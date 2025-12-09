Asus, ora sotto i 100€ il monitor Full HD da 23,8" con Eye Care Plus
Monitor 23,8'' Full HD IPS, 120 Hz e 1 ms con Eye Care Plus: offerta Amazon con forte ribasso del 43% per qualità d’immagine e comfort visivo.
Se cerchi un monitor versatile e confortevole per occhi e produttività, l’ASUS VY249HGR è in offerta con uno sconto del 43%. Un display che punta su una resa dell’immagine gradevole e su una fruizione scorrevole, ideale per lavoro, studio e intrattenimento. La gestione dei colori e la fluidità complessiva sono convincenti, mentre la praticità d’uso è arricchita da connessioni essenziali e immediate.
Questa promozione su Amazon rende il VY249HGR particolarmente interessante per chi desidera qualità e comfort senza spendere troppo. Scopri i dettagli della promo con sconto del 43% e approfitta del ribasso finché è attivo.
ASUS VY249HGR: prezzo, offerta e sconto Amazon
L’ASUS VY249HGR è proposto a 74,00€ con uno sconto del 43%, un taglio che consente di risparmiare circa 56€ rispetto al prezzo precedente. La riduzione rende questo monitor una scelta particolarmente conveniente per chi cerca un 24" ben bilanciato tra qualità visiva e fluidità d’uso.
La promozione è disponibile direttamente su Amazon: utile per portarsi a casa un display affidabile e confortevole alla vista, senza rinunciare alla scorrevolezza necessaria per le attività quotidiane e il gaming leggero.
ASUS VY249HGR: le caratteristiche tecniche
Il VY249HGR è un monitor da 23,8" con risoluzione Full HD (1920×1080) e pannello IPS, una combinazione che assicura colori uniformi e buoni angoli di visione. Pensato per offrire una fruizione scorrevole, integra una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), così da minimizzare scie e migliorare la resa nelle scene in rapido movimento.
La presenza di Adaptive Sync contribuisce a ridurre artefatti e micro-scatti, mentre la suite Eye Care Plus mira al comfort visivo con modalità dedicate, inclusa la riduzione della luce blu e strumenti che aiutano a distinguere meglio le tonalità. Sul fronte della connettività, il setup è immediato grazie alle porte HDMI e VGA, ideali per PC recenti e sistemi più datati. Un pacchetto equilibrato che punta su fluidità, comodità e facilità d’uso quotidiana.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.