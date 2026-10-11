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La lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 LT GEN2 è in offerta con uno sconto del 32%. Aspira e lava e si piaga fino a 180 gradi.

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Pavimenti sempre sporchi tra briciole, peli di animale e aloni d’acqua possono trasformare le pulizie in una maratona infinita. Con uno sconto del 32% puoi passare a roborock F25 LT GEN2, aspirapolvere lavapavimenti pensato per raccogliere residui secchi, liquidi appiccicosi e sporcizia ostinata in una sola passata su legno, piastrelle e laminato, grazie alla potente aspirazione da 20.000Pa e alla testina ultra piatta.

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Questo modello unisce una pulizia profonda lungo battiscopa, angoli e sotto i mobili grazie alla tecnologia FlatReach 2.0 a 180°, con una testa da soli 12,5 cm che mantiene la massima potenza anche in posizione orizzontale. Il design anti-grovigli brevettato riduce l’accumulo di capelli e peli sul rullo, mentre l’autopulizia con acqua calda fino a 90 °C e l’asciugatura ad aria calda rendono la manutenzione più igienica e rapida, supportata da un’autonomia prolungata fino a 60 minuti in modalità ECO.

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Con questa promozione puoi portarti a casa il roborock F25 LT GEN2 a soli 239,00€ grazie allo sconto del 32%, una cifra molto competitiva per una lavasciuga con aspirazione da 20.000Pa, testina piatta a 180° e sistema di autopulizia a 90 °C. È una soluzione evoluta rispetto ai classici scope elettriche della stessa fascia di prezzo, ideale se cerchi un prodotto che aspira e lava riducendo i passaggi e il tempo dedicato alle pulizie.

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La lavasciuga roborock con la potente aspirazione da 20.000Pa e l’autopulizia a 90 °C

Se vuoi ridurre al minimo passate ripetute, macchie d’acqua e grovigli di peli su rulli e spazzole, questa lavasciuga integra una serie di soluzioni pensate proprio per semplificare la gestione quotidiana dei pavimenti.

Potenza di aspirazione da 20.000 Pa : la combinazione tra aspirazione elevata, 450 giri/min del rullo e 20 N di pressione verso il basso consente di rimuovere in una sola passata residui secchi, versamenti di cibo appiccicosi e sporco lasciato dagli animali domestici, così non devi tornare più volte sullo stesso punto.

: la combinazione tra aspirazione elevata, 450 giri/min del rullo e 20 N di pressione verso il basso consente di rimuovere in una sola passata residui secchi, versamenti di cibo appiccicosi e sporco lasciato dagli animali domestici, così non devi tornare più volte sullo stesso punto. Pulizia da bordo a bordo con tecnologia FlatReach 2.0 a 180° : la testina da 12,5 cm pulisce a meno di 1 mm da battiscopa, angoli e bordi delle scale mantenendo la massima potenza di aspirazione anche sdraiata a 180°, così raggiungi facilmente lo spazio sotto divani, letti e mobili bassi.

: la testina da 12,5 cm pulisce a meno di 1 mm da battiscopa, angoli e bordi delle scale mantenendo la massima potenza di aspirazione anche sdraiata a 180°, così raggiungi facilmente lo spazio sotto divani, letti e mobili bassi. Design zero grovigli JawScrapers : le lame a forma di denti di squalo e il raschietto a pressione costante intrappolano capelli e peli riducendo i grovigli sul rullo e le macchie d’acqua sul pavimento, per risultati più omogenei e meno manutenzione manuale.

: le lame a forma di denti di squalo e il raschietto a pressione costante intrappolano capelli e peli riducendo i grovigli sul rullo e le macchie d’acqua sul pavimento, per risultati più omogenei e meno manutenzione manuale. Autopulizia con acqua calda a 90 °C e asciugatura con aria calda : il sistema di autopulizia ad alta temperatura, abbinato alle modalità di asciugatura rapida (5 minuti) o delicata (22 minuti), mantiene il rullo più igienico e limita l’accumulo di residui nella base di ricarica sigillata.

: il sistema di autopulizia ad alta temperatura, abbinato alle modalità di asciugatura rapida (5 minuti) o delicata (22 minuti), mantiene il rullo più igienico e limita l’accumulo di residui nella base di ricarica sigillata. Autonomia prolungata e quattro modalità di utilizzo: fino a 60 minuti in modalità ECO per circa 480 m² con una sola carica, con manico girevole a 70° e ruote scorrevoli per manovre più leggere su giunture e soglie, oltre a quattro modalità AUTO/MAX/ECO/Spugna per adattare la potenza alle diverse superfici.

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FAQ Quanto dura la batteria di roborock F25 LT GEN2 con una singola carica? In modalità ECO l’autonomia arriva fino a 60 minuti, sufficienti per pulire circa 480 m². roborock F25 LT GEN2 riesce a pulire bene sotto i mobili bassi? Sì, la testina FlatReach 2.0 da 12,5 cm ruota a 180° e mantiene i 20.000Pa anche in posizione orizzontale. Come funziona l’autopulizia di roborock F25 LT GEN2? Il rullo si pulisce con acqua calda fino a 90 °C e viene poi asciugato ad aria calda con modalità rapida o delicata. roborock F25 LT GEN2 è adatto a chi ha animali domestici in casa? Sì, la potente aspirazione e il design anti-grovigli JawScrapers aiutano a gestire peli e sporco lasciati dagli animali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.