Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

L’asteroide 2024 YR4 potrebbe essere distrutto se fosse confermato il suo impatto con la Luna, dopo che aveva "minacciato" la Terra: cosa farà la NASA?

Un team di scienziati sta studiando una strategia per impedire che l’asteroide 2024 YR4 possa colpire la Luna nel 2032, un evento che rischierebbe di generare tonnellate di detriti pericolosi per i satelliti e per la Stazione Spaziale Internazionale. La proposta prevede l’uso di ordigni nucleari, ma prima sarà necessario studiare con precisione la traiettoria dell’oggetto.

Asteroide 2024 YR4: perché è sotto osservazione

L’asteroide 2024 YR4 è una roccia spaziale di circa 60 metri di diametro che ha attirato l’attenzione degli astronomi fin dal suo rilevamento. Inizialmente si temeva che potesse dirigersi verso la Terra, ma calcoli più precisi hanno ridotto quasi a zero questa possibilità: la probabilità di impatto con il nostro pianeta è infatti solo dello 0,00081%. Diversa, invece, è la situazione per la Luna, dove la probabilità sale al 4% per il 2032.

Dal nostro punto di vista potrebbe sembrare un rischio minore rispetto a un impatto terrestre, ma un evento del genere solleverebbe enormi quantità di polvere e detriti lunari, che potrebbero finire in orbita e colpire satelliti per telecomunicazioni, sistemi di navigazione e persino la Stazione Spaziale Internazionale, mettendo a rischio la sicurezza degli astronauti.

Deviare o distruggere l’asteroide: questo è il problema

L’idea di deviare l’asteroide 2024 YR4 è stata presa in considerazione, sulla scia del successo della missione DART del 2022, con cui la NASA è riuscita a modificare la traiettoria dell’asteroide Dimorphos facendovi schiantare una sonda. Tuttavia, nel caso specifico di YR4, gli scienziati temono che un tentativo di deviazione possa avere l’effetto opposto e aumentare il rischio di collisione con la Terra, soprattutto perché la sua massa e la sua composizione non sono ancora state studiate a fondo.

Per questo motivo, alcuni ricercatori del Goddard Space Flight Center della NASA hanno proposto un approccio radicale: distruggere l’asteroide prima che possa avvicinarsi troppo. La soluzione ipotizzata consiste nell’inviare due ordigni nucleari da 100 kilotoni, capaci di liberare un’energia da cinque a otto volte superiore a quella delle bombe di Hiroshima e Nagasaki.

Osservazioni e missioni future

Prima di procedere con un’azione così drastica, gli esperti vogliono raccogliere quante più informazioni possibili. Il passaggio ravvicinato del 2028 offrirà l’occasione ideale per osservare l’asteroide 2024 YR4 con sonde come Psyche e Osiris-Apex, che potrebbero essere reindirizzate per studiarlo. Questi dati saranno fondamentali per capire la sua composizione, calcolare con maggiore precisione la sua orbita e stabilire se un intervento sia davvero necessario.

Per ora, la NASA mantiene un approccio prudente. Considerata la distanza dell’asteroide – oltre 600 milioni di chilometri – e la bassa probabilità di impatto, non è certo che verranno stanziati fondi per una missione di distruzione. Tuttavia, il dibattito rimane aperto perché il rischio, seppur remoto, riguarda l’integrità delle infrastrutture spaziali e la sicurezza delle future missioni umane sulla Luna.

Le strategie di difesa planetaria

La discussione sull’asteroide 2024 YR4 s’inserisce in un contesto più ampio, cioè lo sviluppo di strategie di difesa planetaria. Sapere come deviare o distruggere un corpo celeste potenzialmente pericoloso è una sfida scientifica e tecnologica cruciale per la protezione a lungo termine di Terra e Luna. Anche se è improbabile che questo specifico asteroide rappresenti una minaccia reale, studiarlo potrebbe fornire informazioni preziose per affrontare futuri scenari di pericolo.

Il 2032 è ancora lontano, ma le prossime osservazioni saranno decisive per capire se il piano nucleare diventerà realtà o resterà solo un esercizio teorico.