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La lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 Steam con aspirazione potente e vapore in offerta con uno sconto del 49% e costa praticamente la metà.

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Macchie secche, peli e liquidi sul pavimento possono rendere le pulizie lunghe e faticose, soprattutto in una casa vissuta. Il roborock F25 Steam è ora disponibile con uno sconto del 49% e combina aspirazione e lavaggio a vapore in un apparecchio senza fili.

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La proposta punta a semplificare la pulizia quotidiana: il vapore ad alta temperatura aiuta a sciogliere residui ostinati, mentre l’aspirazione raccoglie sporco asciutto e liquidi in una sola passata. Il design che si appiattisce completamente consente inoltre di raggiungere gli spazi sotto letti, divani e mobili bassi, senza doversi piegare o inginocchiare.

roborock F25 Steam in offerta: sconto del 49%

Con un prezzo indicato di 299,00 euro, il roborock F25 Steam abbina la funzione di aspirazione a quella di lavaggio a vapore, per gestire più tipi di sporco durante la stessa sessione. Il prezzo e la percentuale di sconto sono quelli riportati nell’offerta disponibile: non sono indicati ulteriori dettagli su rate, coupon, scadenza, spedizione Prime o tempi di reso. Puoi consultare la scheda del roborock F25 Steam a 299,00 euro per verificare le condizioni aggiornate.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con vapore a 180 °C e autonomia fino a 80 minuti

Per chi vuole occuparsi di sporco diverso senza passare più volte sullo stesso punto, questo aspirapolvere lavapavimenti riunisce funzioni pensate per la pulizia domestica. Tra le caratteristiche che possono fare la differenza nell’uso quotidiano ci sono:

Vapore fino a 180 °C : aiuta a sciogliere macchie secche, grasso e residui appiccicosi su parquet, piastrelle, laminato e marmo, riducendo la necessità di ricorrere a detergenti chimici aggressivi.

: aiuta a sciogliere macchie secche, grasso e residui appiccicosi su parquet, piastrelle, laminato e marmo, riducendo la necessità di ricorrere a detergenti chimici aggressivi. Aspirazione da 25.000 Pa e design anti-groviglio : raccoglie briciole, polvere, peli e liquidi in una passata; la struttura JawScrapers limita l’accumulo di capelli e peli sul rullo e semplifica la manutenzione.

: raccoglie briciole, polvere, peli e liquidi in una passata; la struttura JawScrapers limita l’accumulo di capelli e peli sul rullo e semplifica la manutenzione. Autopulizia e asciugatura ad aria calda : il rullo viene lavato con vapore a 180 °C e acqua a 95 °C, poi asciugato a 95 °C, per lasciarlo pronto all’uso successivo.

: il rullo viene lavato con vapore a 180 °C e acqua a 95 °C, poi asciugato a 95 °C, per lasciarlo pronto all’uso successivo. Fino a 80 minuti di autonomia : la batteria e il serbatoio dell’acqua pulita da 1.000 ml sono pensati per affrontare superfici fino a 660 m² senza frequenti interruzioni per la ricarica.

: la batteria e il serbatoio dell’acqua pulita da 1.000 ml sono pensati per affrontare superfici fino a 660 m² senza frequenti interruzioni per la ricarica. Design FlatReach 2.0 a 180°: con un’altezza di 12,5 cm, permette di passare sotto letti, divani e armadi bassi per raggiungere polvere e residui nascosti.

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FAQ Quanto dura la batteria del roborock F25 Steam? L’autonomia dichiarata arriva fino a 80 minuti. Il roborock F25 Steam può raccogliere peli e liquidi? Sì, unisce aspirazione da 25.000 Pa e lavaggio e può raccogliere peli, briciole, polvere e liquidi. Su quali pavimenti si può usare il roborock F25 Steam? È indicato per parquet, piastrelle, laminato e marmo. Quanto è alto il roborock F25 Steam quando si appiattisce? Il design FlatReach 2.0 consente di raggiungere gli spazi bassi con un’altezza di 12,5 cm.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.