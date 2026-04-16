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VACTechPro, l'aspirapolvere senza fili 6 in 1 con 35KPa e batteria rimovibile è in promo su Amazon: scopri lo sconto e il coupon extra

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Se cerchi una scopa elettrica senza fili pratica per le pulizie quotidiane, questa offerta è da tenere d’occhio: VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili scende a 79,00€. Approfitta ora dello sconto del 43% che rende l’acquisto particolarmente conveniente senza rinunciare alla versatilità di una soluzione 6 in 1.

VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili

potenza consente di rimuovere polvere fine, briciole e peli di animali con facilità, mentre la struttura maneggevole aiuta a raggiungere anche gli angoli sotto i mobili. La batteria rimovibile semplifica la ricarica e l’autonomia è adeguata per le pulizie di un appartamento, soprattutto scegliendo la modalità più equilibrata. Da considerare che, nelle sessioni più lunghe e alla massima potenza, l’autonomia può ridursi e il corpo scaldarsi: un compromesso tipico di questa categoria, ma complessivamente la resa resta molto valida rispetto al prezzo.

VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili in offerta su Amazon: sconto del 43%, risparmi circa 60 euro

La promo porta il prezzo a 79,00€, con uno sconto del 43% e un risparmio stimabile in circa 60 euro rispetto al prezzo pieno. In aggiunta, è disponibile un coupon da 10€ che rende l’offerta ancora più interessante per chi vuole rinnovare la dotazione di casa con un prodotto pratico e completo.

Per approfondire i dettagli e verificare la disponibilità, il VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili è disponibile con uno sconto del 43%, un’occasione da valutare se desideri una scopa elettrica versatile a un prezzo contenuto.

VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili: la potenza di aspirazione da 35KPa e la batteria rimovibile fino a 35 minuti

Il cuore del dispositivo è l’aspirazione da 35KPa, supportata da una spazzola con design protettivo per i pavimenti. L’illuminazione a luce verde aiuta a individuare lo sporco nelle zone buie, mentre la grande spazzola rotante a V migliora la raccolta di polvere e detriti. La dotazione 6 in 1 include spazzola a lancia e ugello combinato per divani, auto e scale, oltre al tubo telescopico regolabile per raggiungere soffitti e punti difficili.

La batteria rimovibile garantisce fino a 35 minuti in modalità ECO (circa 18 minuti in MAX), offrendo la flessibilità necessaria per gestire più ambienti con una sola carica. Il sistema di filtrazione ad alta efficienza, con tecnologia ciclonica e rete ad alta densità, cattura fino al 99,97% delle particelle fino a 0,3 micron, contribuendo a un’aria più pulita in casa.

VACTechPro Aspirapolvere Senza Fili

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