Dreame H15 Pro, lava i pavimenti e oggi la trovi a prezzo stracciato
L'aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro è in offerta con il 33% di sconto. Autonoia fino a 60 minuti e braccio robotico che arriva fino ai bordi.
Raggiungere gli angoli e pulire sotto i mobili può richiedere tempo e lasciare zone trascurate. Il Dreame H15 Pro affronta il problema con un braccio dedicato e oggi è disponibile con uno sconto del 33%.
Il braccio robotico GapFree AI DescendReach e il design con tre bordi aiutano a raggiungere gli angoli più difficili. La struttura si reclina fino a 180° per passare sotto i mobili bassi, mentre il sistema TangleCut taglia i capelli aggrovigliati sulla spazzola e li convoglia nel serbatoio dell’acqua sporca. Dopo l’uso, la spazzola viene lavata con acqua a 100°C e asciugata a 90°C; l’aspirazione regolabile e il controllo tramite app permettono di personalizzare la pulizia.
Dreame H15 Pro in offerta: sconto del 33% e prezzo di 299 euro
Per chi vuole combinare aspirazione e lavaggio e ridurre il lavoro di manutenzione, il Dreame H15 Pro a 299 euro propone uno sconto del 33%. Il tool indica il prezzo e la percentuale di sconto, ma non specifica l’importo del risparmio in euro né il prezzo di prodotti comparabili. Non sono riportate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi per il reso.
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L’aspirapolvere lavapavimenti con il braccio AI e l’aspirazione da 21.000 Pa
Se angoli, capelli e mobili bassi rendono faticosa la pulizia, queste caratteristiche puntano a rendere le operazioni quotidiane più pratiche:
- Braccio GapFree AI e tre bordi: aiutano a pulire negli angoli e vicino ai bordi, riducendo le zone che potrebbero sfuggire durante il passaggio.
- Struttura reclinabile a 180°: consente di arrivare sotto i mobili bassi senza doverli spostare.
- Aspirazione da 21.000 Pa e batteria fino a 60 minuti: offre potenza e autonomia per affrontare le sessioni di pulizia. In modalità smart, l’autonomia dichiarata è superiore a 40 minuti.
- TangleCut e pulizia automatica della spazzola: il sistema taglia i capelli aggrovigliati e li convoglia nel serbatoio dell’acqua sporca; il lavaggio a 100°C e l’asciugatura a 90°C gestiscono la manutenzione dopo l’uso.
- Aspirazione regolabile e controllo tramite app: permettono di adattare la pulizia al livello di sporco e personalizzare le preferenze.
- Soluzione detergente inclusa: nella confezione è indicata una bottiglia da 500 ml di soluzione AWH10.
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FAQ
Sì, il design piatto a 180° è pensato per raggiungere anche gli spazi sotto i mobili bassi.
L'autonomia indicata arriva a 60 minuti; in modalità smart, la pulizia supera i 40 minuti.
Il sistema TangleCut taglia i capelli aggrovigliati e li convoglia nel serbatoio dell'acqua sporca.
Sì, è inclusa una bottiglia da 500 ml di soluzione detergente AWH10.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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