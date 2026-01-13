Asus, ora a metà prezzo il monitor curvo da 32’’: offerta imperdibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Monitor curvo WQHD 32” a 170Hz con 1ms, ELMB Sync, FreeSync Premium Pro, HDR400, USB-C e KVM: un best buy per PC e console next‑gen.

Occasione ghiotta per chi cerca un monitor gaming curvo di livello: su Amazon l’ASUS ROG Strix XG32VC è in promozione con uno sconto del 50%. Un taglio di prezzo importante per un modello apprezzato per fluidità, colori vivi e un’attenzione alla reattività che lo rende ideale per il gioco competitivo. Da segnalare anche le funzioni dedicate alla riduzione del motion blur e una gestione dell’interfaccia intuitiva, con comandi comodi e design curato. Qui trovi il link diretto all’offerta: scopri l’offerta su Amazon.

Questo modello unisce velocità e resa cromatica convincente, con profili pronti all’uso e impostazioni pensate per adattarsi rapidamente a vari scenari, dal gaming alle sessioni multimediali. L’ergonomia complessiva è solida e la gestione dei cavi è ben studiata, mentre le tecnologie di sincronizzazione assicurano immagini pulite anche nelle scene più frenetiche. Il risultato è un monitor bilanciato, capace di elevare l’esperienza tanto su PC quanto su console compatibili.

ASUS ROG Strix XG32VC: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo scende a 297,79€ grazie a uno sconto del 50%, con un risparmio immediato di 297,79€. Una proposta davvero aggressiva per un 32 pollici curvo pensato per il gaming, che diventa così una delle scelte più interessanti per chi vuole migliorare il setup senza sforare il budget.

Considerando dotazioni e vocazione prestazionale, è un prezzo estremamente competitivo nella fascia dei WQHD orientati alla massima fluidità. L’offerta è attiva al momento della pubblicazione: per verificare disponibilità e tempi di consegna ti rimandiamo alla pagina Amazon.

ASUS ROG Strix XG32VC: le caratteristiche tecniche

L’ASUS ROG Strix XG32VC è un monitor gaming curvo da 31,5" con risoluzione WQHD (2560 x 1440) e refresh fino a 170Hz (overclock), abbinato a 1ms MPRT e ELMB Sync per ridurre il motion blur anche con la sincronizzazione attiva. Copre il 125% sRGB, integra FreeSync Premium Pro e supporta Adaptive-Sync con GPU NVIDIA e AMD per un’azione sempre fluida e priva di tearing.

La certificazione DisplayHDR 400 migliora la resa nelle scene ad alto contrasto, mentre la presenza di USB Type-C e del KVM integrato semplifica la gestione di più dispositivi con un’unica postazione. A bordo trovi 2 porte HDMI e 3 USB 3.0. Per le console: su PS5 uscita Full HD 120Hz e 1440p 60Hz; su Xbox Series X/S VRR in Full HD e 1440p 120Hz. Un pacchetto completo che coniuga velocità, versatilità e qualità visiva.

Il design ROG è curato e funzionale, con comandi intuitivi e un setup semplice da gestire. In sintesi, un WQHD da 32 pollici che punta su reattività, sincronizzazione avanzata e connettività moderna, distinguendosi per dotazioni e rapporto qualità/prezzo.

