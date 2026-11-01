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Porta il nome di un antico ominide la sonda NASA che ha raggiunto gli asteroidi di Giove, frammenti dell’epoca in cui si sono formati i pianeti

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Dopo oltre 3,5 miliardi di chilometri, la sonda NASA Lucy ha raggiunto la regione degli asteroidi Troiani, mai esplorata da vicino.

Questi corpi condividono l’orbita di Giove e potrebbero conservare materiali antichi utili a ricostruire la formazione dei pianeti.

Dal 2027 Lucy sorvolerà diversi Troiani, studiandone immagini, composizione e temperatura fino all’incontro con Patroclo e Menezio nel 2033.

Nel 1974, nella regione etiope di Afar, un gruppo di paleoantropologi riportò alla luce lo scheletro di un ominide vissuto oltre tre milioni di anni fa. Lo chiamarono Lucy, ispirati da una canzone dei Beatles, e quei resti riscrissero i libri sulle origini della nostra specie.

Quasi cinquant’anni più tardi la NASA ha scelto lo stesso nome per una sonda incaricata di studiare fossili di tutt’altro genere, rimasti intatti dall’epoca in cui si formavano i pianeti. Dopo cinque anni di viaggio, Lucy è entrata nella regione dello spazio dove questi oggetti la aspettavano.

Il viaggio di Lucy fino agli asteroidi di Giove

La sonda è partita da Cape Canaveral il 16 ottobre 2021 a bordo di un razzo Atlas V e da allora ha percorso oltre 3,5 miliardi di chilometri. A fine ottobre 2026 la NASA ha comunicato che Lucy è il primo veicolo spaziale ad aver raggiunto la zona degli asteroidi Troiani, una popolazione di corpi rocciosi mai esplorata prima da vicino.

Nello spazio questa regione non ha confini tracciati, per cui gli ingegneri della missione ricavano la posizione della sonda dai segnali radio che invia alla Terra e dalle immagini delle stelle che la circondano.

Lucy si trova ora a una distanza dal Sole cinque volte maggiore rispetto a quella della Terra, dove luce e temperatura calano progressivamente: secondo l’agenzia spaziale statunitense la sonda si è adattata senza problemi e la missione procede come da programma.

Che cosa sono gli asteroidi Troiani?

I Troiani condividono l’orbita di Giove attorno al Sole e si raccolgono in due grandi sciami. Il primo viaggia circa 60 gradi davanti al pianeta, il secondo lo segue alla stessa distanza angolare, ed entrambi si trovano lontani da Giove quanto Giove è lontano dal Sole. Queste due zone si chiamano punti lagrangiani L4 e L5, e sono aree in cui l’attrazione gravitazionale del pianeta e quella della stella si bilanciano.

Gli oggetti rimasti intrappolati in questi punti hanno potuto mantenere la propria orbita per miliardi di anni. La maggior parte porta il nome degli eroi dell’Iliade, e da qui viene la definizione di Troiani.

Gli astronomi li considerano frammenti del materiale da cui sono nati i pianeti giganti: lontani dalle collisioni e dal calore che hanno trasformato altri corpi celesti, potrebbero conservare la composizione originaria del disco di polveri e gas che circondava il giovane Sole. Osservarli da vicino può aiutare a ricostruire come si sono formati i pianeti e come sono arrivati alla disposizione attuale.

Eurybates, il primo incontro ravvicinato

Lucy si trova ora fra gli asteroidi che precedono Giove, e il primo appuntamento è fissato per il 12 agosto 2027 con Eurybates, un corpo di circa 70 chilometri di diametro. Appartiene al tipo C, una classe ricca di carbonio molto comune nella parte esterna della fascia principale e rara fra i Troiani.

È anche il membro più grande dell’unica famiglia collisionale conosciuta in questi sciami, un gruppo di oltre 200 frammenti nati da un grande impatto avvenuto miliardi di anni fa. Attorno a Eurybates orbita inoltre un piccolo satellite, Queta, individuato nel 2019 e grande probabilmente circa un chilometro.

L’incontro durerà poche ore, perché la sonda passerà accanto all’asteroide a una velocità relativa compresa fra 6 e 9 chilometri al secondo. Per sfruttare quel breve intervallo Lucy porta a bordo tre strumenti principali: la fotocamera ad alta risoluzione L’LORRI per le immagini della superficie, L’Ralph per analizzarne la composizione chimica e lo spettrometro L’TES per misurarne la temperatura. Nei mesi che mancano al sorvolo il team sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, in modo che ogni strumento lavori al meglio.

Le altre tappe fino al 2033

Dopo Eurybates toccherà a Polymele, che ha anch’essa una piccola luna, nel settembre 2027, poi a Leucus nell’aprile 2028 e a Orus nel novembre dello stesso anno. A quel punto Lucy tornerà verso la Terra per un nuovo passaggio ravvicinato, previsto a dicembre 2030, che le darà la spinta gravitazionale necessaria a raggiungere l’altro sciame, quello che segue Giove. Lì, nel marzo 2033, incontrerà Patroclo e Menezio, due asteroidi di dimensioni simili che orbitano l’uno attorno all’altro.

Prima di arrivare ai Troiani la sonda ha già fatto esperienza nella fascia principale fra Marte e Giove. Nel novembre 2023 ha sorvolato Dinkinesh, scoprendo che il suo satellite Selam è formato da due corpi uniti fra loro, e nell’aprile 2025 ha raggiunto Donaldjohanson, intitolato al paleoantropologo che trovò il fossile di Lucy.

Alla fine dei dodici anni di missione gli asteroidi visitati saranno undici, un record per una singola sonda. Lo scheletro scoperto in Etiopia ha aiutato a ricostruire la storia della nostra specie. I dati che Lucy raccoglierà fra i Troiani potrebbero fare lo stesso con quella dei pianeti.