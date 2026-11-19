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L'aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H15 Pro è in offerta con il 33% di sconto. Autonoia fino a 60 minuti e braccio robotico che arriva fino ai bordi.

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Raggiungere gli angoli e pulire sotto i mobili può richiedere tempo e lasciare zone trascurate. Il Dreame H15 Pro affronta il problema con un braccio dedicato e oggi è disponibile con uno sconto del 33%.

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Il braccio robotico GapFree AI DescendReach e il design con tre bordi aiutano a raggiungere gli angoli più difficili. La struttura si reclina fino a 180° per passare sotto i mobili bassi, mentre il sistema TangleCut taglia i capelli aggrovigliati sulla spazzola e li convoglia nel serbatoio dell’acqua sporca. Dopo l’uso, la spazzola viene lavata con acqua a 100°C e asciugata a 90°C; l’aspirazione regolabile e il controllo tramite app permettono di personalizzare la pulizia.

Dreame H15 Pro in offerta: sconto del 33% e prezzo di 299 euro

Per chi vuole combinare aspirazione e lavaggio e ridurre il lavoro di manutenzione, il Dreame H15 Pro a 299 euro propone uno sconto del 33%. Il tool indica il prezzo e la percentuale di sconto, ma non specifica l’importo del risparmio in euro né il prezzo di prodotti comparabili. Non sono riportate informazioni su pagamento a rate, coupon, scadenza, vantaggi Prime o tempi per il reso.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con il braccio AI e l’aspirazione da 21.000 Pa

Se angoli, capelli e mobili bassi rendono faticosa la pulizia, queste caratteristiche puntano a rendere le operazioni quotidiane più pratiche:

Braccio GapFree AI e tre bordi: aiutano a pulire negli angoli e vicino ai bordi, riducendo le zone che potrebbero sfuggire durante il passaggio.

aiutano a pulire negli angoli e vicino ai bordi, riducendo le zone che potrebbero sfuggire durante il passaggio. Struttura reclinabile a 180°: consente di arrivare sotto i mobili bassi senza doverli spostare.

consente di arrivare sotto i mobili bassi senza doverli spostare. Aspirazione da 21.000 Pa e batteria fino a 60 minuti: offre potenza e autonomia per affrontare le sessioni di pulizia. In modalità smart, l’autonomia dichiarata è superiore a 40 minuti.

offre potenza e autonomia per affrontare le sessioni di pulizia. In modalità smart, l’autonomia dichiarata è superiore a 40 minuti. TangleCut e pulizia automatica della spazzola: il sistema taglia i capelli aggrovigliati e li convoglia nel serbatoio dell’acqua sporca; il lavaggio a 100°C e l’asciugatura a 90°C gestiscono la manutenzione dopo l’uso.

il sistema taglia i capelli aggrovigliati e li convoglia nel serbatoio dell’acqua sporca; il lavaggio a 100°C e l’asciugatura a 90°C gestiscono la manutenzione dopo l’uso. Aspirazione regolabile e controllo tramite app: permettono di adattare la pulizia al livello di sporco e personalizzare le preferenze.

permettono di adattare la pulizia al livello di sporco e personalizzare le preferenze. Soluzione detergente inclusa: nella confezione è indicata una bottiglia da 500 ml di soluzione AWH10.

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FAQ Il Dreame H15 Pro riesce a pulire sotto i mobili bassi? Sì, il design piatto a 180° è pensato per raggiungere anche gli spazi sotto i mobili bassi. Quanto dura la batteria del Dreame H15 Pro? L'autonomia indicata arriva a 60 minuti; in modalità smart, la pulizia supera i 40 minuti. Come gestisce i capelli aggrovigliati sulla spazzola? Il sistema TangleCut taglia i capelli aggrovigliati e li convoglia nel serbatoio dell'acqua sporca. Il Dreame H15 Pro include una soluzione detergente? Sì, è inclusa una bottiglia da 500 ml di soluzione detergente AWH10.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.