Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'aspirapolvere Tineco PURE ONE Station 5 Plus è in offerta con uno sconto del 33% e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione e si adatta a qualsiasi pavimento.

Amazon

Chi ha poco tempo per le pulizie sa quanto sia frustrante dover passare l’aspirapolvere e poi perdere altri minuti tra svuotare il serbatoio, pulire filtri e spazzole piene di capelli. Con il Tineco PURE ONE Station 5 Plus, oggi proposto con uno sconto del 33%, puoi semplificare la routine domestica grazie a una base che gestisce gran parte della manutenzione al posto tuo.

Tineco PURE ONE Station 5 Plus 269,00 € -33% 399,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Questo aspirapolvere senza fili è pensato per chi vuole una casa pulita ogni giorno senza complicazioni: la stazione si occupa dell’autopulizia di spazzola, tubo e filtro, il sistema anti-intasamento mantiene costante la potenza di aspirazione anche con sporco grossolano e il sensore intelligente regola automaticamente la potenza in base al livello di sporco, ottimizzando autonomia e risultati.

Tineco PURE ONE Station 5 Plus in offerta su Amazon con sconto del 33%

In questo momento puoi portarti a casa il Tineco PURE ONE Station 5 Plus a 269,00€, beneficiando di uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Una cifra in linea con gli aspirapolvere senza fili di fascia medio-alta dotati di base di ricarica avanzata e funzioni smart per ridurre al minimo le operazioni di manutenzione post-pulizia.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sul Tineco PURE ONE Station 5 Plus

L’aspirapolvere Tineco con l’autopulizia completa e la potenza da 175AW

Se vivi con animali domestici o hai pavimenti che si sporcano facilmente, hai bisogno di un aspirapolvere che non ti faccia perdere tempo tra blocchi, grovigli di peli e filtri da pulire di continuo: qui entrano in gioco le funzioni intelligenti e il sistema di stazione del Tineco PURE ONE Station 5 Plus.

Autopulizia completa automatica : la base non solo svuota il contenitore della polvere, ma pulisce anche spazzola, tubo di aspirazione e filtro, così riduci al minimo la manutenzione dopo ogni sessione di pulizia.

: la base non solo svuota il contenitore della polvere, ma pulisce anche spazzola, tubo di aspirazione e filtro, così riduci al minimo la manutenzione dopo ogni sessione di pulizia. Sistema Clogless contro l’intasamento : il design della testina e le ampie vie di aspirazione permettono di raccogliere sporco grossolano evitando blocchi tra dispositivo e contenitore, mantenendo costante la potenza di aspirazione.

: il design della testina e le ampie vie di aspirazione permettono di raccogliere sporco grossolano evitando blocchi tra dispositivo e contenitore, mantenendo costante la potenza di aspirazione. Sensore intelligente Tineco iLoop : rileva in tempo reale la quantità di sporco e adatta automaticamente la potenza, migliorando l’efficienza e prolungando l’autonomia fino a 70 minuti con l’ugello 2 in 1 o 40 minuti con la spazzola per pavimenti.

: rileva in tempo reale la quantità di sporco e adatta automaticamente la potenza, migliorando l’efficienza e prolungando l’autonomia fino a 70 minuti con l’ugello 2 in 1 o 40 minuti con la spazzola per pavimenti. Spazzola ZeroTangle e 175AW di aspirazione : la speciale spazzola a forma di V con doppio pettine aiuta a districare i capelli mentre vengono aspirati, rendendo questo modello particolarmente adatto a chi ha animali e moquette.

: la speciale spazzola a forma di V con doppio pettine aiuta a districare i capelli mentre vengono aspirati, rendendo questo modello particolarmente adatto a chi ha animali e moquette. Stazione con contenitore da 2,5 litri senza sacchetto: il grande contenitore della base trattiene polvere e sporco per settimane, evitando l’acquisto di sacchetti e riducendo la frequenza dello smaltimento.

Tineco PURE ONE Station 5 Plus 269,00 € -33% 399,00 € Risparmi 130,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Tineco PURE ONE Station 5 Plus, approfitta ora dell’offerta lampo fino ad esaurimento scorte.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 399,98 € -69% 1.299,99 € Risparmi 900,01 € Acquista su Amazon Lefant M2L Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 179,99 € -70% 599,99 € Risparmi 420,00 € Acquista su Amazon Lefant M330 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Anti-Grovi... 139,97 € -67% 419,99 € Risparmi 280,02 € Acquista su Amazon Lefant M3 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappat... 379,99 € Acquista su Amazon

FAQ Quanto dura la batteria del Tineco PURE ONE Station 5 Plus? In modalità ottimizzata con l’ugello 2 in 1 l’autonomia arriva fino a circa 70 minuti, mentre con la spazzola per pavimenti si aggira intorno ai 40 minuti. Il Tineco PURE ONE Station 5 Plus è adatto a chi ha animali domestici? Sì, grazie alla spazzola ZeroTangle a forma di V e alla potenza di 175AW è studiato per aspirare peli di animali senza grovigli e intasamenti. Serve comprare sacchetti per la base del Tineco PURE ONE Station 5 Plus? No, la stazione utilizza un contenitore da 2,5 litri senza sacchetto, riducendo i costi di gestione e la necessità di ricambi. La base del Tineco PURE ONE Station 5 Plus pulisce anche il filtro? Sì, il sistema di autopulizia automatica interviene su spazzola, tubo di aspirazione e filtro, riducendo al minimo la manutenzione manuale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.