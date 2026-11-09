Roborock, sconto esagerato per la lavapavimenti smart
Maneggevole e leggera, permette di aspirare e lavare il pavimento con una sola passata. Oggi la trovi a un prezzo incredibilmente basso: va comprata subito
Rimuovere insieme polvere, peli e liquidi può rendere la pulizia dei pavimenti una routine lunga e faticosa. Il Roborock F25 LT combina aspirazione e lavaggio e oggi è proposto con uno sconto del 49%.
È pensato per pulire i pavimenti duri occupandosi sia dello sporco asciutto sia di quello umido, con una potenza di aspirazione dichiarata di 20.000 Pa. Il design piatto a 180° aiuta a raggiungere lo spazio sotto i mobili, mentre il sistema di autopulizia usa acqua ad alta temperatura e offre due opzioni di asciugatura. Il doppio raschietto è progettato per limitare aloni e accumuli di peli e capelli.
Roborock F25 LT in offerta: sconto del 49% e prezzo di 179 euro
Per chi vuole riunire aspirazione e lavaggio in un solo apparecchio, il Roborock F25 LT è disponibile a 179 euro, con uno sconto del 49%. La combinazione di aspirazione per umido e secco e lavaggio dei pavimenti permette di gestire diversi tipi di sporco con un unico dispositivo; il prezzo indicato è quello riportato nella scheda prodotto. Il Roborock F25 LT è disponibile con uno sconto del 49%. Le informazioni ricevute non specificano eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, vantaggi Prime o tempi di reso.
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La lavapavimenti Roborock con l’aspirazione da 20.000 Pa e il design piatto a 180°
Quando sotto i mobili e negli angoli si accumulano polvere e peli, arrivare dappertutto può essere complicato. Questo aspirapolvere lavapavimenti è progettato per riunire più passaggi in un unico dispositivo. Ecco come le sue caratteristiche possono aiutare nelle pulizie quotidiane:
- Aspirazione da 20.000 Pa: la potenza dichiarata è pensata per raccogliere sporco e peli di animali, così da affrontare le superfici domestiche con un solo apparecchio.
- Pulizia di liquidi e sporco asciutto: la funzione per umido e secco consente di occuparsi anche dei versamenti quotidiani, oltre alla normale polvere, senza dover usare dispositivi distinti.
- Struttura piatta a 180° e spessore di 12,5 cm: il corpo reclinabile è progettato per scorrere sotto i mobili e raggiungere zone difficili, dove possono fermarsi capelli e peli.
- Autopulizia con acqua a 90 °C: il ciclo ad alta temperatura è pensato per rimuovere sporco e grasso dal dispositivo dopo l’uso, riducendo il lavoro manuale di pulizia.
- Due modalità di asciugatura: si può scegliere l’opzione rapida da 5 minuti oppure quella più silenziosa da 30 minuti, in base alle proprie esigenze dopo il lavaggio.
- Sistema a doppio raschietto: è progettato per limitare aloni e accumuli di capelli e peli, contribuendo a lasciare i pavimenti duri senza residui visibili.
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FAQ
Sì, è descritto come un aspirapolvere per umido e secco, progettato per gestire sia lo sporco asciutto sia i liquidi.
Il design piatto a 180° e lo spessore dichiarato di 12,5 cm sono pensati per raggiungere lo spazio sotto i mobili.
Sono indicate due modalità: una rapida da 5 minuti e una più silenziosa da 30 minuti.
Le informazioni disponibili descrivono la batteria come adatta a sessioni di pulizia, ma non indicano una durata precisa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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