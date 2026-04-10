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ASUS rinnova la linea Zephyrus con i modelli G14 e G16 (2026), già in arrivo in Italia, pensati per gaming e creator.

ASUS

La nuova generazione di notebook gaming e creator di ASUS debutta anche in Italia. ROG Zephyrus G14 (2026) e ROG Zephyrus G16 (2026) arrivano con aggiornamenti sia sul piano hardware sia su quello del design, con un’attenzione evidente a prestazioni e intelligenza artificiale.

G14 è già disponibile attraverso lo store ufficiale, mentre G16 è atteso entro la fine di aprile. Si tratta di macchine pensate per un utilizzo trasversale, dal gaming alla produzione di contenuti, senza rinunciare a un’impostazione compatta.

Le specifiche tecniche di ASUS ROG Zephyrus G14 (2026)

Il modello da 14 pollici integra il processore Intel Core Ultra 9 386H, affiancato da una NPU capace di raggiungere i 50 TOPS. Sul fronte grafico sono previste configurazioni con GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop o RTX 5080 Laptop.

Il display è un ROG Nebula HDR OLED da 14 pollici con risoluzione 3K e refresh rate a 120 Hz, certificato PANTONE e dotato di tecnologie come MUX Switch e NVIDIA Advanced Optimus. La dotazione include 32 GB di RAM LPDDR5X e uno storage PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Completano il quadro WiFi 7, Bluetooth 6.0, webcam FHD con supporto a Windows Hello e un sistema audio con Dolby Atmos. È prevista anche una configurazione alternativa basata su piattaforma AMD Ryzen AI di nuova generazione.

ASUS ROG Zephyrus G14

Le specifiche tecniche di ASUS ROG Zephyrus G16 (2026)

G16 mantiene lo stesso processore Intel Core Ultra 9 386H, ma amplia le opzioni sul versante grafico, arrivando fino alla NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop. Anche in questo caso, la NPU raggiunge i 50 TOPS.

Il pannello è un OLED da 16 pollici con risoluzione 2,5K in formato 16:10, con copertura DCI-P3 al 100% e validazione PANTONE. Le configurazioni prevedono fino a 64 GB di RAM LPDDR5X e doppio slot M.2 per l’archiviazione.

Rispetto a G14 cresce anche la batteria, che raggiunge i 90 Wh, mantenendo comunque una struttura sottile per la categoria.

Il design di ASUS ROG Zephyrus G14 e G16

ASUS interviene anche sulla progettazione termica con il sistema ROG Intelligent Cooling, pensato per contenere la rumorosità e mantenere prestazioni stabili sotto carico. Il pannello inferiore è stato ridisegnato per migliorare il flusso d’aria.

Entrambi i modelli adottano elementi distintivi della linea ROG, come l’illuminazione Slash Lighting e il supporto Aura Sync. Restano presenti anche soluzioni orientate all’uso quotidiano, come la tastiera retroilluminata con tasto Copilot e il comparto audio con cancellazione del rumore basata su AI.

ASUS ROG Zephyrus G14 e G16, quando escono?

ROG Zephyrus G14 (2026) è già acquistabile in Italia attraverso l’eShop ufficiale ASUS. ROG Zephyrus G16 (2026) è invece atteso entro la fine di aprile, completando così la disponibilità della nuova gamma.

I prezzi di ASUS ROG Zephyrus G14 e G16

Il prezzo di partenza per G14 è fissato a 2.999 euro. Per G16 si parte invece da 3.099 euro, con variazioni legate alle diverse configurazioni hardware.

Con questa generazione, ASUS aggiorna una delle sue linee più riconoscibili per i gamer e i creativi, introducendo soluzioni pensate per sfruttare le nuove architetture ibride e le funzioni legate all’intelligenza artificiale, senza alterare l’impostazione che ha reso la serie Zephyrus un riferimento nel segmento.