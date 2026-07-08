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Ubisoft

Si alza il vento nei mari dei Caraibi e noi siamo pronti a issare le vele. La recensione completa di Assassin’s Creed Black Flag Resynced arriverà nei prossimi giorni ma, nel frattempo, grazie al codice fornitoci da Ubisoft, ci siamo già immersi nelle atmosfere dell’ultimo remake della saga degli Assassini.

Si tratta di un lavoro ben più ambizioso di quanto fosse emerso nei mesi precedenti; l’impegno profuso da Ubisoft Singapore è probabilmente legato a doppio filo alla consapevolezza che Assassin’s Creed IV: Black Flag è uno dei capitoli più amati della serie, per cui era necessaria grande cura e attenzione per il suo rifacimento.

Ci prenderemo il tempo necessario per esplorare il mondo di gioco che già appare enorme e denso di attività. Ma dopo le prime ore trascorse nei Caraibi, c’è già un elemento che merita di essere raccontato: il mare.

Il mare è il vero protagonista

Il gioco sarà disponibile a partire dal 9 luglio 2026 su PC, Xbox Series X e S e PS5. Un periodo perfetto per questo tipo di gioco, che ben si adatta alle atmosfere estive.

Le anteprime pubblicate nelle scorse settimane si sono concentrate sulla versione PC del remake, mettendo in evidenza il lavoro svolto sul piano tecnologico grazie all’evoluzione dell’Anvil Engine. Noi, invece, abbiamo iniziato il viaggio su PS5 standard, una piattaforma che rappresenterà il punto di riferimento per moltissimi giocatori.

In Assassin’s Creed Black Flag Resynced, il mare non è un semplice spazio navigabile, un elemento che si frappone tra il punto A e il punto B. Già nell’originale del 2013 era il cuore pulsante dell’esperienza: il luogo in cui si combatteva, si esplorava, si cercavano tesori e, soprattutto, ci si sentiva davvero pirati.

La Jackdaw era sì un mezzo di trasporto, ma anche un vero e proprio personaggio a cui affezionarsi. Le battaglie navali hanno contribuito a definire l’identità di un capitolo che, ancora oggi, molti considerano il miglior videogioco dedicato alla pirateria mai realizzato.

Fin dalle prime traversate, Resynced restituisce una sensazione di rinnovato piacere. L’acqua è più viva, più credibile, più dinamica. Le onde accompagnano il movimento della nave con una naturalezza che nell’originale era solo abbozzata, mentre la luce del sole si riflette sulla superficie del mare con una qualità che cambia sensibilmente a seconda dell’ora del giorno e delle condizioni atmosferiche. Anche quando non si è impegnati in uno scontro, fermarsi qualche secondo sul ponte per osservare l’orizzonte diventa un momento di contemplazione.

La prima battaglia navale restituisce una sensazione di adrenalina, di pericolo, sebbene non sia granché complicato vincere; ma è l’atmosfera a giocare un ruolo fondamentale, permettendoci di sentirci parte integrante della storia, dell’equipaggio, di quell’epoca.

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Le impressioni su PS5 standard

Anche su PS5 base, in modalità Prestazioni, la resa del mare è ottima. Le onde sembrano avere maggiore peso, l’oceano trasmette una sensazione di movimento continuo e la nave appare meno "incollata" alla superficie rispetto al passato. Sono dettagli che, presi singolarmente, potrebbero sembrare marginali, ma che insieme contribuiscono a rendere ogni spostamento più immersivo.

È ancora presto per trarre conclusioni sul comportamento del gioco nelle situazioni più concitate o nelle fasi avanzate dell’avventura, ma l’impatto iniziale lascia intravedere un lavoro di ottimizzazione solido.

Per il resto, Black Flag resta immediatamente riconoscibile. Edward Kenway conserva il suo carisma, la struttura dell’avventura sembra rispettare quella dell’originale e il remake, almeno in queste prime battute, non dà l’impressione di voler stravolgere una formula che ha saputo attraversare gli anni con sorprendente naturalezza.

La filosofia adottata da Ubisoft sembra essere quella di intervenire dove il tempo aveva lasciato i segni più evidenti, senza cambiare l’anima di uno dei capitoli più amati della saga.

Le novità e i miglioramenti al gameplay

Le migliorie si sono concentrate, oltre che sull’aspetto grafico, anche su elementi di gameplay che più hanno risentito del peso degli anni. Ci riferiamo al parkour, più fluido e rapido che mai, e alle fasi stealth, ora più realistiche. Anche il combattimento sembra essere migliorato, divenendo più avvincente e più sfidante rispetto al passato, ma senza ricorrere alle meccaniche RPG adottate nei precedenti capitoli.

Restano da valutare il ritmo della progressione, le attività secondarie e tutti quei contenuti che potranno essere giudicati soltanto dopo aver trascorso molte più ore nei Caraibi. In fondo la ripetitività, si sa, è il difetto che più affligge i giochi della saga degli Assassini.

Si tratta di primissime impressioni che ancora devono trovare la forma di un verdetto, ma basta salpare dal porto e lasciarsi cullare dalle onde per capire che Ubisoft ha scelto di ripartire dall’elemento più iconico del gioco, con grande rispetto.

Continueremo il viaggio nei prossimi giorni, mettendo alla prova tutte le novità del remake e verificando se l’ottimo impatto iniziale saprà tradursi in un’esperienza all’altezza dell’eredità lasciata da Assassin’s Creed IV: Black Flag. La recensione completa arriverà non appena avremo raggiunto il momento giusto per esprimere un giudizio definitivo.