Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ASUS

In sintesi

Offerta Amazon da non perdere: l’ASUS Chromebook CM14 è disponibile a soli 199 euro, venduto e spedito da Amazon — un’occasione ideale per chi cerca un portatile economico ma affidabile.

Ottime caratteristiche per il prezzo: display Full HD da 14 pollici, processore MediaTek Kompanio 520, 8 GB di RAM, 128 GB di storage, Wi-Fi 6 e batteria da 42 Wh per un’elevata autonomia — perfetto per studio, lavoro leggero e navigazione quotidiana.

È il momento giusto per acquistare un nuovo Chromebook senza spendere troppo e con la possibilità di portarsi a casa un prodotto di qualità. Su Amazon, infatti, è ora disponibile in offerta l’ottimo ASUS Chromebook CM14 che viene proposto con un prezzo ridotto a 199 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile qui di sotto. Si tratta della soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un portatile economico e in grado di offrire buone prestazioni e un’efficienza al top del mercato mantenendo una spesa davvero contenuta.

ASUS Chromebook CM1402CM2A#B0D5RFLLH4, Notebook con Monitor da 14" Anti-glare, 60Hz, Processore MediaTek Kompanio 520, RAM 8GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, ChromeOS, Grigio

La scheda tecnica del Chromebook ASUS CM14

Con ASUS Chromebook CM14 è possibile mettere le mani su un portatile di qualità ma con un prezzo contenuto. Il modello è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 60 Hz.

Sotto la scocca, invece, il portatile con Chrome OS può contare sul processore MediaTek Kompanio 520, un’ottima soluzione per combinare prestazioni elevate, in rapporto alla fascia di prezzo, e consumi ridotti, con un impatto positivo sulla batteria.

Il modello in questione, inoltre, ha 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 42 Wh che, considerando l’efficienza del chip, permette di ottenere un’autonomia molto buona e ben superiore agli standard dei computer portatili con Windows.

ASUS Chromebook CM14 è, inoltre, dotato del supporto alla connettività Wi-Fi 6. C’è anche la tastiera con layout italiano, con tasti ben distanziati e in grado di garantire una buona esperienza di scrittura.

Si tratta di un notebook leggero e compatto, ideale per l’uso in mobilità e in grado di offrire buone prestazioni nell’uso di tutti i giorni, con navigazione web e produttività generale. Considerando l’offerta in corso su Amazon e il prezzo inferiore ai 200 euro, ASUS Chromebook CM14 è oggi un acquisto consigliato.

ASUS Chromebook CM14: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare ASUS Chromebook CM14 con un prezzo ridotto a 199 euro, scegliendo la versione venduta e spedita da Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

ASUS Chromebook CM1402CM2A#B0D5RFLLH4, Notebook con Monitor da 14" Anti-glare, 60Hz, Processore MediaTek Kompanio 520, RAM 8GB, 128GB eMMC, grafica ARM Mali-G52 MC2, ChromeOS, Grigio