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Roborock F25 oggi, l'aspirapolvere top a metà prezzo: sconto esagerato

La lapavimenti roborock F25 con aspirazione elevata e design piatto è in offerta con uno sconto del 45% e il prezzo sprofonda.

3 min di lettura

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Redazione

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roborock F25 è disponibile con uno sconto del 45%, per riunire aspirazione e lavaggio in un solo apparecchio.

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roborock F25: sconto del 45% e risparmio di circa 179 euro

Con il prezzo indicato di 219 euro e lo sconto del 45%, il roborock F25 costa circa 179 euro in meno rispetto al prezzo di riferimento ricavabile dalla percentuale di sconto. Le informazioni disponibili non indicano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Per dettagli aggiornati su disponibilità e condizioni, puoi consultare la pagina del roborock F25 a 219 euro.

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L’aspirapolvere con aspirazione da 20 kPa e design piatto da 12,5 cm

  • Aspirazione da 20 kPa e pulizia a secco e a umido: consente di raccogliere polvere, peli di animali e liquidi versati sui pavimenti duri, evitando di ricorrere a strumenti separati.
  • Regolazione automatica dello sporco: l’apparecchio adatta potenza di aspirazione e flusso d’acqua in base alla quantità di sporco, così puoi affrontare situazioni diverse senza selezionare manualmente ogni impostazione.
  • Autopulizia con acqua a 90 °C e asciugatura in cinque minuti: aiuta a rimuovere i residui ostinati dopo l’uso. È disponibile anche una modalità di asciugatura silenziosa da 20 minuti.
  • Design piatto da 12,5 cm e testa girevole a 70°: la struttura abbassabile e la testa flessibile agevolano il passaggio negli spazi ristretti e sotto i mobili.
  • Pulizia fino a 1 mm dai battiscopa: il rullo raggiunge i bordi per aiutare a raccogliere lo sporco vicino alle pareti. Il doppio raschietto e il pettine curvo sono progettati per limitare aloni e capelli aggrovigliati.

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FAQ

Il roborock F25 aspira anche i liquidi?

Sì, è progettato per raccogliere sporco asciutto e bagnato, compresi i liquidi versati, sui pavimenti duri.

Quanto dura l’asciugatura dopo l’autopulizia?

La modalità con aria calda asciuga in cinque minuti; è disponibile anche una modalità silenziosa da 20 minuti.

Il roborock F25 pulisce vicino ai battiscopa?

Sì, è indicato per pulire fino a 1 mm dai battiscopa.

Adatta automaticamente la pulizia al livello di sporco?

Sì, rileva il grado di sporco e regola la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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