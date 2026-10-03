Roborock, la lavapavimenti smart in offerta con uno sconto esagerato
L'aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 Steam Set è in offerta con uno sconto del 33% e fai un ottimo affare. Grande pulizia e autonomia fino a 80 minuti.
Pavimenti sempre sporchi, macchie secche difficili da rimuovere e poco tempo per le pulizie: se ti riconosci in questa situazione, una soluzione 2-in-1 può fare la differenza. Oggi il Roborock F25 Steam Set, aspirapolvere lavapavimenti a vapore senza fili, è proposto con uno sconto del 33% che rende molto più accessibile una pulizia profonda e rapida di tutta la casa.
Questo modello unisce vapore ad alta temperatura, potente aspirazione e manutenzione automatica per semplificare davvero la routine domestica. Il getto di vapore fino a 180 °C scioglie sporco ostinato e residui appiccicosi su parquet, piastrelle, laminato e marmo, mentre la tecnologia anti-groviglio aiuta a gestire senza stress peli di animali e capelli. L’autopulizia a caldo del rullo e l’autonomia fino a 80 minuti lo rendono adatto anche a case grandi, con risultati accurati persino sotto i mobili grazie al design a 180° e alla luce blu che mette in evidenza la polvere nascosta.
Roborock F25 Steam Set in offerta su Amazon: sconto del 33%, risparmi oltre 190 euro
Il Roborock F25 Steam Set è disponibile su Amazon a 399,00€ grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio che supera i 190 euro su un aspirapolvere lavapavimenti a vapore senza fili pensato per chi cerca una soluzione avanzata per le pulizie di casa.
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L’aspirapolvere a vapore senza fili con il vapore a 180 °C e l’autonomia fino a 80 minuti
Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato alle pulizie senza rinunciare a pavimenti davvero puliti, questo aspirapolvere lavapavimenti a vapore nasce proprio per risolvere il problema della doppia passata scopa + mocio.
- Vapore a 180 °C con tecnologia VaporFlow: il vapore ad alta temperatura scioglie macchie secche, grasso e residui appiccicosi, così non devi insistere a lungo sulle stesse zone e puoi limitare l’uso di detergenti aggressivi su parquet, piastrelle, laminato e marmo.
- Aspirazione da 25.000 Pa con sistema anti-groviglio JawScrapers: la forte potenza di aspirazione raccoglie in una sola passata peli di animali, briciole, polvere e liquidi, mentre il design anti-attorcigliamento riduce i grovigli di capelli sul rullo e ti fa risparmiare tempo nella manutenzione.
- Autopulizia a vapore e asciugatura ad aria calda: il rullo viene lavato con vapore a 180 °C e acqua ad alta temperatura a 95 °C, poi asciugato con aria calda, così rimane fresco e pronto all’uso, senza odori sgradevoli e con meno interventi manuali.
- Autonomia fino a 80 minuti e serbatoio da 1.000 ml: puoi coprire fino a 660 m² con una sola carica, ideale per abitazioni grandi o per chi vuole pulire tutta la casa in un unico ciclo senza fermarsi di continuo per ricaricare o riempire l’acqua.
- Design con appiattimento a 180° FlatReach 2.0: l’altezza di soli 12,5 cm permette di passare sotto letti, divani e mobili bassi, così non restano isole di polvere irraggiungibili e non sei costretto a spostare continuamente l’arredo.
- Luce blu integrata: l’illuminazione frontale evidenzia polvere fine, peli e residui nelle zone buie, aiutandoti a non saltare punti critici in cucina, in camera da letto o in soggiorno.
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FAQ
Il Roborock F25 Steam Set è indicato per parquet, piastrelle, laminato e marmo, grazie al vapore a 180 °C che pulisce a fondo le superfici dure.
Sì, la potente aspirazione da 25.000 Pa e il design anti-groviglio JawScrapers sono pensati per raccogliere peli di animali riducendo i grovigli sul rullo.
L’aspirapolvere offre fino a 80 minuti di autonomia e può coprire fino a 660 m², ideale per la pulizia completa di case di grandi dimensioni.
No, il sistema di autopulizia con vapore e lavaggio a 95 °C, seguito da asciugatura ad aria calda, mantiene il rullo pulito e pronto all’uso con meno interventi manuali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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