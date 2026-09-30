Dreame H15 Pro, lavapavimenti smart in offerta con uno sconto lampo
La lavapavimenti e aspirapolvere dreame H15 Pro dotata di braccio robot con intelligenza artificiale è in promo con uno sconto del 33% e approfitti di un super prezzo.
Tieni i pavimenti sempre puliti richiede tempo, fatica e spesso diversi strumenti per arrivare in ogni angolo della casa. Con dreame H15 Pro, oggi proposto con uno sconto del 33%, hai un aspirapolvere lavapavimenti che punta a risolvere il problema della pulizia quotidiana in un solo passaggio.
Questo modello integra un braccio robotico GapFree AI DescendReach per arrivare negli angoli frontali più difficili, un design piatto a 180° per infilarsi sotto i mobili bassi e un sistema di auto-pulizia con acqua calda fino a 100 °C e asciugatura a 90 °C che riduce al minimo la manutenzione manuale, rendendo più semplice mantenere l’apparecchio sempre pronto all’uso.
Dreame H15 Pro in offerta su Amazon: sconto del 33% sull’aspirapolvere lavapavimenti
In questo momento puoi acquistare il dreame H15 Pro a circa 303,00€ grazie a uno sconto del 33% rispetto al prezzo di listino. Per chi cerca un aspirapolvere lavapavimenti avanzato con braccio robot AI e manutenzione automatica, si tratta di una cifra allineata alla fascia medio-alta del segmento, con un rapporto tra dotazione tecnologica e costo particolarmente interessante.
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L’aspirapolvere lavapavimenti con il braccio robot AI e la pulizia automatica ad alta temperatura
Se vuoi ridurre al minimo il tempo dedicato alla pulizia dei pavimenti, questo aspirapolvere lavapavimenti è pensato per occuparsi sia dello sporco di casa sia della propria manutenzione, limitando interventi manuali e passaggi ripetuti.
- Braccio robotico GapFree AI DescendReach: permette di raggiungere gli angoli anteriori stretti e garantisce una copertura su tre lati, così non restano zone non trattate lungo battiscopa e spigoli.
- Design piatto a 180°: la struttura ribassata consente di infilarsi sotto i mobili bassi, aiutandoti a pulire aree normalmente difficili da raggiungere senza spostare arredi.
- Sistema TangleCut: il raschietto flessibile taglia e aspira peli e capelli direttamente nel serbatoio dell’acqua sporca, riducendo i grovigli sulla spazzola e la necessità di pulizie manuali frequenti.
- Auto-pulizia con acqua calda a 100 °C: la spazzola viene immersa, strofinata con movimenti avanti e indietro e poi asciugata a 90 °C, favorendo una pulizia profonda e la preparazione all’uso successivo.
- Aspirazione da 21 kPa e batteria fino a 60 minuti: la combinazione di potenza e autonomia permette sessioni prolungate, adatte anche ad abitazioni di medie dimensioni, con movimento assistito GlideWheel per ridurre lo sforzo.
- Gestione intelligente tramite app: la regolazione automatica dell’aspirazione in base al livello di sporco e il controllo da app consentono di personalizzare l’intensità di lavoro secondo le esigenze della casa.
- Serbatoi progettati per coprire oltre 40 minuti in modalità Smart: la capacità dell’acqua pulita e sporca è dimensionata per superare l’autonomia della batteria in questa modalità, riducendo le interruzioni per rabbocchi o svuotamenti.
- Detergente dedicato incluso: in confezione è presente una bottiglia da 500 ml di liquido detergente modello AWH10, pensata per sfruttare al meglio il sistema di lavaggio integrato.
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FAQ
La batteria offre fino a 60 minuti di autonomia, sufficienti per sessioni di pulizia prolungate in abitazioni di medie dimensioni.
Sì, il design piatto a 180° consente di raggiungere facilmente le aree sotto i mobili bassi.
Utilizza il sistema TangleCut con raschietto flessibile che taglia i grovigli e li aspira nel serbatoio dell’acqua sporca.
La manutenzione è ridotta grazie al ciclo di auto-pulizia con acqua calda a 100 °C e asciugatura a 90 °C della spazzola.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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