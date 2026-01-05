Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Un nuovo studio analizza gli asteroidi primitivi e ridimensiona le promesse sulle miniere spaziali, tra dati mancanti e limiti tecnologici.

L’estrazione di risorse dagli asteroidi continua a essere al centro di studi e dibattiti. Scienziati e semplici appassionati si interrogano da tempo sulla reale possibilità di ricavare minerali da questi enormi corpi celesti o se l’idea resti confinata alla fantascienza. Fino a pochi anni fa, il concetto di “miniere spaziali” sembrava sorprendentemente vicino; oggi, però, il confronto si è spostato su un terreno più concreto. Senza dati affidabili sulla composizione dei piccoli asteroidi, infatti, ogni promessa rimane sospesa su ipotesi difficili da verificare.

Asteroidi come miniere: il nuovo studio

È in questo contesto che si inserisce un nuovo studio guidato dall’Institute of Space Sciences (ICE-CSIC), con il contributo di ricercatori affiliati anche all’IEEC e ad altri enti europei. Il lavoro, pubblicato il 2 gennaio sul Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, analizza campioni collegati agli asteroidi di tipo C, corpi ricchi di carbonio che rappresentano circa il 75% degli asteroidi conosciuti. L’obiettivo è comprendere quali materiali siano effettivamente presenti e in che misura possano diventare, in prospettiva, sfruttabili.

Il lavoro sulle condriti carbonacee

La ricerca si è concentrata sulle condriti carbonacee, meteoriti considerate analoghe di asteroidi primitivi e caratterizzate da un’età stimata di circa 4,6 miliardi di anni. Si tratta però di campioni rari, che costituiscono una frazione limitata delle cadute meteoriche osservate. La loro estrema fragilità porta spesso alla frammentazione e alla perdita del materiale, motivo per cui molte delle condriti recuperate provengono da aree desertiche come il Sahara e l’Antartide, dove è più facile individuarle.

La composizione chimica degli asteroidi

Uno degli aspetti centrali dello studio riguarda la composizione chimica degli asteroidi. Questi corpi, infatti, non sono tutti uguali e possono presentare differenze significative anche all’interno della stessa “famiglia”. Analizzando campioni diversi, i ricercatori hanno cercato di capire se abbia senso, in futuro, parlare concretamente di estrazione di risorse.

Il risultato principale invita alla cautela. Per la maggior parte degli asteroidi primitivi presi in esame, immaginare oggi un’estrazione di materiali su larga scala non appare realistico. Gli autori sottolineano la necessità di dati più solidi e, soprattutto, di strumenti capaci di operare in condizioni estreme. La bassissima gravità di un asteroide rende infatti la raccolta del materiale un’operazione radicalmente diversa da quella terrestre.

Ci sono materiali preziosi sugli asteroidi?

C’è poi un altro passaggio rilevante, che ridimensiona una narrativa molto popolare. Secondo il team di ricerca, la maggior parte degli asteroidi presenta abbondanze limitate di elementi preziosi. La risorsa potenzialmente più interessante non sarebbe quindi l’oro o altri metalli “da jackpot”, ma l’acqua, quando presente sotto forma di minerali che la incorporano.

In alcuni asteroidi carbonacei, l’estrazione di acqua viene indicata come più plausibile, sia come possibile carburante sia come risorsa di base per sostenere l’esplorazione di altri mondi.

La tecnologia

Resta però il vero nodo: la tecnologia. I ricercatori evidenziano che non basta conoscere la composizione di un asteroide. Servono aziende e sistemi in grado di estrarre e raccogliere materiale in microgravità, con meccaniche che poco hanno a che vedere con l’attività mineraria terrestre. Anche la gestione degli scarti e l’impatto dei processi di lavorazione, spiegano, dovrebbero essere valutati con attenzione.

Gli asteroidi diventeranno miniere?

La cosiddetta asteroid mining rimane dunque un’idea possibile, ma lontana dall’essere imminente. Prima saranno necessarie nuove missioni capaci di riportare campioni sulla Terra e tecnologie adatte a estrarre e gestire materiali in condizioni di microgravità. Per ora, la scienza sta svolgendo il lavoro preliminare più importante: capire quali asteroidi possano avere un valore reale e distinguere con chiarezza tra risorse teoriche e risorse effettivamente sfruttabili.