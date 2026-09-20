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Da oggi su Amazon trovi questo aspirapolvere con uno sconto del 60% e il prezzo sprofonda. Grande potenza di aspirazione e nella confezione trovi anche accessori utili.

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Tenersi al passo con le pulizie di casa quando si ha poco tempo è una sfida: pavimenti pieni di briciole, peli di animali ovunque e angoli bui difficili da raggiungere. Con l’Aspirapolvere Senza Fili 50KPa di Avalsor, in questo momento disponibile con uno sconto del 60%, puoi rendere la pulizia quotidiana molto più rapida e fluida grazie a una scopa elettrica leggera, potente e sempre pronta all’uso.

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Questo modello punta tutto su potenza, autonomia e praticità. Il motore brushless da 650W offre un’aspirazione elevata adatta sia ai pavimenti duri sia ai tappeti, mantenendo al tempo stesso un livello di rumore contenuto per non disturbare chi hai in casa. La batteria a lunga durata ti permette di coprire appartamenti anche di grandi dimensioni con una sola ricarica, mentre il design autoportante e il sistema di svuotamento igienico del contenitore semplificano ogni fase dell’utilizzo, dal passaggio sotto i mobili all’eliminazione dello sporco raccolto.

Aspirapolvere Senza Fili 50KPa in offerta su Amazon: sconto del 60%, risparmi 180 euro

In questo periodo l’Aspirapolvere Senza Fili 50KPa Avalsor è proposto su Amazon a 119,99€, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo di listino: significa un risparmio di circa 180 euro, una cifra interessante per una scopa elettrica senza fili con motore da 650W, autonomia fino a 65 minuti e dotazione completa per la pulizia di tutta la casa. In questa fascia di prezzo è una delle soluzioni più potenti e accessoriata per chi cerca un aspirapolvere versatile per pavimenti, tappeti e interni auto.

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La scopa elettrica Avalsor con il motore da 650W e la filtrazione a 8 stadi

Se convivere con animali domestici, polvere e allergeni ti costringe a pulire spesso, questa scopa senza fili nasce per rendere le sessioni più rapide, profonde e meno faticose, grazie a una combinazione di potenza, autonomia e attenzione alla qualità dell’aria.

Potenza di aspirazione fino a 50KPa con motore brushless da 650W : raccoglie facilmente briciole, polvere e peli su pavimenti duri e tappeti spessi, così non devi ripassare più volte sulla stessa zona.

: raccoglie facilmente briciole, polvere e peli su pavimenti duri e tappeti spessi, così non devi ripassare più volte sulla stessa zona. Autonomia fino a 65 minuti con batteria da 8 celle : in modalità base riesci a coprire grandi superfici con una sola ricarica, mentre la modalità massima offre 25 minuti per lo sporco più ostinato.

: in modalità base riesci a coprire grandi superfici con una sola ricarica, mentre la modalità massima offre 25 minuti per lo sporco più ostinato. Design autoportante : il corpo dell’aspirapolvere resta in piedi da solo ovunque tu lo lasci, così puoi fare pause improvvise senza cercare un supporto o tornare alla base.

: il corpo dell’aspirapolvere resta in piedi da solo ovunque tu lo lasci, così puoi fare pause improvvise senza cercare un supporto o tornare alla base. Svuotamento anti-intasamento con un pulsante : il raschiatore ad anello interno separa polvere e peli dal filtro, permettendoti di svuotare il contenitore senza toccare lo sporco e riducendo gli intasamenti.

: il raschiatore ad anello interno separa polvere e peli dal filtro, permettendoti di svuotare il contenitore senza toccare lo sporco e riducendo gli intasamenti. Spazzola antigroviglio a V con LED : il rullo a V convoglia i peli verso il centro, limitando i grovigli, mentre l’illuminazione LED e la testa flessibile a 270° ti aiutano a vedere e pulire sotto letti, divani e intorno ai mobili.

: il rullo a V convoglia i peli verso il centro, limitando i grovigli, mentre l’illuminazione LED e la testa flessibile a 270° ti aiutano a vedere e pulire sotto letti, divani e intorno ai mobili. Filtrazione a 8 stadi con tecnologia multi-ciclone : trattiene fino al 99,99% delle particelle sottili come polvere e polline, migliorando la qualità dell’aria in casa, utile soprattutto per chi soffre di allergie.

: trattiene fino al 99,99% delle particelle sottili come polvere e polline, migliorando la qualità dell’aria in casa, utile soprattutto per chi soffre di allergie. Sistema aromatico integrato : mentre aspiri viene diffusa una leggera fragranza, così la casa non è solo più pulita ma anche più gradevole da vivere.

: mentre aspiri viene diffusa una leggera fragranza, così la casa non è solo più pulita ma anche più gradevole da vivere. Display LED a colori: hai sempre sotto controllo livello batteria, modalità di aspirazione e possibili anomalie, per gestire la pulizia senza imprevisti.

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FAQ Quanta autonomia ha l’aspirapolvere senza fili Avalsor 50KPa? In modalità base arriva fino a 65 minuti di utilizzo, mentre in modalità massima garantisce circa 25 minuti. L’aspirapolvere Avalsor 50KPa è adatto ai peli di animali domestici? Sì, la potenza di 50KPa e la spazzola antigroviglio a V sono pensate proprio per raccogliere efficacemente peli di animali su pavimenti e tappeti. Come si svuota il contenitore dell’aspirapolvere Avalsor senza fili? È dotato di un sistema di svuotamento con raschiatore ad anello: basta premere il pulsante per separare polvere e peli dal filtro senza toccare lo sporco. L’aspirapolvere Avalsor ha un sistema di filtrazione adatto ad allergici? Sì, il sistema di filtrazione a 8 stadi con tecnologia multi-ciclone trattiene il 99,99% delle particelle fini come polvere e polline, migliorando la qualità dell’aria.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.