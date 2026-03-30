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Negli ultimi giorni, le cassette della posta di moltissimi cittadini italiani sono diventate il teatro di un tentativo di truffa tanto insolito quanto pericoloso. Il mittente sembra autorevole, la busta arriva spesso dall’estero e, al suo interno, campeggia un titolo di credito che promette un incasso immediato: un assegno bancario da 51 dollari emesso, apparentemente, per conto di Amazon.

Nonostante l’aspetto formale e la precisione dei dati riportati, si tratta di un’operazione fraudolenta su larga scala. Il meccanismo sfrutta un mix micidiale di ingegneria sociale, disinformazione su reali vicende giudiziarie americane e tecniche di furto d’identità. Capire perché questo inganno funzioni è il primo passo per non diventarne vittime.

Il paravento della realtà: la class action negli USA

L’elemento che rende questa truffa particolarmente insidiosa è la sua radice in una notizia vera. Tra il 2019 e il 2025, il colosso dell’e-commerce Amazon è stato effettivamente coinvolto in una controversia legale con la Federal Trade Commission (FTC) statunitense. L’accusa riguardava l’utilizzo di “dark pattern“, ovvero interfacce grafiche studiate per ingannare gli utenti, rendendo estremamente difficile la cancellazione dell’abbonamento Amazon Prime o inducendo iscrizioni non volute.

Per chiudere la vicenda, Amazon ha accettato un accordo transattivo che prevede risarcimenti milionari destinati esclusivamente ai consumatori residenti negli Stati Uniti che hanno subito tali pratiche. La cifra di 51 dollari citata negli assegni truffa non è casuale: è esattamente uno degli scaglioni di rimborso previsti per i cittadini americani. I truffatori hanno quindi preso una notizia reale e l’hanno “esportata” in Europa, sapendo che molti utenti, avendo sentito parlare vagamente di rimborsi Amazon, avrebbero abbassato la guardia.

Come funziona la trappola: l’overpayment scam

Il raggiro si sviluppa solitamente seguendo lo schema del cosiddetto “overpayment scam” (truffa del sovrappagamento). Una volta che la vittima riceve l’assegno, viene indotta a recarsi in banca per l’incasso. Molti istituti di credito caricano la somma sul conto “salvo buon fine”. Questo significa che i soldi appaiono momentaneamente nel saldo, ma la banca non ha ancora effettivamente verificato la validità del titolo estero, processo che può richiedere settimane.

A questo punto entrano in gioco i truffatori: contattano la vittima via email o telefono sostenendo che c’è stato un errore nel calcolo del rimborso e che l’assegno inviato era di un importo superiore al dovuto. Chiedono quindi la restituzione della differenza (o dell’intera somma) tramite bonifici istantanei, ricariche o criptovalute. Quando, giorni dopo, la banca scopre che l‘assegno è falso o privo di copertura, storna l’accredito dal conto della vittima, che si ritrova ad aver inviato soldi propri e “veri” ai criminali senza alcuna possibilità di recupero.

Privacy violata e consegne a domicilio

Un aspetto inquietante segnalato da associazioni come Adiconsum riguarda la gestione dei dati personali. In diverse località, come nell’area di Modena, sono stati segnalati casi in cui i truffatori non si sono limitati alla spedizione postale, ma hanno consegnato l’assegno fisicamente a domicilio, dimostrando di conoscere nome, cognome e indirizzo preciso della vittima. Questo indica che l’organizzazione criminale ha accesso a database illegali, probabilmente frutto di precedenti violazioni informatiche (data breach), che rendono il tentativo di truffa estremamente mirato e, di conseguenza, più credibile agli occhi di chi lo riceve.

I rischi informatici correlati

Oltre al danno economico diretto, esiste un rischio tecnologico. Spesso la lettera contiene QR code o link a siti web che imitano alla perfezione i portali ufficiali di Amazon o della FTC. Accedendo a questi siti, all’utente viene chiesto di inserire le proprie credenziali d’accesso o i dati della carta di credito per “confermare l’identità” e sbloccare il pagamento. Si tratta di phishing puro: una volta ottenuti questi dati, i criminali possono svuotare i conti o rivendere l’identità digitale nel dark web.

Ecco come difendersi

Per non cadere in errore, è fondamentale seguire alcune regole:

Nessun assegno estero: Amazon non invia mai assegni cartacei in dollari a cittadini italiani per rimborsi legati a cause legali americane. Ogni comunicazione ufficiale avviene tramite l’account personale sul sito o tramite PEC. Non incassare titoli sospetti: Se ricevete un assegno non richiesto, non portatelo in banca. Il solo tentativo di incasso potrebbe esporvi a verifiche per riciclaggio o complicazioni burocratiche. Controllare la fonte: Se avete dubbi su un rimborso, accedete autonomamente al sito ufficiale di Amazon senza cliccare sui link contenuti nella lettera o nelle email. Denunciare sempre: Se siete stati contattati o avete ricevuto materiale sospetto, segnalatelo alla Polizia Postale. La vostra segnalazione può aiutare a mappare l’estensione del fenomeno e proteggere altri utenti.

In conclusione, la truffa degli assegni da 51 dollari è un monito sulla capacità dei cybercriminali di mescolare mondo fisico e digitale. La prudenza e la verifica delle fonti restano le uniche armi efficaci contro chi tenta di sfruttare la buona fede dei consumatori.