Il mondo del gaming è in costante evoluzione, al netto di una generazione di console che prometteva una rivoluzione poi mai realizzatasi. Si intravede però una svolta all’orizzonte e le strade esplorate dalle aziende sono svariate.

Da un lato c’è Valve con la sua Steam Machine, che ha anticipato il progetto di Microsoft per cancellare la “console war" e, dunque, la questione esclusive. Dall’altro c’è invece chi guarda all’indossabilità e, quindi, alla realtà virtuale. In passato abbiamo parlato di Apple Vision Pro e con gli Asus ROG XREAL R1 si segue lo stesso percorso, portandolo al “next step".

Cos sono gli Asus ROG XREAL R1

Il gaming è su grande schermo ma in versione indossabile. Al CES 2026, Asus Republic of Gamers ha ampliato il proprio ecosistema, annunciando una collaborazione sorprendente. Svelati i ROG XREAL R1, occhiali AR progettati per il gaming.

Pensate a un visore VR? Vi sbagliate, perché qui di tradizionale non c’è nulla e questi occhiali non sono un semplice accessorio di contorno. È una soluzione ideata per riuscire a trasformare qualsiasi sorgente compatibile in un grande schermo virtuale, sempre indossabile.

Il cuore di questa innovativa proposta (che ci riporta un po’ nel mondo cinematografico degli anni ’80 e ’90, quando tutto ciò poteva essere solo sognato) è questo: display micro-OLED Full HD, con refresh rate fino a 240 Hz. Asus definisce questa combinazione “inedita" per tale categoria. L’obiettivo è evidente: garantire agli utenti fluidità estrema, latenza ridotta e un livello di immersione paragonabile soltanto a quello di un monitor di elevate dimensioni. In questo scenario, però, lo spazio non rappresenta più un vincolo. Un nuovo sistema di vivere il gioco, con integrazione naturale con ROG Ally, PC e console.

Come funzionano

I ROG XREAL R1 sono degli occhiali che proiettano un’immagine virtuale dinanzi all’utente. Ecco, spiegarlo in maniera più semplice di così è complesso. Si simula uno schermo dalle grandi dimensioni, senza però isolare totalmente l’utente dal mondo esterno, il che potrebbe avere diversi svantaggi anche in ottica sicurezza.

Siamo dunque in un territorio di mezzo tra i monitor portatili e i visori VR. Da un lato si garantisce maggiore immersività rispetto ai primi e dall’altro una minore invasività se paragonati ai secondi.

Ogni lente sfrutta un pannello micro-OLED Full HD, che genera l’illusione di uno schermo sospeso in uno spazio reale. Ciò vuol dire che la percezione del contesto circostante non svanisce. Il pubblico di riferimento? Videogiocatori che mirano a garantirsi una soluzione compatta, ideale per la mobilità (pensate a questa soluzione in viaggio) o per postazioni con spazio limitato.

Abbiamo citato il refresh rate fino a 240 Hz, ma che vuol dire? Questo livello consente di godere di immagini estremamente fluide anche nei titoli più frenetici, da Call of Duty a Fortnite e simili. Il motion blur e i micro scatti vengono dunque ridotti al minimo (stando alle specifiche tecniche promesse).

Prestazioni e compatibilità

Il campo visivo garantito è di 57 gradi, il che consente di simulare uno schermo virtuale di 171 pollici, a circa 4 metri di distanza, con una copertura del 95% dell’area di visualizzazione focalizzata. Sul fronte prestazioni, invece, Asus dichiara una latenza motion-to-photon di appena 2 millisecondi. I ROG XREAL R1 supportano inoltre 3 gradi di libertà nativi, con compatibilità anche 6 DoF, consentendo di ancorare lo schermo nello spazio reale oppure mantenerlo sempre centrato rispetto allo sguardo.

Uno degli aspetti chiave del progetto è però di certo la compatibilità. Il collegamento avviene tramite cavo USB-C, offrendo un’esperienza plu-and-play immediata. Per quanto riguarda PC e console, si sfrutterà il ROG Control Dock GCD01, che amplia la connettività con HDMI e DisplayPort, consentendo di gestire più sorgenti contemporaneamente.

Asus

Guardando al dock, supporta risoluzioni fino a 4K e 60 Hz, affidando la gestione dello schermo virtuale proiettato al chip di co-elaborazione spaziale X1. Questo consente l’eventuale ridimensionamento dell’immagine, così come l’ancoraggio allo spazio o allo sguardo.

Quanto costano i ROG XREAL R1

Il mondo del gaming sta per cambiare, anche se i videogiocatori sono sempre molto scettici dinanzi a tali annunci. Il timore che le promesse non vengano mantenute è infatti molto forte. Asus ha inoltre curato ogni dettaglio in questa collaborazione, ragionando anche sul comfort nell’uso prolungato.

Le lenti elettrocromiche regolano infatti automaticamente la trasparenza su tre livelli. Si adattano alla luce ambientale. L’audio, firmato Bose, vanta invece una soluzione capace di offrire immersione sonora, senza per questo isolare completamente dall’esterno. I pannelli sono invece Sony micro-OLED da 0,55 pollici. Trascorrere ore con questo dispositivo indosso non dovrebbe generare fastidi, considerando gli appena 91 grammi.

Abbiamo dunque promesse, specifiche tecniche, cura dei dettagli e compatibilità. Manca soltanto il prezzo, che però non è stato ancora comunicato. La cifra renderà chiaro il progetto, se sarà un esperimento iniziale come i Vision Pro, destinato a creator e pochi altri, o un sistema ragionato per la massa, con costo accessibile e mire di distribuzione globali. Ciò che sappiamo, al momento, è che le spedizioni partiranno nella prima metà del 2026.

Specifiche tecniche

Specifiche Tecniche ROG XREAL R1 Schermo Sony micro-OLED da 0,55 pollici Risoluzione 1920 × 1080 Frequenza di aggiornamento 240 Hz Campo visivo (FOV) 57° Latenza motion-to-photon 2 ms Luminosità di picco 700 nit Gamma colori 107% sRGB Gradi di Libertà (DoF) 3 DoF nativi, 6 DoF supportati Trasparenza lente 3 livelli regolabili Regolazione IPD digitale Sì Audio Sound by Bose Peso 91 g