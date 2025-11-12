ASUS ROG Strix Helios II: il nuovo case gaming premium

Cresciuto tra floppy disk e joystick, ha vissuto l’evoluzione tecnologica dall'inizio come un’avventura. Oggi, si muove tra schermi e realtà virtuali, e dal 2025 scrive su Libero Tecnologia news e approfondimenti a tema gaming.

123

ASUS lancia ROG Strix Helios II, un case mid-tower premium pensato per configurazioni top-di-gamma: materiali deluxe, supporto EATX, raffreddamento estremo e estetica ROG al massimo livello.

Presentazione e posizionamento

Il nuovo ASUS ROG Strix Helios II è stato annunciato come case mid-tower di fascia premium, pensato per appassionati e modder che vogliono costruire una postazione al vertice della categoria. Il telaio supporta schede madri EATX (12″ × 10.9″) fino a Mini-ITX e garantisce ampio spazio per alimentatore, grandi GPU e sistemi di raffreddamento estremi.

Il materiale utilizza alluminio e vetro temperato, con pannelli laterali frontali molto curati visivamente: ciò lo colloca nella fascia “showcase build”, dove estetica e performance vanno di pari passo.

Design, materiali e raffreddamento

Uno dei punti forti del Helios II è proprio l’attenzione ai materiali e al raffreddamento:

Doppio pannello laterale in vetro temperato da 4 mm montato su telaio in alluminio.

Pannello frontale con griglia a diamante fresata CNC, con filtro frontale 3D per massimizzare l’aria in ingresso.

Ventole preinstallate: 4 ventole da 140 mm (tre frontali + una posteriore) in grado di offrire alto flusso d’aria, supportando configurazioni molto esigenti.

Supporto per radiatori fino a 420 mm frontali e 360 mm superiori, permettendo custom loop e raffreddamento a liquido di alto livello.

Compatibilità e spazio per componenti top

La struttura del ROG Strix Helios II è progettata per accogliere senza difficoltà configurazioni di fascia enthusiast, lasciando ampio spazio ai componenti più ingombranti oggi disponibili sul mercato. Il case può ospitare schede video fino a 450 mm di lunghezza, un valore che lo rende pienamente compatibile con le GPU top-di-gamma disponibili nel 2025/2026, incluse quelle con sistemi di dissipazione particolarmente estesi.

Il vano dedicato all’alimentatore supporta modelli fino a 220 mm, consentendo l’installazione di PSU ad alta potenza senza sacrificare ordine o facilità di montaggio. Anche la gestione dei cavi beneficia di un’attenzione specifica: lo spazio posteriore arriva infatti a circa 33 mm, offrendo margine sufficiente per un cable-management pulito, anche nelle build più complesse, grazie anche ai pannelli tool-free che ne facilitano l’accesso.

Segmento di clientela

ROG Strix Helios II si rivolge in modo particolare a utenti che puntano a costruire un PC di fascia alta, non solo dal punto di vista prestazionale ma anche estetico. Il design a doppio vetro temperato e la grande attenzione al layout interno lo rendono una scelta interessante per chi desidera mettere in mostra la propria configurazione, magari con sistemi di illuminazione RGB e loop a liquido personalizzati.

Il case risulta particolarmente indicato per chi utilizza schede madri EATX e schede video di grandi dimensioni, ambito in cui lo spazio interno e la gestione termica diventano fattori cruciali. In questo senso, può essere una valida opzione per gamer esigenti, content creator o appassionati che intendono sfruttare componenti avanzati e richiedono un case capace di ospitarli senza compromessi

Una nuova proposta per il case gaming premium

Con il ROG Strix Helios II, ASUS eleva ulteriormente la proposta nel segmento dei case gaming premium: materiali di fascia alta, ampia compatibilità con componenti di livello enthusiast e un sistema di raffreddamento progettato per build ad alte prestazioni. L’attenzione al design, con ampio utilizzo di vetro temperato e dettaglio estetico ROG, lo rende particolarmente adatto a configurazioni “in vista”.

Le dimensioni importanti (250 × 565 × 591 mm) e il peso non trascurabile di circa 18 kg indicano una struttura solida pensata per utenti esperti e appassionati di modding. Il posizionamento premium suggerisce che sia una scelta ideale per configurazioni top-di-gamma, con GPU di ultima generazione e impianti a liquido evoluti, mentre potrebbe risultare poco conveniente per chi punta a soluzioni più economiche o compatte.