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Roborock F25 BX, aspirapolvere e lavapavimenti senza fili da 20.000 Pa con autopulizia a 90 °C e pulizia da bordo a bordo è in sconto del 35%.

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Pavimenti sporchi, peli di animali ovunque e poco tempo per le pulizie: se ti rivedi in questa situazione, un dispositivo 2 in 1 può cambiarti la vita domestica. Oggi il roborock F25 BX è disponibile con uno sconto del 35%, combinando aspirazione potente e lavaggio in un unico passaggio e permettendoti di dire addio a scopa, mocio e aspirapolvere separati.

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Questo modello unisce la praticità del design senza fili alla forza di ben 20.000 Pa, pensati per gestire senza sforzo sporco umido, secco e peli di animali domestici. La struttura con doppio raschietto assicura una finitura senza aloni, mentre il pettine curvo evita che i peli si aggroviglino, mantenendo il rullo sempre efficiente. In più, l’autopulizia ad alta temperatura fino a 90 °C e la possibilità di asciugare rapidamente rendono la manutenzione quotidiana più semplice e igienica, aiutandoti a mantenere i pavimenti duri sempre in ordine con il minimo sforzo.

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La promo attuale rende il roborock F25 BX particolarmente interessante per chi cerca un dispositivo completo per la pulizia domestica. Oggi l’aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 è proposto a 259,00€ grazie a uno sconto del 35%, un posizionamento competitivo per un modello che unisce alta potenza di aspirazione, funzione di lavaggio e sistema di autopulizia a caldo. Rispetto a molti prodotti della stessa fascia che offrono solo aspirazione o funzionalità base, qui hai un sistema pensato per ridurre al minimo la fatica e il tempo speso sulle pulizie. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon.

Considerando la combinazione di 20.000 Pa, gestione efficace dei peli di animali e pulizia a doppio bordo, il roborock F25 BX è disponibile con uno sconto del 35%, un’opzione interessante se stai valutando un upgrade dell’attrezzatura per la casa senza dover investire nelle soluzioni top di gamma più costose.

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Lo strumento per la pulizia dei pavimenti con la potenza da 20.000 Pa e l’autopulizia a 90 °C

Se ti stanchi di passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio, una soluzione 2 in 1 può semplificare radicalmente la gestione dei pavimenti, soprattutto in presenza di bambini o animali domestici.

Aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 senza fili : riduce il numero di dispositivi da usare e conservare, permettendoti di aspirare e lavare in un’unica passata, con più libertà di movimento tra le stanze.

: riduce il numero di dispositivi da usare e conservare, permettendoti di aspirare e lavare in un’unica passata, con più libertà di movimento tra le stanze. Potenza di aspirazione da 20.000 Pa : gestisce senza problemi sporco umido, secco, briciole e peli, così non devi ripassare più volte sulle stesse zone per ottenere un buon risultato.

: gestisce senza problemi sporco umido, secco, briciole e peli, così non devi ripassare più volte sulle stesse zone per ottenere un buon risultato. Doppio raschietto e pettine curvo antigroviglio : limita aloni e striature sul pavimento e impedisce che i peli di animali si incastrino, riducendo al minimo gli interventi di pulizia manuale sul rullo.

: limita aloni e striature sul pavimento e impedisce che i peli di animali si incastrino, riducendo al minimo gli interventi di pulizia manuale sul rullo. Autopulizia e asciugatura ad alta temperatura fino a 90 °C : l’acqua calda aiuta a rimuovere grasso e macchie dal sistema interno, mentre l’asciugatura rapida mantiene il rullo più igienico e pronto all’uso, ideale se pulisci spesso.

: l’acqua calda aiuta a rimuovere grasso e macchie dal sistema interno, mentre l’asciugatura rapida mantiene il rullo più igienico e pronto all’uso, ideale se pulisci spesso. Testina girevole a 70° e design piatto a 180° : rende più semplice arrivare sotto mobili bassi e attorno agli ostacoli, migliorando la copertura di aree che di solito restano trascurate.

: rende più semplice arrivare sotto mobili bassi e attorno agli ostacoli, migliorando la copertura di aree che di solito restano trascurate. Pulizia da bordo a bordo fino a 0,76 mm: permette di lavorare vicino a battiscopa e angoli difficili, così sporco e polvere non si accumulano lungo i margini delle stanze.

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FAQ Il roborock F25 BX è adatto a chi ha animali domestici in casa? Sì, gestisce efficacemente i peli grazie al pettine curvo antigroviglio e alla forte potenza di aspirazione. Il roborock F25 BX può pulire vicino a battiscopa e angoli? Sì, la pulizia da bordo a bordo arriva fino a circa 0,76 mm dai bordi, ideale per angoli e battiscopa. Serve un altro dispositivo oltre al roborock F25 BX per lavare i pavimenti? No, è un 2 in 1 che aspira e lava nello stesso passaggio, sostituendo scopa, mocio e aspirapolvere separati. Come funziona l’autopulizia del roborock F25 BX? Utilizza acqua ad alta temperatura fino a 90 °C per rimuovere grasso e macchie dal sistema, con asciugatura rapida del rullo.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.