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Pavimenti sporchi, peli ovunque e l’eterna fatica di arrivare bene sotto letti e mobili bassi: chi pulisce casa spesso sa quanto tempo si perda nei soliti punti difficili. In questo momento il dreame H15S è disponibile con uno sconto del 28%, una proposta interessante per chi vuole una pulizia più profonda con meno sforzo.

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Questo aspirapolvere lavapavimenti integra un braccio robotico con intelligenza artificiale in grado di abbassarsi lungo le pareti e infilarsi sotto i mobili grazie al design piatto a 180°, così da eliminare anche lo sporco nascosto. La gestione dei peli è semplificata dal sistema TangleCut, che taglia i grovigli direttamente sulla spazzola, mentre il ciclo di lavaggio e asciugatura automatica ad alta temperatura mantiene l’accessorio pulito e aiuta a limitare odori e muffe dopo ogni utilizzo.

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In questa fase il dreame H15S è proposto a 289,00€, valore interessante per un aspirapolvere lavapavimenti con braccio robotico IA e funzioni di manutenzione automatica. Considerando lo sconto del 28%, chi cerca un prodotto versatile per gestire sporco secco e bagnato trova una soluzione avanzata in una fascia di prezzo competitiva rispetto ad altri modelli multifunzione di brand noti. Grazie alla potente aspirazione da 21.000 Pa e all’autonomia fino a 50 minuti in modalità Silenziosa, può coprire superfici ampie senza interruzioni, permettendo di concentrarsi sulla casa invece che sulla ricarica.

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Approfitta subito dell’offerta sul dreame H15S

L’aspirapolvere lavapavimenti con il braccio robotico IA e la gestione dei peli

Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato alle pulizie senza rinunciare a pavimenti curati, questo modello punta tutto su automazione e praticità quotidiana.

Braccio robotico IA DescendReach : si abbassa lungo le pareti e si spinge sotto i mobili bassi, così non devi spostare continuamente arredi per eliminare lo sporco negli angoli più scomodi.

: si abbassa lungo le pareti e si spinge sotto i mobili bassi, così non devi spostare continuamente arredi per eliminare lo sporco negli angoli più scomodi. Design piatto a 180° : permette di raggiungere facilmente lo spazio sotto letti, divani e credenze, evitando quelle strisce di polvere che restano spesso intatte con gli strumenti tradizionali.

: permette di raggiungere facilmente lo spazio sotto letti, divani e credenze, evitando quelle strisce di polvere che restano spesso intatte con gli strumenti tradizionali. Sistema TangleCut per peli e capelli : il raschietto integrato taglia i grovigli sulla spazzola e li convoglia nel serbatoio dell’acqua usata, riducendo al minimo la manutenzione manuale, ideale se in casa ci sono animali domestici o chiome lunghe.

: il raschietto integrato taglia i grovigli sulla spazzola e li convoglia nel serbatoio dell’acqua usata, riducendo al minimo la manutenzione manuale, ideale se in casa ci sono animali domestici o chiome lunghe. Lavaggio e asciugatura automatica della spazzola a 90 °C : il ciclo caldo, unito alla rotazione inversa ad alta velocità, pulisce in profondità le setole e aiuta a limitare odori e muffe tra una sessione e l’altra.

: il ciclo caldo, unito alla rotazione inversa ad alta velocità, pulisce in profondità le setole e aiuta a limitare odori e muffe tra una sessione e l’altra. Aspirazione da 21.000 Pa e autonomia fino a 50 minuti : la potenza consente di affrontare sporco secco e liquidi, mentre la batteria di lunga durata permette di coprire gran parte dell’abitazione in un’unica passata.

: la potenza consente di affrontare sporco secco e liquidi, mentre la batteria di lunga durata permette di coprire gran parte dell’abitazione in un’unica passata. Livelli di aspirazione e acqua regolabili via app : puoi adattare l’intensità di pulizia alle diverse stanze e tipologie di sporco, creando una routine personalizzata in base alle esigenze della casa.

: puoi adattare l’intensità di pulizia alle diverse stanze e tipologie di sporco, creando una routine personalizzata in base alle esigenze della casa. Liquido detergente dedicato incluso (500 ml, modello AWH10): pensato per lavorare al meglio con il sistema di lavaggio integrato, così puoi iniziare subito a sfruttare tutte le funzioni.

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FAQ Il dreame H15S riesce a pulire bene sotto i mobili bassi? Sì, grazie al design piatto a 180° e al braccio robotico IA raggiunge facilmente lo sporco sotto letti e divani. Il dreame H15S è adatto a chi ha animali in casa? Sì, il sistema TangleCut taglia i peli e i capelli sulla spazzola e li convoglia nel serbatoio, riducendo i grovigli. Come funziona la manutenzione automatica del dreame H15S? La spazzola viene lavata a 90 °C e poi asciugata con aria calda ad alta velocità, limitando odori e muffe. Quanta autonomia ha il dreame H15S con una carica? In modalità Silenziosa l’autonomia arriva fino a 50 minuti, sufficiente per pulire gran parte della casa.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.