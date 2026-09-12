Tineco, la lavapavimenti costa pochissimo: prezzo in picchiata
Tineco FLOOR ONE S5, aspirapolvere lavapavimenti intelligente due in uno per pavimenti duri, con serbatoio maggiorato e sensore Smart al 47% di sconto.
Tra polvere, briciole e macchie appiccicose sul pavimento, tenere la casa pulita ogni giorno può diventare una perdita di tempo infinita. Con il Tineco FLOOR ONE S5 puoi gestire aspirazione e lavaggio in un’unica passata, e oggi è disponibile con uno sconto del 47% che rende questo dispositivo intelligente molto più accessibile rispetto al solito.
Il lavapavimenti senza fili Tineco FLOOR ONE S5 combina aspirazione potente e lavaggio con acqua in un corpo unico, pensato per pavimenti duri e sporco di tutti i giorni, anche bagnato o ostinato. Il sistema a doppio serbatoio tiene separata l’acqua pulita da quella sporca, così passi sempre sul pavimento con acqua fresca, mentre il rullo di spazzolatura arriva vicino a battiscopa e angoli difficili, lasciando le superfici asciutte e senza aloni in pochi minuti.
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In questo momento puoi portarti a casa il Tineco FLOOR ONE S5 a 179,00€, con un risparmio del 47% rispetto al prezzo di listino: una cifra molto competitiva per un dispositivo che unisce aspirazione e lavaggio intelligente in un solo passaggio, collocandosi nella fascia degli elettrodomestici smart pensati per chi vuole ridurre al minimo i tempi delle pulizie domestiche. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.
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Il lavapavimenti senza fili con la pulizia intelligente e i serbatoi separati
Se vuoi ridurre al minimo passaggi e fatica nelle pulizie quotidiane, questo dispositivo unisce più funzioni in un unico corpo e automatizza molte regolazioni mentre lavori.
- Aspirazione e lavaggio due in uno: gestisce contemporaneamente sporco secco e bagnato, così non devi passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio, riducendo drasticamente il tempo dedicato ai pavimenti.
- Sensore Smart Tineco iLoop: rileva in automatico il livello di sporco e adatta aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo, ottimizzando consumi e autonomia senza che tu debba cambiare impostazioni a mano.
- Pulizia dei bordi migliorata: il rullo è progettato per scorrere vicino a battiscopa e spigoli, aiutandoti a eliminare polvere e residui nelle zone dove di solito rimangono strisce e aloni.
- Serbatoio dell’acqua pulita più grande: rispetto alla generazione precedente, il contenitore maggiorato permette di coprire superfici più ampie senza fermarti continuamente a riempire, ideale per appartamenti di dimensioni medio-grandi.
- Sistema a doppio serbatoio: acqua pulita e sporca restano sempre separate, così lavi il pavimento con acqua fresca per tutta la sessione di pulizia, migliorando il risultato finale.
- Funzione di autopulizia del rullo: con un solo pulsante avvii il ciclo che pulisce in profondità rullo e tubi interni, riducendo al minimo la manutenzione manuale dopo ogni utilizzo.
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FAQ
È indicato per pavimenti duri come piastrelle, gres, laminato e parquet sigillato, dove aspira e lava in un unico passaggio.
Sì, combina aspirazione di sporco secco e bagnato con il lavaggio ad acqua tramite rullo, così pulisci il pavimento in una sola passata.
Il sensore iLoop rileva la quantità di sporco e regola automaticamente aspirazione, flusso d’acqua e velocità del rullo per ottimizzare la pulizia.
No, grazie alla funzione di autopulizia basta avviare il ciclo dedicato perché rullo e tubi interni vengano puliti automaticamente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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