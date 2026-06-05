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Shark HydroVac, aspirapolvere e lavapavimenti con filo wet & dry, spazzola antimicrobica e liquido neutralizzatore di odori è in sconto del 32%.

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Pavimenti macchiati, briciole ovunque e liquidi rovesciati in cucina possono trasformare le pulizie di casa in una maratona infinita tra scopa, mocio e stracci. In questi casi avere un dispositivo che aspira e lava in un unico passaggio fa davvero la differenza: oggi il Shark HydroVac è proposto con uno sconto del 32%, permettendoti di portare a casa un sistema wet & dry completo a un prezzo molto più accessibile.

Shark HydroVac

Il lavapavimenti Shark HydroVac è pensato per chi vuole unire praticità e igiene profonda: aspira sporco solido e liquidi, lava i pavimenti duri e riesce anche a ravvivare i tappeti, riducendo la necessità di passare più strumenti diversi. La spazzola trattata con sostanze antimicrobiche aiuta a contenere i cattivi odori nel tempo, mentre il liquido multisuperficie incluso neutralizza gli odori lasciando gli ambienti più freschi e piacevoli dopo ogni sessione di pulizia.

Shark HydroVac in offerta: sconto del 32% sul lavapavimenti wet & dry

Con la promo attuale puoi portarti a casa lo Shark HydroVac a soli 169,09€ grazie a uno sconto del 32% rispetto al prezzo di listino. Per un aspirapolvere e lavapavimenti con filo dotato di funzione wet & dry, spazzola antimicrobica e sistema di autopulizia, il prezzo lo posiziona in modo molto competitivo nella fascia dei dispositivi multifunzione per la cura dei pavimenti. Inoltre l’acquisto passa tramite Amazon, con tutti i vantaggi legati alla gestione ordine e ai tempi di reso previsti dalla piattaforma, e il Shark HydroVac è disponibile con uno sconto del 32% finché la promozione resterà attiva.

L’aspirapolvere lavapavimenti con la spazzola antimicrobica e il sistema wet & dry

Se ti ritrovi spesso a gestire miscele di polvere, briciole e liquidi sul pavimento, uno strumento che integra aspirazione e lavaggio può semplificare radicalmente la routine di pulizia domestica. Il Shark HydroVac punta proprio su questo mix di praticità e igiene avanzata.

Funzione wet & dry per liquidi e detriti : aspira e lava insieme, rimuovendo sia lo sporco solido sia i liquidi. Ideale per cucine, ingressi e zone giorno dove si alternano macchie, briciole e gocce d’acqua, riducendo i passaggi di pulizia.

: aspira e lava insieme, rimuovendo sia lo sporco solido sia i liquidi. Ideale per cucine, ingressi e zone giorno dove si alternano macchie, briciole e gocce d’acqua, riducendo i passaggi di pulizia. Pulizia profonda dei pavimenti duri e tappeti : sui pavimenti duri interviene in profondità, mentre sui tappeti aiuta a ravvivare le fibre, migliorando l’aspetto generale della stanza senza dover cambiare dispositivo.

: sui pavimenti duri interviene in profondità, mentre sui tappeti aiuta a ravvivare le fibre, migliorando l’aspetto generale della stanza senza dover cambiare dispositivo. Spazzola antimicrobica con autopulizia : il rullo è trattato con sostanze antimicrobiche per limitare la formazione di cattivi odori e si autopulisce, così riduci la manutenzione manuale e mantieni il dispositivo più fresco nel tempo.

: il rullo è trattato con sostanze antimicrobiche per limitare la formazione di cattivi odori e si autopulisce, così riduci la manutenzione manuale e mantieni il dispositivo più fresco nel tempo. Liquido multisuperficie neutralizzatore di odori : il detergente dedicato è pensato per agire su diverse superfici e contrastare gli odori, lasciando la casa con una sensazione di pulito più duratura dopo ogni passata.

: il detergente dedicato è pensato per agire su diverse superfici e contrastare gli odori, lasciando la casa con una sensazione di pulito più duratura dopo ogni passata. Serbatoio acqua sporca con filtrazione dei detriti : il sistema di filtrazione separa lo sporco più grossolano rendendo più semplice la gestione del contenitore, così svuotarlo richiede meno tempo e crea meno disordine.

: il sistema di filtrazione separa lo sporco più grossolano rendendo più semplice la gestione del contenitore, così svuotarlo richiede meno tempo e crea meno disordine. Cavo di alimentazione da 7,6 m : la lunghezza del cavo permette di coprire stanze ampie senza dover cambiare continuamente presa, rendendo le sessioni di pulizia più rapide e scorrevoli.

: la lunghezza del cavo permette di coprire stanze ampie senza dover cambiare continuamente presa, rendendo le sessioni di pulizia più rapide e scorrevoli. Dotazione completa: in confezione trovi l’unità HydroVac con filo, la spazzola, il filtro, un flacone di liquido multisuperficie, la base porta-accessori e la spina UE, per iniziare subito a pulire senza acquisti aggiuntivi.

Shark HydroVac

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FAQ Lo Shark HydroVac può aspirare anche liquidi oltre ai detriti solidi? Sì, Shark HydroVac è un dispositivo wet & dry che aspira sia liquidi sia detriti solidi mentre lava il pavimento. La spazzola dello Shark HydroVac trattiene cattivi odori nel tempo? La spazzola è trattata con sostanze antimicrobiche per proteggere il rullo e limitare la formazione di cattivi odori. Lo Shark HydroVac è adatto sia a pavimenti duri che a tappeti? Sì, pulisce a fondo i pavimenti duri e può essere usato per ravvivare i tappeti. Che dotazione è inclusa con lo Shark HydroVac? In confezione trovi l’unità HydroVac con filo, spazzola, filtro, base porta-accessori e un flacone di liquido multisuperficie.