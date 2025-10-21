Samsung, aspirapolvere a prezzo stracciato: offerta shock

L'aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo è in promo al minimo storico e risparmi più di 100 euro. Grande potenza di aspirazione e facile da utilizzare.

Samsung

Pulire la propria abitazione non è mai stato così semplice come in questo periodo storico. Le vecchie e ingombranti aspirapolvere hanno lasciato spazio a scope elettriche senza fili molto maneggevoli. Ne è un esempio l’aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo che troviamo da oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 100 euro su quello consigliato e approfitti di una super occasione.

Questo aspirapolvere senza fili di Samsung è quanto di meglio possa offrire il mercato a questo prezzo. Parliamo di una scopa elettrica dotata di una grande potenza di aspirazione e di un sistema ciclonico che aspira l’aria e la rende pulita. Arriva da ogni parte e puoi pulire anche i soffitti della tua abitazione. Autonomia prolungata, fino a 40 minuti di autonomia e si ricarica anche molto rapidamente. Perfetta per la tua abitazione: non fartela scappare.

Aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo speciale per l’aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 182 euro, minimo storico per questo elettrodomestico per la pulizia. Il risparmio netto è superiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento.

La disponibilità dell’aspirapolvere è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo per provarla: per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo. Non farti sfuggire questa occasione e approfittane ora.

Aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo

Aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo: le caratteristiche tecniche

Il Samsung Jet 60 Turbo è una scopa elettrica senza fili progettata per assicurare una pulizia quotidiana completa dell’abitazione. Questo modello, dal design moderno e leggero, è l’alleato ideale per la pulizia quotidiana.

Il cuore pulsante dell’aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo è il motore Digital Inverter progettato dall’azienda sud-coreana. Questo motore non solo garantisce un’elevata efficienza energetica, ma genera anche una potenza di aspirazione fino a 150 W, garantendo una pulizia profonda su svariate superfici, dai pavimenti duri ai tappeti e moquette.

Una delle caratteristiche distintive di questo aspirapolvere è il suo sistema di filtrazione multiciclonico avanzato, chiamato Jet Cyclone. Con i suoi 9 cicloni e i 27 ingressi d’aria la perdita di potenza aspirante è minimizzata, mentre catturano anche le particelle di polvere più fini. Il sistema di filtraggio a più stadi cattura fino al 99,999% delle polveri sottili e degli allergeni, garantendo che l’aria di scarico sia più pulita di quella aspirata, un dettaglio fondamentale per chi soffre di allergie.

Alimentato da una batteria agli ioni di litio removibile, l’aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo offre un’autonomia massima fino a 40 minuti in modalità Min (l’autonomia varia in base alla potenza selezionata: 20 minuti in modalità Mid e 5 minuti in modalità Max).

Con un peso di soli 2,3 kg, la scopa elettrica Samsung Jet 60 Turbo è eccezionalmente leggera e maneggevole, consentendo una pulizia agevole di tutta la casa, inclusi soffitti e angoli. La spazzola principale Jet Fit Brush è progettata per raccogliere efficacemente polvere fine e particelle più grandi su tappeti e pavimenti, e ruota di 180° per facilitare la pulizia attorno agli ostacoli. Infine, la manutenzione è estremamente semplice: il contenitore della polvere da 0,8 L è completamente lavabile, garantendo un’igiene perfetta dopo ogni utilizzo.

Aspirapolvere Samsung Jet 60 Turbo