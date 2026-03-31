Aspirapolvere senza fili Lefant al 75% di sconto: offerta imperdibile

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Questo modello punta su semplicità e concretezza: risulta facile da usare, efficace nella rimozione di polvere, briciole e peli e comodo nella gestione quotidiana delle superfici domestiche. La sensazione generale è di prodotto solido e immediato, perfetto per chi desidera una casa in ordine con il minimo sforzo e un budget contenuto.

Lefant V1

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Lefant V1: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione da cogliere al volo: oggi su Amazon il Lefant V1 è in offerta a 101,98€ con un sconto del 75%. Un ribasso importante che rende questa scopa elettrica senza fili estremamente competitiva nel rapporto qualità/prezzo.

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Lefant V1

Lefant V1: le caratteristiche tecniche

Il cuore del Lefant V1 è l’aspirazione potente da 40000Pa, studiata per rimuovere sporco ostinato, polvere fine e peli di animali. La resa è efficace su pavimenti e tappeti, riducendo i passaggi ripetuti e velocizzando la pulizia quotidiana.

La qualità dell’aria in casa è supportata da un filtro a 5 stadi capace di trattenere fino al 99,9% delle particelle da 0,3 μm. L’autonomia fino a 42 minuti con batteria rimovibile permette sessioni prolungate su più stanze, mentre il display LED touch mostra stato batteria e modalità; la luce LED sulla spazzola aiuta a intercettare lo sporco nascosto sotto mobili e letti.

In dotazione trovi una dotazione versatile di accessori (spazzola con LED, spazzola combinata 2-in-1, bocchetta lunga per fessure) per affrontare divani, tende, scale, angoli stretti e interni auto. Il design autoportante consente di parcheggiare la scopa in verticale, il serbatoio da 750 ml limita gli svuotamenti e lo svuotamento one-click è rapido e igienico. Completa il quadro l’asta telescopica regolabile, che migliora l’ergonomia e rende più comoda la pulizia anche in alto, come soffitti e tende.

Lefant V1