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L'aspirapolvere e lavapavimenti roborock F25 BX GEN2 è in offerta con uno sconto del 38% e approfitti di un prezzo speciale. Aspira e lava contemporaneamente.

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Macchie, peli e residui sui pavimenti possono rendere la pulizia quotidiana lunga e faticosa. Il roborock F25 BX GEN2 aspira e lava in un solo passaggio ed è disponibile con uno sconto del 38% sul roborock F25 BX GEN2.

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Per chi cerca un aiuto pratico nella cura dei pavimenti duri, questo modello abbina una potente aspirazione al lavaggio e gestisce automaticamente la pulizia in base allo sporco rilevato. Il sistema antigroviglio è pensato per raccogliere capelli e peli senza che si annodino, mentre il design inclinabile fino a 180 gradi aiuta a raggiungere anche gli spazi sotto i mobili. A fine utilizzo, l’autopulizia e l’asciugatura ad alta temperatura contribuiscono a mantenere l’apparecchio pulito e pronto per il successivo impiego.

roborock F25 BX GEN2: sconto del 38% e prezzo di 249 euro

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alla pulizia dei pavimenti, il roborock F25 BX GEN2 è proposto su Amazon a 249,00 euro, con uno sconto del 38%. Il prezzo indicato e la percentuale di sconto sono i dati disponibili per questa promozione; non sono riportate informazioni sulla scadenza, sui pagamenti a rate, sui vantaggi Prime o sui tempi di reso. Puoi consultare la scheda dell’aspirapolvere roborock F25 BX GEN2 a 249 euro per verificare i dettagli aggiornati dell’offerta.

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L’aspirapolvere roborock con aspirazione da 20.000 Pa e autopulizia a 90 °C

Quando sporco, capelli e peli si accumulano sui pavimenti, può essere utile un apparecchio che aspira e lava insieme. Ecco come le caratteristiche del roborock F25 BX GEN2 possono aiutare nelle pulizie quotidiane:

Aspirazione da 20.000 Pa e 32 uscite dell’acqua : lavorano insieme per affrontare lo sporco e le macchie ostinate, mentre il sistema regola la soluzione detergente in base al livello di sporco.

: lavorano insieme per affrontare lo sporco e le macchie ostinate, mentre il sistema regola la soluzione detergente in base al livello di sporco. Rilevamento intelligente dello sporco : l’apparecchio regola automaticamente aspirazione e flusso dell’acqua, così può adattare la pulizia a situazioni diverse, come briciole in cucina o sporco lasciato dagli animali.

: l’apparecchio regola automaticamente aspirazione e flusso dell’acqua, così può adattare la pulizia a situazioni diverse, come briciole in cucina o sporco lasciato dagli animali. Sistema antigroviglio con doppio raschietto e pettine a 141 denti : aiuta a raccogliere capelli e peli senza grovigli e a limitare la formazione di aloni durante il lavaggio.

: aiuta a raccogliere capelli e peli senza grovigli e a limitare la formazione di aloni durante il lavaggio. Inclinazione a 180 gradi e spessore di 12,5 cm : il design piatto consente di arrivare sotto i mobili e negli spazi più difficili da raggiungere.

: il design piatto consente di arrivare sotto i mobili e negli spazi più difficili da raggiungere. Autopulizia e asciugatura con aria calda fino a 90 °C: il ciclo ad alta temperatura scioglie grasso e residui e asciuga l’apparecchio, riducendo umidità e cattivi odori.

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FAQ Il roborock F25 BX GEN2 aspira e lava contemporaneamente? Sì, è un aspirapolvere e lavapavimenti che combina aspirazione e lavaggio. Come gestisce capelli e peli di animali? Il sistema antigroviglio con doppio raschietto e pettine a 141 denti è progettato per raccogliere peli e capelli riducendo i grovigli. Riesce a pulire sotto i mobili? Il design inclinabile fino a 180 gradi e lo spessore di 12,5 cm permettono di raggiungere gli spazi sotto i mobili. Come funziona l’autopulizia? Il ciclo ad alta temperatura fino a 90 °C scioglie grasso e residui; l’asciugatura con aria calda aiuta a eliminare umidità e cattivi odori.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.