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Dreame Z30 Pro Aqua-A, aspirapolvere lavapavimenti con base autopulente, spazzola anti-grovigli e fino a 90 minuti di autonomia è in sconto del 28%.

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Pavimenti macchiati, peli ovunque e poco tempo per le pulizie: se ti riconosci in questo scenario, un dispositivo che aspira e lava insieme può fare davvero la differenza. Su Amazon il dreame Z30 Pro Aqua-A è proposto con uno sconto del 28%, permettendoti di portare in casa un sistema di pulizia avanzato che gestisce sia lo sporco secco sia quello umido in un solo passaggio.

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Questo modello nasce per una pulizia profonda tutto-in-uno: combina un’aspirazione potente con una soluzione di lavaggio integrata che ti consente di affrontare diversi tipi di pavimento con un unico apparecchio. La spazzola a umido con sistema Aquacycle 2.0 gestisce in sequenza spruzzo, raschiatura, strofinio e aspirazione di liquidi e detriti, mentre la base dedicata si occupa del lavaggio e dell’asciugatura a caldo del rullo, riducendo al minimo la manutenzione manuale e aiutando a mantenere il sistema più igienico nel tempo.

dreame Z30 Pro Aqua-A in offerta: sconto del 28% sull’aspirapolvere lavapavimenti

La promo su Amazon rende il dreame Z30 Pro Aqua-A più accessibile: grazie allo sconto del 28% puoi risparmiare in modo significativo rispetto al prezzo di listino e portarti a casa un aspirapolvere lavapavimenti avanzato a un prezzo scontato del 28%. Da oggi lo trovi in promo e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un modello che, per caratteristiche, si posiziona nella fascia medio-alta degli aspirapolvere a stelo, con funzioni normalmente riservate a prodotti più costosi, come la gestione separata di acqua pulita, acqua sporca e rifiuti solidi e un’autonomia adeguata a case di dimensioni generose.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con la spazzola Aquacycle 2.0 e fino a 90 minuti di autonomia

Se cerchi un aiuto concreto per ridurre il tempo dedicato alle pulizie e ottenere pavimenti più igienizzati con meno passaggi, questo aspirapolvere lavapavimenti punta proprio a risolvere quel problema combinando potenza, autonomia e gestione intelligente dello sporco.

Pulizia tutto-in-uno a umido e a secco : la funzione combinata di aspirazione e lavaggio ti consente di affrontare polvere, briciole e macchie in un’unica passata, ideale per chi ha poco tempo e pavimenti misti in casa.

: la funzione combinata di aspirazione e lavaggio ti consente di affrontare polvere, briciole e macchie in un’unica passata, ideale per chi ha poco tempo e pavimenti misti in casa. Spazzola Aquacycle 2.0 con sistema Tri-Zone : il ciclo in quattro fasi (spruzza, raschia, strofina e aspira) e i serbatoi separati per acqua pulita, acqua sporca e solidi migliorano l’igiene e riducono la formazione di cattivi odori, così non spalmi lo sporco in giro.

: il ciclo in quattro fasi (spruzza, raschia, strofina e aspira) e i serbatoi separati per acqua pulita, acqua sporca e solidi migliorano l’igiene e riducono la formazione di cattivi odori, così non spalmi lo sporco in giro. Base autopulente con asciugatura ad aria calda : con un solo tocco la base lava il rullo e lo asciuga con aria calda a 70 °C per 30 minuti, limitando la manutenzione manuale e mantenendo accessori e spazzola pronti all’uso.

: con un solo tocco la base lava il rullo e lo asciuga con aria calda a 70 °C per 30 minuti, limitando la manutenzione manuale e mantenendo accessori e spazzola pronti all’uso. Spazzola multisuperficie TangleCut : le lame motorizzate sminuzzano i peli prima che si avvolgano sul rullo, una soluzione pratica se in casa ci sono animali domestici o chiome lunghe che normalmente intasano le spazzole.

: le lame motorizzate sminuzzano i peli prima che si avvolgano sul rullo, una soluzione pratica se in casa ci sono animali domestici o chiome lunghe che normalmente intasano le spazzole. Design pieghevole a 180° e 90° : la struttura snodata permette di arrivare sotto mobili bassi e in spazi stretti senza doversi piegare continuamente, rendendo più semplice la pulizia di aree difficili da raggiungere.

: la struttura snodata permette di arrivare sotto mobili bassi e in spazi stretti senza doversi piegare continuamente, rendendo più semplice la pulizia di aree difficili da raggiungere. Potenza fino a 28.000 Pa e autonomia fino a 90 minuti : la combinazione tra aspirazione elevata e batteria da 8*3200 mAh consente di coprire superfici ampie fino a 200 m² con una sola carica, utile per appartamenti grandi e case su più livelli.

: la combinazione tra aspirazione elevata e batteria da 8*3200 mAh consente di coprire superfici ampie fino a 200 m² con una sola carica, utile per appartamenti grandi e case su più livelli. Filtrazione a cinque strati al 99,99% : il sistema trattiene particelle molto fini, contribuendo a rilasciare aria più pulita e a migliorare il comfort soprattutto per chi è sensibile alla polvere.

: il sistema trattiene particelle molto fini, contribuendo a rilasciare aria più pulita e a migliorare il comfort soprattutto per chi è sensibile alla polvere. Illuminazione LED e rilevamento intelligente CelesTect: i LED evidenziano la polvere negli angoli bui e i sensori regolano automaticamente la potenza in base allo sporco, ottimizzando consumi e risultati di pulizia.

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FAQ Quanto dura la batteria del dreame Z30 Pro Aqua-A con una sola carica? La batteria offre fino a 90 minuti di autonomia e consente di pulire fino a circa 200 m². Il dreame Z30 Pro Aqua-A può aspirare sia sporco secco sia liquidi? Sì, la spazzola Aquacycle 2.0 è progettata per gestire sia lo sporco asciutto sia quello bagnato. Come funziona la base autopulente del dreame Z30 Pro Aqua-A? Con un solo tocco la base lava il rullo e lo asciuga con aria calda a 70 °C per circa 30 minuti. Il dreame Z30 Pro Aqua-A è adatto alle case con animali domestici? Sì, la spazzola multisuperficie TangleCut sminuzza i peli e limita i grovigli, ideale con cani e gatti in casa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.