzia ASUS per i clienti italiani.
  • Hardware da gaming senza compromessi sotto i 1.000 €: display 16" Full HD 165 Hz, Ryzen 7 260, RTX 5050 8 GB, 16 GB RAM, 1 TB SSD espandibile e batteria 90 Wh, il tutto con Windows 11.

Tra le offerte del Black Friday di Amazon c’è la possibilità di acquistare ASUS TUF Gaming A16 con un prezzo ridotto fino a 999 euro. Si tratta, in questo momento, del notebook da gaming da prendere sotto i 1.000 euro. La scheda tecnica è completa e senza punti deboli.

Il modello è acquistabile in 5 rate senza interessi ed è venduto e spedito da Amazon. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto. Da segnalare che ASUS propone per i suoi clienti italiani la possibilità di ottenere 3 anni di garanzia anziché 2 anni senza alcun costo aggiuntivo.

ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio

ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio

999,00 €1.339,00 € -340,00 € (25%)

ASUS TUF Gaming A16: la scheda tecnica

La scheda tecnica di ASUS TUF Gaming A16 comprende un display da 16 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate massimo che può arrivare fino a 165 Hz, rappresentando la soluzione giusta per un’esperienza da gaming completa.

A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il processore Ryzen 7 260, una garanzia assoluta per ottenere prestazioni elevate, anche per il gaming. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM e di 1 TB di SSD (con possibilità di espansione). C’è anche una batteria da 90 Wh.

Per quanto riguarda la parte grafica, invece, troviamo la scheda video NVIDIA RTX 5050 con 8 GB di memoria dedicata e con la possibilità di sfruttare tutte le tecnologie NVIDIA, compreso il DLSS, per ottenere una marcia in più durante il gaming. Il sistema operativo è Windows 11.

ASUS TUF Gaming A16: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS TUF Gaming A16 con un prezzo ridotto a 999 euro, scegliendo la versione descritta in precedenza. Il modello è venduto e spedito direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il banner qui di sotto, con anche la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate senza interessi. La promozione è valida solo per il periodo del Black Friday. Come per altri modelli selezionati della gamma del brand, anche questo notebook ASUS può contare su 3 anni di garanzia, senza costi aggiuntivi. L’offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo.

ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio

ASUS TUF Gaming A16 FA608UH#B0DYF198SY, Notebook con Monitor da 16" Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio

999,00 €1.339,00 € -340,00 € (25%)

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Iscriviti gratis al canale Telegram di Libero Tecnologia: ogni giorno, sconti e offerte sui migliori prodotti techSeguici su Telegram
Ti suggeriamo

ENEL

Ti potrebbero interessare

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963