Tineco, l'aspirapolvere top crolla di prezzo: sconto mai visto prima
L'aspirapolvere Tineco PURE ONE Station 5 Plus è in offerta con uno sconto del 33% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento.
Chi ha poco tempo per le pulizie sa quanto sia frustrante dover passare l’aspirapolvere e poi perdere altri minuti tra svuotare il serbatoio, pulire filtri e spazzole piene di capelli. Con il Tineco PURE ONE Station 5 Plus, oggi proposto con uno sconto del 33%, puoi semplificare la routine domestica grazie a una base che gestisce gran parte della manutenzione al posto tuo.
Questo aspirapolvere senza fili è pensato per chi vuole una casa pulita ogni giorno senza complicazioni: la stazione si occupa dell’autopulizia di spazzola, tubo e filtro, il sistema anti-intasamento mantiene costante la potenza di aspirazione anche con sporco grossolano e il sensore intelligente regola automaticamente la potenza in base al livello di sporco, ottimizzando autonomia e risultati.
Tineco PURE ONE Station 5 Plus in offerta su Amazon con sconto del 33%
In questo momento puoi portarti a casa il Tineco PURE ONE Station 5 Plus a 269,00€, beneficiando di uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Una cifra in linea con gli aspirapolvere senza fili di fascia medio-alta dotati di base di ricarica avanzata e funzioni smart per ridurre al minimo le operazioni di manutenzione post-pulizia.
Approfitta subito dell’offerta sul Tineco PURE ONE Station 5 Plus
L’aspirapolvere Tineco con l’autopulizia completa e la potenza da 175AW
Se vivi con animali domestici o hai pavimenti che si sporcano facilmente, hai bisogno di un aspirapolvere che non ti faccia perdere tempo tra blocchi, grovigli di peli e filtri da pulire di continuo: qui entrano in gioco le funzioni intelligenti e il sistema di stazione del Tineco PURE ONE Station 5 Plus.
- Autopulizia completa automatica: la base non solo svuota il contenitore della polvere, ma pulisce anche spazzola, tubo di aspirazione e filtro, così riduci al minimo la manutenzione dopo ogni sessione di pulizia.
- Sistema Clogless contro l’intasamento: il design della testina e le ampie vie di aspirazione permettono di raccogliere sporco grossolano evitando blocchi tra dispositivo e contenitore, mantenendo costante la potenza di aspirazione.
- Sensore intelligente Tineco iLoop: rileva in tempo reale la quantità di sporco e adatta automaticamente la potenza, migliorando l’efficienza e prolungando l’autonomia fino a 70 minuti con l’ugello 2 in 1 o 40 minuti con la spazzola per pavimenti.
- Spazzola ZeroTangle e 175AW di aspirazione: la speciale spazzola a forma di V con doppio pettine aiuta a districare i capelli mentre vengono aspirati, rendendo questo modello particolarmente adatto a chi ha animali e moquette.
- Stazione con contenitore da 2,5 litri senza sacchetto: il grande contenitore della base trattiene polvere e sporco per settimane, evitando l’acquisto di sacchetti e riducendo la frequenza dello smaltimento.
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FAQ
In modalità ottimizzata con l’ugello 2 in 1 l’autonomia arriva fino a circa 70 minuti, mentre con la spazzola per pavimenti si aggira intorno ai 40 minuti.
Sì, grazie alla spazzola ZeroTangle a forma di V e alla potenza di 175AW è studiato per aspirare peli di animali senza grovigli e intasamenti.
No, la stazione utilizza un contenitore da 2,5 litri senza sacchetto, riducendo i costi di gestione e la necessità di ricambi.
Sì, il sistema di autopulizia automatica interviene su spazzola, tubo di aspirazione e filtro, riducendo al minimo la manutenzione manuale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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