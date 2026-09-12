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Tra polvere, briciole e macchie appiccicose sul pavimento, tenere la casa pulita ogni giorno può diventare una perdita di tempo infinita. Con il Tineco FLOOR ONE S5 puoi gestire aspirazione e lavaggio in un’unica passata, e oggi è disponibile con uno sconto del 47% che rende questo dispositivo intelligente molto più accessibile rispetto al solito.

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Il lavapavimenti senza fili Tineco FLOOR ONE S5 combina aspirazione potente e lavaggio con acqua in un corpo unico, pensato per pavimenti duri e sporco di tutti i giorni, anche bagnato o ostinato. Il sistema a doppio serbatoio tiene separata l’acqua pulita da quella sporca, così passi sempre sul pavimento con acqua fresca, mentre il rullo di spazzolatura arriva vicino a battiscopa e angoli difficili, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in pochi minuti.

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In questo momento puoi portarti a casa il Tineco FLOOR ONE S5 a 179,00€, con un risparmio del 47% rispetto al prezzo di listino: una cifra molto competitiva per un dispositivo che unisce aspirazione e lavaggio intelligente in un solo passaggio, collocandosi nella fascia degli elettrodomestici smart pensati per chi vuole ridurre al minimo i tempi delle pulizie domestiche. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

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Il lavapavimenti senza fili con la pulizia intelligente e i serbatoi separati

Se vuoi ridurre al minimo passaggi e fatica nelle pulizie quotidiane, questo dispositivo unisce più funzioni in un unico corpo e automatizza molte regolazioni mentre lavori.

Aspirazione e lavaggio due in uno : gestisce contemporaneamente sporco secco e bagnato, così non devi passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio, riducendo drasticamente il tempo dedicato ai pavimenti.

: gestisce contemporaneamente sporco secco e bagnato, così non devi passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio, riducendo drasticamente il tempo dedicato ai pavimenti. Sensore Smart Tineco iLoop : rileva in automatico il livello di sporco e adatta aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo, ottimizzando consumi e autonomia senza che tu debba cambiare impostazioni a mano.

: rileva in automatico il livello di sporco e adatta aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo, ottimizzando consumi e autonomia senza che tu debba cambiare impostazioni a mano. Pulizia dei bordi migliorata : il rullo è progettato per scorrere vicino a battiscopa e spigoli, aiutandoti a eliminare polvere e residui nelle zone dove di solito rimangono strisce e aloni.

: il rullo è progettato per scorrere vicino a battiscopa e spigoli, aiutandoti a eliminare polvere e residui nelle zone dove di solito rimangono strisce e aloni. Serbatoio dell’acqua pulita più grande : rispetto alla generazione precedente, il contenitore maggiorato permette di coprire superfici più ampie senza fermarti continuamente a riempire, ideale per appartamenti di dimensioni medio-grandi.

: rispetto alla generazione precedente, il contenitore maggiorato permette di coprire superfici più ampie senza fermarti continuamente a riempire, ideale per appartamenti di dimensioni medio-grandi. Sistema a doppio serbatoio : acqua pulita e sporca restano sempre separate, così lavi il pavimento con acqua fresca per tutta la sessione di pulizia, migliorando il risultato finale.

: acqua pulita e sporca restano sempre separate, così lavi il pavimento con acqua fresca per tutta la sessione di pulizia, migliorando il risultato finale. Funzione di autopulizia del rullo: con un solo pulsante avvii il ciclo che pulisce in profondità rullo e tubi interni, riducendo al minimo la manutenzione manuale dopo ogni utilizzo.

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FAQ Su quali tipi di pavimento posso usare il Tineco FLOOR ONE S5? È indicato per pavimenti duri come piastrelle, gres, laminato e parquet sigillato, dove aspira e lava in un unico passaggio. Il Tineco FLOOR ONE S5 lava e aspira contemporaneamente? Sì, combina aspirazione di sporco secco e bagnato con il lavaggio ad acqua tramite rullo, così pulisci il pavimento in una sola passata. Come funziona il sensore intelligente iLoop del Tineco FLOOR ONE S5? Il sensore iLoop rileva la quantità di sporco e regola automaticamente aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo per ottimizzare la pulizia. Il Tineco FLOOR ONE S5 richiede molta manutenzione dopo l’uso? No, grazie alla funzione di autopulizia basta avviare il ciclo dedicato perché rullo e tubi interni vengano puliti automaticamente.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.