L’aspirapolvere dreame Z30 Pro Aqua-A: offerta e prezzo in picchiata
L'aspirapolvere e lavapavimenti dreame Z30 Pro Aqua-A è dotato di una spazzola anti-groviglio e di un'autonomia fino a 90 minuti. Da oggi lo trovi con uno sconto del 33%.
Per pulire pavimenti con sporco secco e bagnato senza alternare più apparecchi, può essere utile una soluzione che riunisca aspirazione e lavaggio. Oggi il dreame Z30 Pro Aqua-A è proposto a 399,00 euro, con uno sconto del 33%.
Questo aspirapolvere a stelo con funzione di lavaggio è pensato per affrontare diversi tipi di pavimento con un solo dispositivo. La spazzola a umido Aquacycle 2.0 gestisce lo sporco secco e bagnato, mentre la base provvede al lavaggio e all’asciugatura del rullo. Il modello integra inoltre una spazzola multisuperficie progettata per limitare i grovigli di peli e capelli.
dreame Z30 Pro Aqua-A in offerta: sconto del 33% e prezzo di 399 euro
Se cerchi un apparecchio per aspirare e lavare, il dreame Z30 Pro Aqua-A è disponibile a 399,00 euro con uno sconto del 33%. La scheda indica una spazzola per la pulizia a umido, una batteria staccabile e una base che lava e asciuga il rullo. Non sono riportati dettagli su eventuali rate, coupon, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso: per queste condizioni è opportuno verificare la pagina dell’offerta prima di acquistare.
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L’aspirapolvere dreame con la spazzola anti-groviglio e l’autonomia fino a 90 minuti
Per chi vuole ridurre i passaggi necessari e raggiungere anche le zone sotto i mobili, questo modello combina accessori e funzioni pensati per diverse esigenze domestiche. Tra gli elementi più rilevanti:
- Aspirazione fino a 28.000 Pa e autonomia massima di 90 minuti: la batteria staccabile è dichiarata sufficiente per coprire fino a 200 m² con una carica, così da poter pulire più ambienti senza interrompersi per ricaricare.
- Spazzola Aquacycle 2.0: spruzza, raschia, strofina e aspira lo sporco secco o bagnato. Il sistema Tri-Zone separa acqua pulita, acqua sporca e solidi; il produttore indica fino a 45 minuti di pulizia su 290 m² con questa spazzola.
- Base autopulente con asciugatura ad aria calda a 70 °C: con un tocco, sciacqua il rullo e lo asciuga per 30 minuti, limitando gli interventi manuali di manutenzione.
- Spazzola multisuperficie TangleCut: le doppie lame motorizzate tagliano peli e capelli sul rullo, riducendo la necessità di rimuoverli a mano.
- Struttura flessibile per gli spazi difficili: la spazzola a umido ruota di 180° e l’asta si piega a 90°, per raggiungere sotto i mobili bassi senza doversi piegare continuamente.
- Filtrazione a cinque strati e rilevamento intelligente: il sistema è dichiarato capace di trattenere il 99,99% delle particelle da 0,1 µm; la luce LED aiuta a individuare la polvere e la potenza si regola in base allo sporco rilevato.
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FAQ
Sì. La spazzola Aquacycle 2.0 è progettata per aspirare e pulire sporco bagnato e asciutto.
La scheda indica un’autonomia massima di 90 minuti e una copertura fino a 200 m² con una carica.
Sì. La base sciacqua il rullo e lo asciuga con aria calda a 70 °C per 30 minuti.
Sì. La spazzola multisuperficie TangleCut usa doppie lame motorizzate per tagliare peli e capelli sul rullo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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