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La lavapavimenti e aspirapolvere Tineco Floor ONE i6 Stretch è in offerta con uno sconto del 32% e diventa un super affare. Si adatta a qualsiasi pavimento.

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Pavimenti sempre sporchi, briciole ovunque e poco tempo per pulire: chi vive tra lavoro, famiglia e magari animali domestici sa quanto sia difficile mantenere la casa in ordine ogni giorno. In questo momento il Tineco Floor ONE i6 Stretch è disponibile con uno sconto del 32%, una promo che rende molto più accessibile un dispositivo capace di aspirare e lavare in un’unica passata.

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Il Tineco Floor ONE i6 Stretch è pensato per semplificare le pulizie quotidiane: combina una forte capacità di aspirazione con il lavaggio dei pavimenti, riducendo il numero di passaggi necessari per ottenere superfici pulite e asciutte. Il design consente di arrivare facilmente sotto mobili e divani, mentre la gestione automatica della sporcizia lungo tutto il percorso di pulizia e i cicli di manutenzione interna aiutano a mantenere l’apparecchio sempre efficiente, con meno interventi manuali.

Tineco Floor ONE i6 Stretch in offerta su Amazon: sconto del 32%, lo porti a casa a 189 euro

In questa fase di sconti puoi approfittare del Tineco Floor ONE i6 Stretch a soli 189,00€ grazie a uno sconto del 32%, con un risparmio consistente rispetto al prezzo di listino per un aspirapolvere e lavapavimenti di questa fascia. Per chi cerca un dispositivo versatile per la cura dei pavimenti, questa offerta rende il rapporto qualità/prezzo particolarmente interessante e consente di aggiornare la dotazione domestica senza spese eccessive. Inoltre, il Tineco Floor ONE i6 Stretch è disponibile con uno sconto del 32%, con tutti i vantaggi tipici dell’acquisto su Amazon, inclusa la gestione del reso secondo le condizioni standard della piattaforma.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con la potente aspirazione da 20.000Pa e il design piatto a 180°

Se stai cercando un aiuto concreto per ridurre il tempo dedicato alle pulizie, questo modello punta proprio a velocizzare il lavoro quotidiano grazie alla combinazione di alta potenza, maneggevolezza e manutenzione semplificata.

20.000Pa di potente aspirazione : la capacità di sollevare e rimuovere sporco, detriti e capelli consente di affrontare pavimenti trafficati e case con animali, aspirando e lavando nello stesso momento per avere superfici pulite e asciutte in meno passaggi.

: la capacità di sollevare e rimuovere sporco, detriti e capelli consente di affrontare pavimenti trafficati e case con animali, aspirando e lavando nello stesso momento per avere superfici pulite e asciutte in meno passaggi. Design piatto a 180° : la possibilità di reclinare la macchina fino a 180°, con un’altezza di soli 13 cm in questa posizione, permette di raggiungere facilmente le aree sotto letti, divani e mobili bassi, eliminando la polvere nascosta senza dover spostare gli arredi.

: la possibilità di reclinare la macchina fino a 180°, con un’altezza di soli 13 cm in questa posizione, permette di raggiungere facilmente le aree sotto letti, divani e mobili bassi, eliminando la polvere nascosta senza dover spostare gli arredi. Design antigroviglio : la gestione dei peli e delle pellicce intercetta i residui e li convoglia direttamente nel serbatoio dei rifiuti, riducendo l’aggrovigliarsi sulla spazzola e garantendo una pulizia più continua, ideale per chi convive con cani e gatti.

: la gestione dei peli e delle pellicce intercetta i residui e li convoglia direttamente nel serbatoio dei rifiuti, riducendo l’aggrovigliarsi sulla spazzola e garantendo una pulizia più continua, ideale per chi convive con cani e gatti. Autopulizia dell’intero percorso e asciugatura in 5 minuti : con un solo tocco il sistema pulisce a fondo spazzola a rullo, bocchetta di aspirazione e coperchio con acqua calda, per poi asciugarli rapidamente con aria a 85℃ in circa 5 minuti, mantenendo l’apparecchio igienico e pronto all’uso senza lunghe operazioni manuali.

: con un solo tocco il sistema pulisce a fondo spazzola a rullo, bocchetta di aspirazione e coperchio con acqua calda, per poi asciugarli rapidamente con aria a 85℃ in circa 5 minuti, mantenendo l’apparecchio igienico e pronto all’uso senza lunghe operazioni manuali. Fino a 40 minuti di autonomia: una sola carica assicura fino a 40 minuti di utilizzo continuo (dato di laboratorio Tineco), sufficienti per gestire in un’unica sessione appartamenti di dimensioni medio-grandi senza dover interrompere le pulizie per ricaricare.

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FAQ Quanto dura la batteria del Tineco Floor ONE i6 Stretch? Il Tineco Floor ONE i6 Stretch offre fino a 40 minuti di autonomia con una singola carica, in base ai dati di laboratorio Tineco. Il Tineco Floor ONE i6 Stretch è adatto alle case con animali domestici? Sì, il design antigroviglio intercetta peli e pellicce senza aggrovigliarsi sulla spazzola, aspirandoli direttamente nel serbatoio dei rifiuti. Il Tineco Floor ONE i6 Stretch pulisce anche sotto i mobili bassi? Sì, grazie al design piatto a 180° può essere reclinato fino a 13 cm di altezza, facilitando la pulizia delle zone basse sotto letti e divani. Come funziona l’autopulizia del Tineco Floor ONE i6 Stretch? Con un solo tocco avvia un ciclo di autopulizia ad acqua calda di spazzola, bocchetta e coperchio, seguito da un’asciugatura rapida in circa 5 minuti con aria a 85℃.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.