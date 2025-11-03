Aspirapolvere Philips 3000 Series in sconto: offerta imperdibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Potente 900W con sacco, filtro H13 e AirflowMax: Philips 3000 Series cattura il 99,9% della polvere ed è protagonista di un’offerta interessante su Amazon

L’offerta giusta per dare una marcia in più alle pulizie domestiche è arrivata: su Amazon il Philips 3000 Series scende di prezzo con uno sconto del 14%. Con un click sul link diretto all’offerta puoi cogliere un affare su un aspirapolvere a sacco che convince per potenza costante, praticità e una dotazione pensata per gestire casa ogni giorno senza fatica.

Nell’uso quotidiano si fa apprezzare per l’aspirazione efficace su pavimenti e tappeti, la buona maneggevolezza e la semplicità di gestione del sacco. Gli accessori in dotazione rendono più comode le pulizie su divani, angoli e superfici delicate, mentre la capacità generosa del contenitore limita i cambi. Un alleato solido e affidabile per chi cerca risultati concreti.

Philips 3000 Series: prezzo, offerta e sconto Amazon

Al momento della segnalazione, il Philips 3000 Series è proposto a 120,37 € con -14% rispetto al prezzo di listino. Tradotto in valori assoluti, il risparmio è di circa 20 €, un taglio che rende questa proposta particolarmente interessante per chi desidera un aspirapolvere con sacco affidabile senza spendere troppo.

Il rapporto qualità/prezzo è competitivo nella sua fascia, grazie a una combinazione di potenza, filtrazione avanzata e una dotazione accessori completa che copre le esigenze più comuni della pulizia domestica.

Philips 3000 Series: le caratteristiche tecniche

Il cuore del sistema è il motore da 900W, abbinato alla tecnologia AirflowMax per mantenere un’aspirazione potente e costante. Il sistema cattura fino al 99,9% della polvere, offrendo risultati convincenti su superfici dure e tappeti. Il raggio d’azione di 9 m semplifica gli spostamenti tra le stanze e il sacco da 3 litri riduce la frequenza di sostituzione, per una gestione più comoda.

Attenzione particolare anche alla qualità dell’aria: il filtro H13 in un sistema sigillato trattiene pollini, acari e peli di animali, con certificazione ECARF per chi soffre di allergie. In più, il profilo compatto (40 × 40 × 25,1 cm), il peso di 4,6 kg e una rumorosità di 79 dB ne facilitano l’impiego e la conservazione.

La confezione è completa: spazzola TriActive, bocchetta a lancia, spazzola integrata, tubo metallico in 2 pezzi, filtro allergy, filtro motore e s-bag Classic Long Performance. Una dotazione versatile per coprire pulizia profonda e manutenzione quotidiana con un unico apparecchio.

