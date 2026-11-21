Mova X4 Pro, la lavapavimenti top oggi a metà prezzo: minimo storico
L'aspirapolvere e lavapavimenti Mova X4 Pro con acqua calda a 80 °C e autopulizia ad alta temperatura, è in sconto del 50%.
Macchie ostinate e peli aggrovigliati possono rendere faticosa la pulizia quotidiana dei pavimenti. Il Mova X4 Pro è disponibile a un prezzo scontato del 50%.
Questo aspirapolvere lavapavimenti combina la pulizia a umido e a secco con un’aspirazione da 20.000 Pa. L’acqua viene riscaldata fino a 80 °C per il lavaggio, mentre il getto SpotHeat aiuta a intervenire sulle macchie. La spazzola può essere pulita con acqua a 100 °C e asciugata con aria calda a 90 °C; per peli e capelli, il raschietto con denti a pettine riduce gli aggrovigliamenti. La struttura si inclina fino a 180° e ruota a 60° per raggiungere gli spazi sotto i mobili.
Mova X4 Pro in offerta: sconto del 50% a 199 euro
Se vuoi riunire in un solo apparecchio il lavaggio e l’aspirazione dei pavimenti, il Mova X4 Pro è disponibile a 199 euro con uno sconto del 50%. La promozione porta il prezzo a meno di 200 euro; non sono indicati ulteriori dettagli su pagamenti a rate, coupon, scadenza, consegna Prime o tempi di reso. Puoi consultare la disponibilità e le condizioni aggiornate nella pagina del Mova X4 Pro a 199 euro.
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L’aspirapolvere lavapavimenti MOVA con acqua calda a 80 °C e aspirazione da 20.000 Pa
Quando vuoi pulire in modo efficace senza trascurare gli angoli e la manutenzione della spazzola, alcune funzioni del Mova X4 Pro possono semplificare le attività di ogni giorno:
- Lavaggio con acqua a 80 °C e getto SpotHeat da 20.000 Pa: il calore e la potenza del getto sono pensati per aiutare a rimuovere le macchie dai pavimenti.
- Aspirazione da 20.000 Pa, a umido e a secco: permette di affrontare diverse esigenze di pulizia con lo stesso apparecchio. Il raschietto a pettine contrasta l’accumulo di peli e capelli sulla spazzola.
- Autopulizia con acqua a 100 °C e asciugatura ad aria calda a 90 °C: la spazzola a rullo viene pulita e poi asciugata, per mantenerla soffice e priva di odori.
- Due modalità di autopulizia: quella intelligente è indicata per una pulizia silenziosa e delicata, mentre quella profonda punta a un’igiene rapida e completa.
- Inclinazione a 180° e rotazione a 60°: la tecnologia Lie-flat Reach facilita il passaggio sotto i mobili e aiuta a raggiungere gli angoli senza dover spostare ogni volta l’apparecchio.
- Ricarica e spegnimento automatici sulla stazione: basta appoggiarlo alla base perché si spenga e inizi a ricaricarsi; una ricarica completa richiede 45 minuti.
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FAQ
Riscalda l’acqua fino a 80 °C per il lavaggio e dispone del getto SpotHeat da 20.000 Pa.
La funzione di autopulizia usa acqua calda a 100 °C; successivamente la spazzola viene asciugata con aria calda a 90 °C.
Sì. La tecnologia Lie-flat Reach consente un’inclinazione fino a 180° e la struttura ruota a 60°.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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