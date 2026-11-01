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L'aspirapolvere FAMIVAC FV5 con aspirazione potente e autonomia fino a 80 minuti è in sconto del 48% e la paghi pochissimo.

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Rimuovere polvere, briciole e peli di animali da pavimenti e tappeti può richiedere tempo, soprattutto quando bisogna spostarsi tra le stanze con il cavo. L’aspirapolvere senza fili FAMIVAC FV5 è disponibile con uno sconto del 48%, per affrontare le pulizie domestiche senza collegarlo alla presa.

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La batteria rimovibile offre fino a 80 minuti di autonomia, mentre le tre modalità consentono di adattare l’aspirazione a pavimenti duri, tappeti e pulizie più intense. La spazzola anti-groviglio è pensata per aiutare a raccogliere peli e capelli, e le luci LED verdi rendono più visibile la polvere fine. Il tubo pieghevole può raggiungere gli spazi sotto letti e divani senza doversi chinare; il supporto Park&Power permette di riporre l’apparecchio in verticale senza forare la parete.

FAMIVAC FV5 in offerta: sconto del 48% e prezzo di 135,36 euro

Per chi cerca un aspirapolvere senza fili per la casa, il FAMIVAC FV5 è proposto a 135,36 euro, con uno sconto del 48%. Puoi portarti a casa l’aspirapolvere FAMIVAC FV5 con uno sconto del 48%. Le informazioni disponibili non indicano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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L’aspirapolvere FAMIVAC con l’aspirazione da 70 kPa e l’autonomia fino a 80 minuti

Per pulire superfici diverse e raggiungere gli angoli più scomodi, contano sia la potenza sia la praticità d’uso. Queste caratteristiche del FAMIVAC FV5 possono aiutare nelle attività di tutti i giorni:

Aspirazione da 70 kPa e tre modalità: puoi scegliere tra pavimento duro, tappeto e turbo, adattando la pulizia allo sporco e alla superficie.

puoi scegliere tra pavimento duro, tappeto e turbo, adattando la pulizia allo sporco e alla superficie. Autonomia fino a 80 minuti: la batteria al litio rimovibile da 2.500 mAh è indicata per pulire abitazioni fino a 200 m² con una ricarica.

la batteria al litio rimovibile da 2.500 mAh è indicata per pulire abitazioni fino a 200 m² con una ricarica. Spazzola anti-groviglio a quattro strati e doppia luce LED verde: aiuta a raccogliere peli di animali e capelli e a individuare la polvere fine sulle superfici.

aiuta a raccogliere peli di animali e capelli e a individuare la polvere fine sulle superfici. Tubo pieghevole e supporto Park&Power: il tubo facilita la pulizia sotto letti e divani, mentre il sistema consente di riporre e ricaricare l’aspirapolvere in verticale senza forare la parete.

il tubo facilita la pulizia sotto letti e divani, mentre il sistema consente di riporre e ricaricare l’aspirapolvere in verticale senza forare la parete. Filtro autopulente e filtraggio a sette stadi: il filtro si pulisce con un tocco, senza contatto diretto con la polvere; il sistema sigillato è progettato per catturare particelle e micro-residui.

il filtro si pulisce con un tocco, senza contatto diretto con la polvere; il sistema sigillato è progettato per catturare particelle e micro-residui. Accessori inclusi: la confezione comprende spazzola per pavimenti, bocchetta 2 in 1 per fessure e spazzola triangolare, utilizzabili anche per divani e interni dell’auto.

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FAQ Quanto dura la batteria del FAMIVAC FV5? La batteria rimovibile offre fino a 80 minuti di autonomia; il dato varia in base all’utilizzo. Il FAMIVAC FV5 è adatto ai peli degli animali? La spazzola anti-groviglio a quattro strati è progettata per aiutare a raccogliere peli di animali e capelli. Quali accessori sono inclusi? La confezione comprende una spazzola per pavimenti, una bocchetta 2 in 1 per fessure e una spazzola triangolare. La spazzola per materassi è inclusa? No, la spazzola per materassi è un accessorio opzionale venduto separatamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.