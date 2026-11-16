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L'aspirapolvere roborock F25 Ultra, prezzo in picchiata: va comprato subito

L'aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 Ultra è in offerta con uno sconto del 43%. Utilizza il vapore e l'acqua calda per sciogliere le macchie.

3 min di lettura

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Redazione

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Quando briciole, macchie appiccicose e peli si accumulano sul pavimento, passare prima l’aspirapolvere e poi il lavapavimenti può richiedere tempo. Il roborock F25 Ultra è disponibile con uno sconto del 43% e combina aspirazione e lavaggio in un apparecchio senza fili.

Per la pulizia quotidiana, questo aspirapolvere lavapavimenti a vapore associa vapore, acqua calda e aspirazione per intervenire su sporco asciutto e macchie. La luce blu aiuta a individuare polvere e briciole difficili da vedere; dopo l’uso, il sistema automatico pulisce e asciuga i rulli, riducendo il lavoro di manutenzione manuale.

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roborock F25 Ultra in offerta: sconto del 43% sul lavapavimenti a vapore

Il roborock F25 Ultra costa 399,00 euro e, secondo i dati dell’offerta, è proposto con uno sconto del 43%. Il prezzo indicato consente di valutare la promozione senza confonderla con caratteristiche non specificate: non sono riportate informazioni su rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi di reso. Non è indicato neppure un confronto con altri modelli della stessa fascia. La combinazione di aspirazione e lavaggio, il trattamento a vapore e la manutenzione automatizzata sono invece gli elementi distintivi descritti per questo modello.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con vapore a 180 °C e aspirazione da 22.000 Pa

Se vuoi semplificare la cura dei pavimenti e affrontare nello stesso passaggio sporco asciutto e liquidi, il F25 Ultra riunisce diverse funzioni in un dispositivo senza fili. Ecco come le caratteristiche indicate possono essere utili nella gestione di cucina, soggiorno e altre superfici domestiche:

  • Vapore a 180 °C e acqua calda a 86 °C: il vapore è pensato per sollevare lo sporco secco, mentre l’acqua calda aiuta a sciogliere grasso e macchie appiccicose. È indicato per piastrelle, vinile, legno e laminato.
  • Aspirazione da 22.000 Pa: permette di rimuovere peli di animali, briciole e liquidi appiccicosi, combinando l’aspirazione con la pulizia a umido.
  • Luce blu per rilevare i detriti: rende più visibili polvere e particelle fini su superfici scure o difficili da controllare, così da aiutare a non trascurare lo sporco.
  • Ruote SlideTech 2.0 con assistenza AI: i doppi motori brushless controllano le ruote per facilitare curve e spostamenti attorno ai mobili. La rotazione a 70° e la vaschetta dell’acqua da 1 L contribuiscono alla manovrabilità descritta.
  • Autopulizia e asciugatura automatica: il sistema pulisce i rulli con vapore a 180 °C e autopulizia a 90 °C, quindi asciuga ad aria calda a 95 °C. La procedura riduce la necessità di lavare a mano i componenti dopo l’utilizzo.

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FAQ

Su quali pavimenti si può usare il roborock F25 Ultra?

Le informazioni disponibili indicano piastrelle, vinile, legno e laminato.

Il roborock F25 Ultra aspira anche i peli degli animali?

Sì, la scheda indica che l’aspirazione da 22.000 Pa rimuove anche peli di animali.

Il lavapavimenti pulisce i rulli automaticamente?

Sì. Dopo l’utilizzo attiva l’autopulizia dei rulli e l’asciugatura ad aria calda.

Il roborock F25 Ultra è senza fili?

Sì, è descritto come un aspirapolvere lavapavimenti senza fili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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