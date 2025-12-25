Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Nel 2032 potrebbe concretizzarsi un impatto cosmico non diretto con la Luna. Qualcosa di tutt’altro che innocuo, almeno in potenza. Secondo gli ultimi dati presentati nel corso della conferenza annuale dell’American Geophysical Union, esiste una probabilità del 4% che l’asteroide 2024 YR4 colpisca la Luna nel 2032. Esclusa l’ipotesi di una collisione con la Terra ma tale scenario potrebbe avere conseguenze concrete per satelliti, missioni spaziali e astronauti in orbita.

Cos’è l’asteroide 2024 YR4 e perché preoccupa

Non è la prima volta che si parla dell’asteroide 2024 YR4, scoperto a dicembre 2024. Avrebbe dimensioni paragonabili a un edificio, con un diametro di circa 60 metri. Inizialmente gli scienziati avevano ipotizzato anche un impatto con la Terra, per poi escludere del tutto l’eventualità grazie a osservazioni successive.

Con il passare dei mesi, però, è cresciuta la probabilità di un impatto con la Luna, per quanto si parli del 4%, come detto. Secondo le simulazioni, se 2024 YR4 dovesse colpire il nostro satellite naturale, rilascerebbe un’energia pari a circa 6 milioni di tonnellate di TNT, ovvero 400 volte l’energia della bomba di Hiroshima.

Il punto critico, però, non sarebbe l’impatto in sé ma quanto potrebbe accadere dopo. Esiste infatti l’1% di probabilità che la collisione generi una nube di micro-meteoriti espulsi nello spazio circumterrestre. Un quantitativo sufficienti a rappresentare un serio rischio per:

satelliti operativi;

stazioni spaziali;

astronauti.

Ecco le parole di Brent Barbee, ingegnere aerospaziale della NASA: “Potrebbe rappresentare un rischio significativo per le infrastrutture in orbita terrestre”. Un pericolo silenzioso, fatto di frammenti minuscoli ma velocissimi, capaci di danneggiare pannelli solari, sensori e strutture pressurizzate.

La vista dalla Terra

Nel caso in cui quest’impatto dovesse concretizzarsi, un dettaglio renderebbe l’evento osservabile anche dalla Terra. Stando alle simulazioni, infatti, ci sarebbe l’86% di probabilità che la collisione avvenga sul lato della Luna visibile dal nostro pianeta

In quel caso, l’impatto produrrebbe un lampo luminoso potenzialmente osservabile, a seconda delle condizioni atmosferiche e della posizione degli osservatori.

La data stimata è il 22 dicembre 2032. La visuale migliore? Per averla occorrerà recarsi alle Hawaii, ma anche la costa occidentale degli Stati Uniti avrà un bel posto in prima fila.

Come difendersi

Si parla nuovamente di difesa planetaria ma deviare un asteroide non è semplice. Le dimensioni e la massa di 2024 YR4 non sono ancora note con precisione sufficiente per un’operazione di deflessione mirata. Per questo, la NASA considera più realistico frammentare intenzionalmente l’asteroide, tramite un impattatore ad alta velocità o persino un’esplosione nucleare controllata.

L’operazione, spiegano gli esperti, dovrebbe avvenire almeno 3 mesi prima dell’eventuale impatto lunare, così da permettere ai frammenti di disperdersi lontano dalla Terra. Idealmente, sarebbe necessaria anche una missione di ricognizione nei prossimi anni, per ridurre ogni sorta d’incertezza.