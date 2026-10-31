Roborock, la lavapavimenti costa pochissimo: sconto esagerato su Amazon
L'aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 LT è in offerta su Amazon con uno sconto del 49% e la paghi praticamente la metà.
Roborock F25 LT riunisce aspirazione e lavaggio; ora puoi approfittare subito del 49% di sconto sul Roborock F25 LT.
Questo aspirapolvere lavapavimenti è pensato per pulire le superfici dure con un solo apparecchio, raccogliendo sporco e peli e intervenendo anche sui liquidi. Il design completamente piatto a 180° permette di raggiungere le zone sotto i mobili; la funzione di autopulizia ad alta temperatura aiuta a rimuovere grasso e residui ostinati. Per asciugare il dispositivo si può scegliere tra una modalità rapida di cinque minuti e una più silenziosa di trenta.
Roborock F25 LT con il 49% di sconto: prezzo di 179 euro
Il Roborock F25 LT è disponibile a 179 euro, con uno sconto indicato del 49%. Il risparmio in valore assoluto non è specificato nei dati dell’offerta. Le informazioni disponibili non indicano eventuali pagamenti a rate, coupon, data di scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi per il reso. Per verificare i dettagli aggiornati puoi acquistare ora il Roborock F25 LT a 179 euro.
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L’aspirapolvere lavapavimenti con aspirazione da 20.000 Pa e design piatto a 180°
Per gestire le pulizie quotidiane senza alternare scopa, aspirapolvere e lavapavimenti, questo modello integra le diverse funzioni in un unico apparecchio. Tra le caratteristiche che possono aiutare nella routine ci sono:
- Aspirazione da 20.000 Pa e pulizia a umido e a secco: l’apparecchio è progettato per raccogliere sporco, peli di animali e liquidi sui pavimenti duri, concentrando più operazioni in un solo passaggio.
- Struttura reclinabile a 180° e spessore di 12,5 cm: il profilo piatto facilita l’accesso agli spazi sotto i mobili, dove possono accumularsi polvere e peli.
- Autopulizia ad alta temperatura di 90 °C: la funzione aiuta a rimuovere grasso e sporco ostinato dopo l’utilizzo, riducendo il lavoro manuale di pulizia del dispositivo.
- Due modalità di asciugatura: quella rapida dura cinque minuti, mentre l’opzione più silenziosa ne richiede trenta; si può scegliere in base al tempo disponibile e alla necessità di limitare il rumore.
- Sistema a doppio raschietto: è progettato per gestire l’acqua e ridurre aloni e accumuli di capelli o peli aggrovigliati durante la pulizia.
- Batteria soft-pack: è descritta come adatta a sessioni di pulizia ininterrotte; non è indicata una durata precisa dell’autonomia.
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FAQ
Sì, è un aspirapolvere lavapavimenti per la pulizia a umido e a secco delle superfici dure.
La potenza di aspirazione indicata è di 20.000 Pa.
Il design piatto a 180° e lo spessore di 12,5 cm sono pensati per facilitare la pulizia sotto i mobili.
Sono disponibili una modalità rapida di cinque minuti e una modalità più silenziosa di trenta minuti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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