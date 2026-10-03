Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

L'aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 Steam Set è in offerta con uno sconto del 33% e fai un ottimo affare. Grande pulizia e autonomia fino a 80 minuti.

Amazon

Pavimenti sempre sporchi, macchie secche difficili da rimuovere e poco tempo per le pulizie: se ti riconosci in questa situazione, una soluzione 2-in-1 può fare la differenza. Oggi il Roborock F25 Steam Set, aspirapolvere lavapavimenti a vapore senza fili, è proposto con uno sconto del 33% che rende molto più accessibile una pulizia profonda e rapida di tutta la casa.

Roborock F25 Steam Set 399,00 € -33% 599,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Questo modello unisce vapore ad alta temperatura, potente aspirazione e manutenzione automatica per semplificare davvero la routine domestica. Il getto di vapore fino a 180 °C scioglie sporco ostinato e residui appiccicosi su parquet, piastrelle, laminato e marmo, mentre la tecnologia anti-groviglio aiuta a gestire senza stress peli di animali e capelli. L’autopulizia a caldo del rullo e l’autonomia fino a 80 minuti lo rendono adatto anche a case grandi, con risultati accurati persino sotto i mobili grazie al design a 180° e alla luce blu che mette in evidenza la polvere nascosta.

Roborock F25 Steam Set in offerta su Amazon: sconto del 33%, risparmi oltre 190 euro

Il Roborock F25 Steam Set è disponibile su Amazon a 399,00€ grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio che supera i 190 euro su un aspirapolvere lavapavimenti a vapore senza fili pensato per chi cerca una soluzione avanzata per le pulizie di casa.

Amazon

Approfitta subito dell’offerta sul Roborock F25 Steam Set

L’aspirapolvere a vapore senza fili con il vapore a 180 °C e l’autonomia fino a 80 minuti

Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato alle pulizie senza rinunciare a pavimenti davvero puliti, questo aspirapolvere lavapavimenti a vapore nasce proprio per risolvere il problema della doppia passata scopa + mocio.

Vapore a 180 °C con tecnologia VaporFlow : il vapore ad alta temperatura scioglie macchie secche, grasso e residui appiccicosi, così non devi insistere a lungo sulle stesse zone e puoi limitare l’uso di detergenti aggressivi su parquet, piastrelle, laminato e marmo.

: il vapore ad alta temperatura scioglie macchie secche, grasso e residui appiccicosi, così non devi insistere a lungo sulle stesse zone e puoi limitare l’uso di detergenti aggressivi su parquet, piastrelle, laminato e marmo. Aspirazione da 25.000 Pa con sistema anti-groviglio JawScrapers : la forte potenza di aspirazione raccoglie in una sola passata peli di animali, briciole, polvere e liquidi, mentre il design anti-attorcigliamento riduce i grovigli di capelli sul rullo e ti fa risparmiare tempo nella manutenzione.

: la forte potenza di aspirazione raccoglie in una sola passata peli di animali, briciole, polvere e liquidi, mentre il design anti-attorcigliamento riduce i grovigli di capelli sul rullo e ti fa risparmiare tempo nella manutenzione. Autopulizia a vapore e asciugatura ad aria calda : il rullo viene lavato con vapore a 180 °C e acqua ad alta temperatura a 95 °C, poi asciugato con aria calda, così rimane fresco e pronto all’uso, senza odori sgradevoli e con meno interventi manuali.

: il rullo viene lavato con vapore a 180 °C e acqua ad alta temperatura a 95 °C, poi asciugato con aria calda, così rimane fresco e pronto all’uso, senza odori sgradevoli e con meno interventi manuali. Autonomia fino a 80 minuti e serbatoio da 1.000 ml : puoi coprire fino a 660 m² con una sola carica, ideale per abitazioni grandi o per chi vuole pulire tutta la casa in un unico ciclo senza fermarsi di continuo per ricaricare o riempire l’acqua.

: puoi coprire fino a 660 m² con una sola carica, ideale per abitazioni grandi o per chi vuole pulire tutta la casa in un unico ciclo senza fermarsi di continuo per ricaricare o riempire l’acqua. Design con appiattimento a 180° FlatReach 2.0 : l’altezza di soli 12,5 cm permette di passare sotto letti, divani e mobili bassi, così non restano isole di polvere irraggiungibili e non sei costretto a spostare continuamente l’arredo.

: l’altezza di soli 12,5 cm permette di passare sotto letti, divani e mobili bassi, così non restano isole di polvere irraggiungibili e non sei costretto a spostare continuamente l’arredo. Luce blu integrata: l’illuminazione frontale evidenzia polvere fine, peli e residui nelle zone buie, aiutandoti a non saltare punti critici in cucina, in camera da letto o in soggiorno.

Roborock F25 Steam Set 399,00 € -33% 599,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Roborock F25 Steam Set, approfitta ora dell’offerta lampo fino a esaurimento scorte.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatur... 332,48 € -70% 1.099,99 € Risparmi 767,51 € Acquista su Amazon Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Anti-Grov... 433,43 € Acquista su Amazon Lefant M3L Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, ... Prodotto non disponibile Prodotti simili Lefant M330 Plus Robot Aspirapolvere con Mappatura Anti-Grov... 139,99 € -65% 399,99 € Risparmi 260,00 € Acquista su Amazon

FAQ Su quali tipi di pavimento si può usare il Roborock F25 Steam Set? Il Roborock F25 Steam Set è indicato per parquet, piastrelle, laminato e marmo, grazie al vapore a 180 °C che pulisce a fondo le superfici dure. Il Roborock F25 Steam Set è adatto a chi ha animali domestici? Sì, la potente aspirazione da 25.000 Pa e il design anti-groviglio JawScrapers sono pensati per raccogliere peli di animali riducendo i grovigli sul rullo. Quanta autonomia ha il Roborock F25 Steam Set con una carica? L’aspirapolvere offre fino a 80 minuti di autonomia e può coprire fino a 660 m², ideale per la pulizia completa di case di grandi dimensioni. Il rullo del Roborock F25 Steam Set richiede molta manutenzione? No, il sistema di autopulizia con vapore e lavaggio a 95 °C, seguito da asciugatura ad aria calda, mantiene il rullo pulito e pronto all’uso con meno interventi manuali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.