Bissell CrossWave OmniForce, la lavapavimenti top oggi costa meno della metà: sconto esagerato
La lavapavimenti Bissell CrossWave OmniForce che aspira e lava con tre modalità intelligenti oggi in offerta con uno sconto del 55%.
Gestire ogni giorno briciole, polvere e liquidi rovesciati su pavimenti e tappeti può diventare estenuante, soprattutto se devi passare più volte aspirapolvere e straccio. In questo momento la Bissell CrossWave OmniForce è disponibile con uno sconto del 55%, una lavasciuga senza fili pensata per affrontare in una sola passata lo sporco quotidiano e i liquidi difficili.
Questa lavasciuga combina in un unico corpo una potente scopa elettrica e un sistema di lavaggio, così puoi occuparti di pavimenti duri sigillati e tappeti senza cambiare elettrodomestico. Grazie a tre modalità di funzionamento dedicate allo sporco secco, alle macchie bagnate e alla pulizia più intensa, si adatta alle diverse esigenze di casa. Il ciclo di autopulizia mantiene la macchina in ordine tra una sessione e l’altra, mentre la struttura anti-groviglio evita che capelli e peli blocchino il rullo.
Bissell CrossWave OmniForce in offerta su Amazon: sconto del 55%
La Bissell CrossWave OmniForce è proposta a 135,86€ grazie a uno sconto del 55%, una cifra molto aggressiva per una lavasciuga senza fili che aspira e lava insieme e offre fino a 30 minuti di autonomia, posizionandosi in modo competitivo nella fascia dei multifunzione domestici.
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La lavasciuga Bissell con le tre modalità intelligenti e la batteria a lunga durata
Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato alle pulizie senza rinunciare a pavimenti e tappeti in ordine, questa lavasciuga nasce proprio per semplificare la routine di casa.
- Modello CrossWave senza fili più potente: la maggiore potenza di aspirazione ti aiuta a raccogliere residui più pesanti e sporco ostinato in meno passate, ideale per case vissute e con animali.
- Una macchina per ogni pavimento: passa dai pavimenti duri sigillati ai tappeti senza cambiare strumento, con aspirazione e lavaggio simultanei che dimezzano i giri per casa.
- Tre modalità di pulizia intelligenti: PowerVac per lo sporco secco quotidiano, PowerMop per macchie e liquidi e Turbo per la pulizia profonda, così adatti la potenza al tipo di sporco senza complicazioni.
- Sistema di pulizia automatica: il ciclo di autopulizia rimuove da solo residui e sporco dall’interno, riducendo il tempo che devi dedicare alla manutenzione.
- Batteria a lunga durata fino a 30 minuti: puoi affrontare più stanze con un’unica carica, senza essere vincolato alle prese di corrente.
- Tecnologia anti-groviglio: limita l’accumulo di capelli e peli sulla spazzola, mantenendo costanti le prestazioni e rendendo più rapida la pulizia del rullo.
- Serbatoio dell’acqua sporca a sgancio rapido: lo svuotamento è più immediato e igienico, così riporti velocemente la macchina pronta al prossimo utilizzo.
- Costruita per durare: la struttura pensata per un uso frequente e la garanzia di 2 anni offrono maggiore tranquillità nel tempo.
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FAQ
È adatta per pavimenti duri sigillati e tappeti, aspirando e lavando simultaneamente.
La batteria offre fino a 30 minuti di utilizzo continuo con ricarica completa in circa 4 ore.
Sì, la tecnologia anti-ostruzione aiuta a evitare grovigli di capelli e peli sul rullo.
Dispone di un ciclo di autopulizia integrato e di un serbatoio dell’acqua sporca a sgancio rapido.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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