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Un piccolo asteroide chiamato 2026 JH2 sfiorerà la Terra la sera del 18 maggio 2026 senza costituire rischio di impatto.

L'oggetto, distante circa 91.000 km e largo 15-35 metri, sarà osservabile con piccoli telescopi ma non a occhio nudo.

Il Virtual Telescope Project trasmetterà la diretta da Manciano alle 19:45 UTC, con il miglior momento d'osservazione alle 21:45 in Italia.

Un piccolo asteroide passerà oggi, 18 maggio 2026, a una distanza relativamente ravvicinata dal nostro pianeta. Si chiama 2026 JH2, è stato scoperto appena pochi giorni fa dal Mount Lemmon Survey in Arizona e, secondo i dati diffusi dagli osservatori astronomici e dai database NASA, non rappresenta alcun rischio di impatto. Il flyby resta comunque interessante dal punto di vista osservativo perché l’oggetto raggiungerà una luminosità sufficiente per essere seguito con piccoli telescopi e tramite una diretta streaming online.

Quando passerà vicino alla Terra l’asteroide 2026 JH2: l’orario

2026 JH2 effettuerà il suo massimo avvicinamento alla Terra nella serata di oggi. Dall’Italia, l’orario migliore per osservarlo dovrebbe essere intorno alle 21:45.

Secondo le stime disponibili, l’asteroide passerà a circa 91 mila chilometri dalla Terra. Si tratta di una distanza inferiore a quella media tra Terra e Luna, ma comunque considerata del tutto sicura dagli astronomi. Diverse fonti sottolineano infatti che l’oggetto non costituisce alcuna minaccia né per il nostro pianeta né per il satellite naturale.

2026 JH2 è classificato come asteroide Apollo, una categoria che comprende gli oggetti la cui orbita attraversa quella terrestre. Il suo percorso attorno al Sole è ellittico e si estende fino a una distanza vicina all’orbita di Giove.

Quanto è grande l’asteroide scoperto a maggio?

Le dimensioni stimate di 2026 JH2 variano tra circa 15 e 35 metri. Gli astronomi stanno ancora raccogliendo dati perché il corpo celeste è stato individuato soltanto il 10 maggio 2026.

Alcune fonti hanno paragonato la sua grandezza a quella del meteorite di Chelyabinsk, esploso sopra la Russia nel 2013. Anche in questo caso, però, gli esperti precisano che non esiste alcun pericolo legato al passaggio odierno.

Durante il flyby, l’asteroide raggiungerà una magnitudine apparente compresa tra 11.5 e 12.0. Non sarà quindi visibile a occhio nudo, ma potrà essere osservato con telescopi di piccole dimensioni in condizioni favorevoli.

Dove vedere la diretta streaming dell’asteroide il 18 maggio 2026

Chi non dispone di un telescopio potrà seguire il passaggio online grazie alla diretta del Virtual Telescope Project. Lo streaming verrà trasmesso dai telescopi robotici installati a Manciano, in Toscana.

L’inizio della diretta è previsto per le 19:45 UTC, cioè le 21:45 in Italia. Secondo Gianluca Masi del Virtual Telescope Project, il momento più favorevole per l’osservazione dal nostro Paese sarà proprio a partire dalle 21:45, quando l’asteroide si troverà a circa 25 gradi sopra l’orizzonte in direzione sud-sud-est.

Nel corso della diretta, 2026 JH2 apparirà come un piccolo punto luminoso in rapido movimento sullo sfondo stellato. I telescopi seguiranno automaticamente l’asteroide durante il suo passaggio ravvicinato, permettendo di osservare anche il veloce spostamento rispetto alle stelle.

Il passaggio di 2026 JH2 rientra nella categoria dei flyby astronomici relativamente frequenti per oggetti di queste dimensioni. Secondo i cataloghi NASA dedicati ai Near-Earth Objects, asteroidi simili possono transitare entro una frazione della distanza Terra-Luna circa una volta all’anno. Dopo il sorvolo di oggi, 2026 JH2 continuerà il suo viaggio lungo un’orbita ellittica attorno al Sole e non tornerà vicino alla Terra prima di diversi decenni. Gli astronomi continueranno comunque a monitorarne traiettoria e caratteristiche fisiche attraverso osservazioni telescopiche raccolte durante il passaggio ravvicinato di stanotte.