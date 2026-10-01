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MOVA M50, l'aspirapolvere e lavapavimenti con forte aspirazione e lavaggio automatico della spazzola è in offerta con uno sconto del 49%.

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Pavimenti sporchi, macchie ostinate e angoli difficili possono trasformare le pulizie di casa in una maratona estenuante. Con MOVA M50, un aspirapolvere lavapavimenti pensato per semplificare la cura dei pavimenti, oggi puoi alleggerire la routine grazie a uno sconto del 49% che lo rende molto più accessibile.

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MOVA M50 combina aspirazione e lavaggio in un unico dispositivo, concentrandosi sulla rimozione dello sporco più impegnativo e sulla pulizia accurata dei bordi dei pavimenti. La struttura reclinabile e la testina flessibile permettono di raggiungere spazi stretti e battiscopa senza sforzo, mentre il sistema di gestione automatica della spazzola mantiene l’accessorio sempre pronto all’uso e riduce le operazioni di manutenzione quotidiana.

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Con questa promozione puoi portarti a casa il MOVA M50 Aspirapolvere Lavapavimenti a soli 179,00€, beneficiando di uno sconto del 49% sul prezzo di listino. Un prezzo particolarmente interessante per un modello che integra aspirazione potente, lavaggio e funzioni evolute pensate per ridurre i tempi di pulizia in abitazioni di diverse dimensioni.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con l’aspirazione potente e la pulizia automatica della spazzola

Se vuoi ridurre il tempo dedicato alle pulizie di casa senza rinunciare a pavimenti davvero puliti, questo modello mette insieme potenza, praticità e una gestione semplificata della manutenzione.

Aspirazione potente da 22.000 Pa e pressione verso il basso di 20 N : la combinazione di forza aspirante e pressione aiuta a staccare e rimuovere le macchie più difficili, ideale per chi ha bambini, animali o superfici che si sporcano spesso.

: la combinazione di forza aspirante e pressione aiuta a staccare e rimuovere le macchie più difficili, ideale per chi ha bambini, animali o superfici che si sporcano spesso. Pulizia profonda di tutti gli angoli : la possibilità di reclinare il corpo a 180° e la rotazione flessibile di 90° permettono di infilarsi sotto i mobili e lungo pareti e battiscopa, così non restano zone trascurate nei bordi della stanza.

: la possibilità di reclinare il corpo a 180° e la rotazione flessibile di 90° permettono di infilarsi sotto i mobili e lungo pareti e battiscopa, così non restano zone trascurate nei bordi della stanza. Pulizia automatica e asciugatura ad alta temperatura : il lavaggio della spazzola a 85°C rimuove efficacemente le macchie dal rullo, mentre l’asciugatura ad aria calda alla stessa temperatura mantiene la spazzola asciutta e pronta, limitando cattivi odori e accumuli di sporco.

: il lavaggio della spazzola a 85°C rimuove efficacemente le macchie dal rullo, mentre l’asciugatura ad aria calda alla stessa temperatura mantiene la spazzola asciutta e pronta, limitando cattivi odori e accumuli di sporco. Zero grovigli di peli e capelli : il raschietto dentellato ad alta densità, posizionato vicino alla spazzola, migliora l’aspirazione di peli e capelli sottili, ideale per chi vive con animali domestici e vuole ridurre al minimo le operazioni manuali di pulizia del rullo.

: il raschietto dentellato ad alta densità, posizionato vicino alla spazzola, migliora l’aspirazione di peli e capelli sottili, ideale per chi vive con animali domestici e vuole ridurre al minimo le operazioni manuali di pulizia del rullo. Esperienza d’uso leggera e confortevole: con un peso di soli 610 g in fase di pulizia, la gestione quotidiana risulta meno faticosa, mentre la separazione solido-liquido dei rifiuti, il display LED, il comando vocale e un’autonomia fino a 46 minuti aiutano a completare più stanze con un’unica sessione.

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FAQ Quanto è potente l’aspirazione dell’aspirapolvere lavapavimenti MOVA M50? MOVA M50 offre un’aspirazione da 22.000 Pa con pressione verso il basso di 20 N per rimuovere anche le macchie più ostinate. L’aspirapolvere MOVA M50 riesce a pulire bene gli angoli e sotto i mobili? Sì, il corpo reclinabile a 180° e la rotazione flessibile di 90° permettono di raggiungere spazi stretti, bordi e battiscopa. Come funziona la pulizia automatica della spazzola del MOVA M50? La spazzola viene lavata automaticamente con acqua a 85°C e poi asciugata ad aria calda alla stessa temperatura per mantenerla pulita e pronta all’uso. Il MOVA M50 è adatto a chi ha animali domestici in casa? Sì, il raschietto dentellato ad alta densità riduce i grovigli di peli e capelli e migliora l’aspirazione anche dei peli più sottili.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.