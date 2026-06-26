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Roborock F25 Ultra, aspirapolvere lavapavimenti a vapore senza fili con potenza da 22 kPa e sistema autopulente è in offerta con sconto del 41%.

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Pavimenti appiccicosi, macchie di grasso in cucina e peli di animali che si incastrano ovunque possono trasformare le pulizie in una maratona infinita. Con uno sconto del 41% roborock F25 Ultra diventa una soluzione completa: aspira, lava e igienizza con il vapore caldo, riducendo al minimo il tempo e lo sforzo necessari per tenere la casa in ordine.

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Questo aspirapolvere lavapavimenti a vapore senza fili porta la pulizia domestica a un livello superiore grazie alla combinazione tra vapore ad alta temperatura, acqua calda e gestione intelligente dei movimenti. È progettato per affrontare sporco secco, liquidi appiccicosi e residui difficili in un unico passaggio, con una manutenzione quasi automatica grazie al sistema di autopulizia e asciugatura ad alta temperatura che mantiene i rulli sempre pronti all’uso.

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In questo momento puoi portarti a casa il roborock F25 Ultra a soli 474,05€ grazie allo sconto del 41% sul prezzo di listino. Considerate le sue funzioni avanzate di lavaggio a caldo, vapore ad alta temperatura e sistema di autopulizia, si posiziona in una fascia di prezzo interessante rispetto ad altri lavasciuga premium. Se stai cercando un prodotto che riduca al minimo la fatica quotidiana, questa è una di quelle promozioni da valutare finché è attiva.

Il lavasciuga senza fili con il vapore a 180 °C e la potente aspirazione da 22 kPa

Chi ha bambini, animali domestici o tanti ambienti da pulire sa quanto sia importante avere un dispositivo in grado di affrontare macchie ostinate e sporco quotidiano in pochi minuti, senza dover passare più strumenti diversi.

Vapore a 180 °C e lavaggio con acqua calda a 86 °C : il vapore solleva lo sporco secco mentre l’acqua calda scioglie grasso e residui appiccicosi, ideale per cucine e zone pranzo dove si accumulano macchie difficili.

: il vapore solleva lo sporco secco mentre l’acqua calda scioglie grasso e residui appiccicosi, ideale per cucine e zone pranzo dove si accumulano macchie difficili. Compatibilità con più superfici : lavora su piastrelle, vinile, legno e laminato, così puoi usare un unico apparecchio in tutta la casa senza cambiare attrezzo a ogni stanza.

: lavora su piastrelle, vinile, legno e laminato, così puoi usare un unico apparecchio in tutta la casa senza cambiare attrezzo a ogni stanza. Luce blu per rilevare lo sporco nascosto : l’illuminazione frontale evidenzia polvere e briciole anche su pavimenti scuri, aiutandoti a non lasciare indietro nulla durante le pulizie veloci.

: l’illuminazione frontale evidenzia polvere e briciole anche su pavimenti scuri, aiutandoti a non lasciare indietro nulla durante le pulizie veloci. Ruote con tecnologia SlideTech 2.0 potenziata dall’intelligenza artificiale : i doppi motori brushless e il serbatoio ribassato da 1 L migliorano la manovrabilità, così l’apparecchio scivola intorno a mobili e ostacoli con meno fatica per braccia e schiena.

: i doppi motori brushless e il serbatoio ribassato da 1 L migliorano la manovrabilità, così l’apparecchio scivola intorno a mobili e ostacoli con meno fatica per braccia e schiena. Sistema di autopulizia e asciugatura : dopo l’uso, i rulli vengono puliti con vapore a 180 °C e asciugati con aria calda a 95 °C, evitando lavaggi manuali e mantenendo l’interno più igienico nel tempo.

: dopo l’uso, i rulli vengono puliti con vapore a 180 °C e asciugati con aria calda a 95 °C, evitando lavaggi manuali e mantenendo l’interno più igienico nel tempo. Aspirazione da 22.000 Pa con design anti-groviglio: la potenza elevata consente di rimuovere peli di animali, briciole e liquidi in un solo passaggio, mentre la struttura anti-groviglio limita l’accumulo di capelli sui rulli, riducendo la manutenzione.

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FAQ Su quali tipi di pavimento posso usare roborock F25 Ultra? È indicato per pavimenti in piastrelle, vinile, legno e laminato, quindi adatto alla maggior parte delle superfici domestiche dure. roborock F25 Ultra è efficace contro peli di animali e liquidi? Sì, grazie all’aspirazione da 22.000 Pa e al design anti-groviglio rimuove peli, briciole e liquidi appiccicosi in un solo passaggio. Serve manutenzione manuale sui rulli del roborock F25 Ultra? Il dispositivo ha un sistema di autopulizia e asciugatura ad alta temperatura che deterge e asciuga i rulli dopo l’uso, riducendo la manutenzione manuale. La luce blu del roborock F25 Ultra è davvero utile durante la pulizia? La luce blu aiuta a evidenziare polvere e detriti su superfici scure o poco visibili, rendendo più facile non lasciare sporco nascosto.