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Il mini aspirapolvere portatile Dyson Car+Boat, con autonomia fino a 50 minuti e due modalità di pulizia è scontato del 29%.

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Raggiungere briciole e sporco negli spazi stretti dell’auto o pulire rapidamente una tappezzeria può essere scomodo con un aspirapolvere ingombrante. Il Dyson Car+Boat è scontato del 29% e offre una soluzione portatile per diversi ambienti.

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Questo aspirapolvere senza sacchetto è pensato per le pulizie rapide e per raggiungere punti difficili, dall’abitacolo dell’auto a scale, materassi e cucce. La batteria agli ioni di litio offre fino a 50 minuti di autonomia senza cali di prestazione; per adattare la pulizia alle necessità si può scegliere tra la modalità Eco e quella MAX. Il motore digitale raggiunge 110.000 giri al minuto e genera fino a 115 AW di potenza di aspirazione.

Dyson Car+Boat in offerta: sconto del 29% e prezzo di 199 euro

Per chi cerca un aspirapolvere portatile da usare in auto e in casa, il prezzo indicato per il Dyson Car+Boat a 199 euro è accompagnato da uno sconto del 29%. Il dispositivo è senza sacchetto e unisce un formato compatto a una batteria con autonomia fino a 50 minuti, caratteristiche utili per affrontare interventi di pulizia in luoghi diversi. Le informazioni disponibili non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, condizioni Prime o tempi di reso.

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L’aspirapolvere portatile Dyson con 50 minuti di autonomia e due modalità

Quando serve pulire senza spostare un apparecchio ingombrante, un aspirapolvere portatile può rendere più pratici gli interventi in auto e negli angoli difficili da raggiungere. Ecco cosa offre questo modello:

Formato compatto e leggero : è pensato per pulizie rapide e versatili in auto, barca, roulotte, casa e garage, ma anche su materassi, tappeti, tappezzerie, cucce e scale. La possibilità di usarlo in ambienti diversi lo rende adatto a chi vuole affrontare più esigenze con un solo apparecchio.

: è pensato per pulizie rapide e versatili in auto, barca, roulotte, casa e garage, ma anche su materassi, tappeti, tappezzerie, cucce e scale. La possibilità di usarlo in ambienti diversi lo rende adatto a chi vuole affrontare più esigenze con un solo apparecchio. Fino a 50 minuti di autonomia : la batteria Dyson agli ioni di litio a sei celle è indicata per lavorare senza cali di prestazione. L’autonomia dichiarata consente di dedicarsi alle pulizie senza dover interrompere subito il lavoro per ricaricare.

: la batteria Dyson agli ioni di litio a sei celle è indicata per lavorare senza cali di prestazione. L’autonomia dichiarata consente di dedicarsi alle pulizie senza dover interrompere subito il lavoro per ricaricare. Due modalità di pulizia : Eco è pensata per le attività quotidiane e bilancia potenza e autonomia; MAX è disponibile quando serve una pulizia profonda e intensiva. La scelta permette di adattare l’uso alle diverse necessità.

: Eco è pensata per le attività quotidiane e bilancia potenza e autonomia; MAX è disponibile quando serve una pulizia profonda e intensiva. La scelta permette di adattare l’uso alle diverse necessità. Motore digitale fino a 110.000 giri al minuto e aspirazione fino a 115 AW : la potenza dichiarata aiuta a intervenire su sporco e residui durante le pulizie in spazi domestici o nell’abitacolo.

: la potenza dichiarata aiuta a intervenire su sporco e residui durante le pulizie in spazi domestici o nell’abitacolo. Sistema senza sacchetto: raccoglie lo sporco senza richiedere l’impiego di sacchetti, secondo la configurazione indicata del prodotto.

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FAQ Quanta autonomia ha il Dyson Car+Boat? La batteria agli ioni di litio offre fino a 50 minuti di autonomia senza cali di prestazione. Quali modalità di pulizia sono disponibili? Sono disponibili la modalità Eco, pensata per le pulizie quotidiane, e la modalità MAX per una pulizia profonda e intensiva. Dove si può usare il Dyson Car+Boat? È indicato per auto, barche, roulotte, case, garage, materassi, tappeti, tappezzerie, cucce, scale e spazi difficili da raggiungere. Il Dyson Car+Boat è senza sacchetto? Sì, è descritto come un aspirapolvere portatile senza sacchetto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.