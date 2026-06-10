Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Zynet DP2, aspirapolvere senza fili 6-in-1 con doppia batteria, motore da 45KPa, luce LED verde e filtrazione HEPA avanzata è in sconto del 37%.

Amazon

Peli di animali che si incastrano nei tappeti, briciole ovunque e polvere che torna a farsi vedere dopo poche ore: mantenere la casa pulita può diventare una lotta quotidiana, soprattutto se hai poco tempo. In questo momento la Zynet DP2, una scopa elettrica senza fili pensata proprio per semplificare le pulizie domestiche, è proposta con uno sconto del 37% che la rende particolarmente interessante nella sua fascia di prezzo.

Zynet DP2

Questa scopa senza fili si distingue per la combinazione di doppia batteria integrata e motore ad alte prestazioni, in grado di offrire un’aspirazione potente da 45KPa e fino a 60 minuti di autonomia in modalità Eco. La spazzola motorizzata con luce LED verde aiuta a individuare la polvere nascosta, mentre la testa girevole riesce a infilarsi facilmente sotto i mobili e lungo i battiscopa. Il sistema 6-in-1, il display LED intuitivo e lo svuotamento del serbatoio con un solo tasto completano un prodotto orientato alla praticità quotidiana, dalla pulizia dei pavimenti alla cura degli interni auto.

Zynet DP2 in offerta su Amazon con sconto del 37% sull’aspirapolvere senza fili

Con lo sconto del 37%, la Zynet DP2 scende a 93,99€, una cifra aggressiva per una scopa elettrica senza fili con doppia batteria integrata, autonomia fino a 60 minuti in Eco e set completo di accessori. Nella stessa fascia di prezzo è raro trovare un modello con questa combinazione di potenza di aspirazione da 45KPa, sistema 6-in-1 e filtrazione HEPA avanzata che trattiene il 99,99% delle particelle. Se cerchi un prodotto versatile per pavimenti duri, tappeti e peli di animali, questa proposta rappresenta un equilibrio convincente tra prestazioni e costo.

In più, l’aspirapolvere è autoportante e dotato di asta telescopica regolabile, così puoi interrompere le pulizie quando serve senza doverlo appoggiare a pareti o mobili. Se ti interessa un modello leggero, maneggevole e con lunga autonomia, il Zynet DP2 è disponibile con uno sconto del 37% direttamente online, con la possibilità di sfruttare i servizi di consegna e reso previsti dalla piattaforma.

La scopa elettrica Zynet con la doppia batteria integrata e la potente aspirazione da 45KPa

Se ti sei stancato di trascinare un aspirapolvere a filo o di vedere la batteria scaricarsi a metà pulizia, questa scopa elettrica nasce per aumentare l’autonomia senza rinunciare alla potenza di aspirazione.

Doppia batteria integrata da 4000mAh totali : la configurazione con due pacchi batteria da 6 celle offre fino a 40 minuti in modalità Turbo e 60 minuti in Eco, così puoi pulire casa in un’unica sessione riducendo al minimo le ricariche.

: la configurazione con due pacchi batteria da 6 celle offre fino a 40 minuti in modalità Turbo e 60 minuti in Eco, così puoi pulire casa in un’unica sessione riducendo al minimo le ricariche. Potenza di pulizia da 45KPa : il motore ad alte prestazioni solleva peli di animali incastrati, lettiera e briciole anche dai tappeti, rendendola adatta a chi ha cani o gatti e non vuole passare l’aspirapolvere più volte sulle stesse zone.

: il motore ad alte prestazioni solleva peli di animali incastrati, lettiera e briciole anche dai tappeti, rendendola adatta a chi ha cani o gatti e non vuole passare l’aspirapolvere più volte sulle stesse zone. Spazzola con luce GreenEye e testa snodata : la luce LED verde mette in evidenza la polvere nascosta, mentre la testa che ruota a 90°/180° arriva facilmente sotto letti, divani e nei punti più scomodi.

: la luce LED verde mette in evidenza la polvere nascosta, mentre la testa che ruota a 90°/180° arriva facilmente sotto letti, divani e nei punti più scomodi. Display LED intelligente a colori : puoi controllare in tempo reale livello della batteria, modalità di aspirazione e eventuali avvisi di manutenzione, evitando spegnimenti improvvisi e manutenzione trascurata.

: puoi controllare in tempo reale livello della batteria, modalità di aspirazione e eventuali avvisi di manutenzione, evitando spegnimenti improvvisi e manutenzione trascurata. Sistema versatile 6-in-1 : grazie alla configurazione portatile, al tubo di prolunga e agli accessori inclusi, passi dai pavimenti ai soffitti, dai divani ai sedili dell’auto senza cambiare dispositivo.

: grazie alla configurazione portatile, al tubo di prolunga e agli accessori inclusi, passi dai pavimenti ai soffitti, dai divani ai sedili dell’auto senza cambiare dispositivo. Svuotamento del contenitore con un solo tasto : il serbatoio da 1 litro si svuota in pochi secondi senza contatto con lo sporco, migliorando l’igiene e riducendo il rischio di nuvole di polvere in casa.

: il serbatoio da 1 litro si svuota in pochi secondi senza contatto con lo sporco, migliorando l’igiene e riducendo il rischio di nuvole di polvere in casa. Filtrazione HEPA ciclonica : il sistema blocca il 99,99% delle particelle, rimettendo in circolo aria più pulita e risultando ideale se in casa ci sono soggetti sensibili alla polvere.

: il sistema blocca il 99,99% delle particelle, rimettendo in circolo aria più pulita e risultando ideale se in casa ci sono soggetti sensibili alla polvere. Design autoportante e altezza regolabile: l’aspirapolvere resta in piedi da solo e l’asta telescopica si adatta alla tua altezza, limitando gli sforzi su schiena e braccia durante le lunghe sessioni di pulizia.

Zynet DP2

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Zynet DP2, l’aspirapolvere senza fili in forte sconto al 37%: approfitta dell’offerta lampo prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ Per quanto tempo posso usare la Zynet DP2 con una ricarica completa? La Zynet DP2 arriva fino a 40 minuti in modalità Turbo e fino a 60 minuti in modalità Eco grazie alla doppia batteria integrata. La Zynet DP2 è adatta ai peli di cani e gatti su tappeti e divani? Sì, il motore da 45KPa e la spazzola motorizzata sollevano peli di animali e briciole anche da tappeti e imbottiti. Il filtro HEPA della Zynet DP2 è lavabile e riutilizzabile? Sì, il filtro HEPA e il sistema di filtraggio in acciaio inossidabile sono lavabili e possono essere riutilizzati. La Zynet DP2 può stare in piedi da sola senza supporto? Sì, il design autoportante le permette di restare in piedi su superfici piane quando metti in pausa le pulizie.