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JRFYHFT V16 PRO, 650W e 55.000 Pa, autonomia 70 min e serbatoio 1,8L: oggi su Amazon con sconto del 42%.

Amazon

Se cerchi una soluzione pratica per le pulizie quotidiane, questa scopa elettrica senza fili unisce comodità e prestazioni a un prezzo davvero interessante. In questo momento è proposta con uno sconto del 42%, un’occasione per portarsi a casa un modello autoportante, adatto a tappeti, pavimenti e capelli, senza perdersi in troppi tecnicismi.

JRFYHFT V16 PRO

Chi l’ha provata sottolinea una potenza di aspirazione convincente già ai livelli base, una batteria capace di coprire sessioni di pulizia estese e una struttura leggera e maneggevole. Le luci LED sulla spazzola aiutano a individuare lo sporco, anche sui tappeti, mentre il grande contenitore facilita lo svuotamento. Viene apprezzata la possibilità di lasciarla in piedi da sola, la manutenzione semplice e un rapporto qualità/prezzo che sorprende, con nota positiva anche per l’assistenza post-vendita.

Aspirapolvere senza fili JRFYHFT V16 PRO in offerta su Amazon con sconto del 42%

La promozione rende il JRFYHFT V16 PRO particolarmente allettante: il prezzo attuale è di 128,59€ e, grazie alla scontistica attiva, l’aspirapolvere senza fili JRFYHFT V16 PRO è disponibile con uno sconto del 42%. Se cerchi una scopa cordless versatile per la casa, questa offerta è tra le più interessanti del momento. Qualora non fossero indicati extra come rate o coupon, significa che al momento non sono previsti per questa proposta.

L’aspirapolvere cordless con motore da 650W e autonomia fino a 70 minuti

Il cuore del JRFYHFT V16 PRO è un motore brushless da 650W che spinge l’aspirazione fino a 55.000 Pa, utile per rimuovere polvere, detriti e capelli su pavimenti e tappeti. L’autonomia fino a 70 minuti (in modalità Min) consente di coprire grandi superfici con una sola ricarica, mentre l’ampio display LED a colori mostra in tempo reale i livelli di potenza e gli eventuali intasamenti. La spazzola motorizzata con rullo a V e denti a pettine limita i grovigli, coadiuvata da una luce verde che illumina lo sporco negli angoli.

Completano la dotazione un contenitore da 1,8L con svuotamento a tocco, la pratica base di ricarica a parete che ospita anche gli accessori e un sistema di filtrazione a 8 stadi capace di trattenere fino al 99,99% delle particelle fini, migliorando la qualità dell’aria in uscita. In sintesi, una scopa elettrica senza fili potente, semplice da gestire e pensata per la pulizia quotidiana di tutta la casa.

JRFYHFT V16 PRO

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