Scrive di videogiochi con una particolare attenzione a personaggi, identità e rappresentazioni, perché ogni pixel racconta una storia.

Ufficio stampa Ubisoft

L'esperienza rinnova il fascino piratesco concentrandosi sulla Jackdaw e sulle battaglie navali, che restano il cuore del gioco.

Il vasto open world propone molte attività, ma l'eccesso di compiti secondari rischia di rendere l'esplorazione ripetitiva.

Il personaggio di Edward Kenway convince per carattere e tono, mentre il gameplay mostra limiti datati nonostante la buona resa tecnica.

È difficile parlare di Assassin’s Creed VI: Black Flag senza fare i conti con la sua reputazione. Il gioco uscì in un momento in cui la serie aveva già iniziato a mostrare qualche segnale di stanchezza, dopo aver spremuto ogni goccia vitale dai personaggi di Ezio Auditore e Desmond Miles.

Il capitolo piratesco riuscì a distinguersi grazie a un’idea semplice ma efficace: lasciare sullo sfondo il conflitto tra Assassini e Templari per dare spazio all’avventura di un pirata. Edward Kenway, infatti, non si può considerare l’Assassino tipico: è egoista, è mosso solo dal desiderio di arricchirsi per dimostrare il suo valore e solo secondariamente viene coinvolto dal Credo.

Affrontare oggi Assassin’s Creed Black Flag Resynced significa anche confrontarsi con un gioco circondato da un’aura quasi leggendaria. Ma è opportuno fare una doverosa premessa: non avendo vissuto l’esperienza originale al momento della sua uscita, il mio approccio è inevitabilmente diverso da quello di chi lo considera un capitolo fondamentale della propria storia videoludica. Ho potuto dunque valutarlo soprattutto per ciò che riesce ancora a offrire nel 2026.

Con Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft ripropone quella formula con una nuova veste, puntando sul fascino di un capitolo che molti considerano ancora oggi tra i migliori della saga.

Dopo aver trascorso diverse ore tra abbordaggi, esplorazione e missioni principali, però, la sensazione è più sfumata: ci troviamo davanti a un ottimo Assassin’s Creed, ma anche davanti a tutti quei limiti che hanno accompagnato la serie per anni. Ecco la mia recensione.

Una grande avventura piratesca

La vera protagonista di Black Flag è la vita in mare aperto. Come avevo scritto nelle prime impressioni, la Jackdaw diventa presto il centro dell’esperienza: si potenzia la nave, si affrontano battaglie navali, si esplorano nuove zone della mappa e si combattono velieri sempre più temibili.

Il mare smette di essere un semplice spazio navigabile e diventa una presenza costante con cui dialogare, con le sue onde e le sue trombe marine, i suoi pericoli e i momenti di contemplazione.

Ed è proprio in queste situazioni che il gioco dà il meglio di sé. Solcare i Caraibi, affrontare una tempesta o ingaggiare uno scontro con una nave nemica conserva ancora oggi un certo fascino. Il sistema di combattimento navale è immediato, spettacolare e probabilmente rappresenta ancora uno dei migliori esempi di come integrare lo spostamento su un mezzo di trasporto all’interno di un open world.

Anche l’ambientazione contribuisce molto al risultato finale. Le isole, le città coloniali e le distese oceaniche riescono a trasmettere quella sensazione di avventura che ci si aspetta da un racconto di pirati. È un mondo che invita a essere esplorato, anche se proprio questa libertà rappresenta allo stesso tempo uno dei suoi principali problemi.

Un mondo vastissimo

Uno degli aspetti che emergono di più giocando oggi a Black Flag Resynced è quanto alcune sue caratteristiche appartengano alla filosofia degli open world Ubisoft di qualche anno fa. La mappa è piena di attività: tesori da trovare, animali da cacciare, navi da abbordare, oggetti da raccogliere e missioni secondarie da completare.

È vero che gran parte di queste attività non sono affatto necessarie per completare il gioco, ma a qualcuno potrebbe pesare la soverchiante quantità di missioni. Se lo scopo è divertire, allora potremmo dire che buona parte di queste attività è funzionale al gioco; ma alla lunga questa sensazione si diluisce e l’impianto ludico smette di intrattenere davvero.

È una caratteristica che ha definito una buona parte della produzione Ubisoft, soprattutto nei vastissimi open world più recenti e sorretti da una impalcatura RPG. Un mondo enorme non sempre riesce a essere anche più interessante, soprattutto quando la quantità finisce per prendere il posto della varietà.

Una storia più divisiva di quanto sembri

La storia di Black Flag è un perfetto esempio di avventura piratesca. Molti giocatori la considerano una delle migliori mai raccontate dalla saga, soprattutto per il percorso di Edward Kenway e per il modo in cui affronta romanticamente il tema della ricerca della libertà.

È facile capire perché abbia lasciato un segno così forte: Edward è un protagonista diverso dai classici Assassini, un personaggio eccentrico e interessato soprattutto al proprio tornaconto, costretto però a confrontarsi con le conseguenze delle proprie scelte.

Ma si può dire lo stesso dei comprimari? Molti finiscono per restare in superficie. Il loro carisma è evidente, ma spesso manca una reale comprensione delle motivazioni che li guidano. Il doppiaggio, compreso quello italiano, invece contribuisce parecchio a dare personalità a personaggi che, sulla sola carta, rischierebbero di apparire meno memorabili.

Lasciando da parte la severità di questa affermazione, la storia funziona, in alcuni momenti emerge tutta la sua epicità e il mondo piratesco rimane affascinante. Resynced aggiunge inoltre alcune ore di contenuti narrativi extra rispetto all’originale, che conferiscono più organicità e completezza alla storia.

Un gameplay rifinito, ma non molto profondo

Giocare oggi a Black Flag Resynced significa anche confrontarsi con una formula che ha fatto la fortuna della saga, ma che mostra chiaramente i suoi anni. Il combattimento è piuttosto semplice e immediato, la componente stealth mette a nudo i limiti dell’IA e alcune missioni seguono ancora una struttura rigida.

Sono elementi che non compromettono l’esperienza, soprattutto perché il gioco trova la sua forza altrove, ma rendono evidente quanto il modello di Assassin’s Creed oggi faccia fatica a trovare una nuova identità.

Sul piano prettamente ludico, i combattimenti sono abbastanza ripetitivi: si attaccano i nemici, si sfondano le loro difese, si infliggono colpi di grazia. Talvolta li si colpisce con calci e spazzate, talvolta con un arpione o con la pistola, alternando schivate e parry, fino a decimarli. Non serve particolare abilità, il sistema è molto intuitivo, e questo rappresenta sia un limite che un pregio.

Tecnicamente, invece, il gioco non presenta grossi bug e si comporta benissimo anche su PS5 base. L’ho giocato in modalità Prestazioni e il framerate regge anche nelle situazioni più concitate, senza sacrificare troppo la qualità visiva e soprattutto il realismo del mare.

Un bellissimo Assassin’s Creed, ma pur sempre un Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Black Flag Resynced rimane un capitolo importante della saga, capace di offrire ancora oggi momenti di grande divertimento soprattutto quando si lascia spazio all’esplorazione e alla vita da pirata. I miglioramenti grafici e della quality of life rendono il materiale di partenza nettamente più apprezzabile oggi.

Allo stesso tempo, si tratta di un’operazione conservativa di cui non è difficile notare il peso degli anni. La struttura dispersiva, l’eccesso di attività secondarie e una narrazione che, pur apprezzata da molti, non necessariamente riesce a coinvolgere tutti allo stesso modo, rendono l’esperienza meno memorabile di quanto la sua fama potrebbe suggerire.

È un ottimo Assassin’s Creed, probabilmente uno dei più riusciti, ma proprio per questo rappresenta anche una fotografia molto precisa della saga: con tutti i suoi punti di forza e con tutti quei difetti che, ancora oggi, continuano a far discutere.