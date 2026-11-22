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Affrontare macchie, detriti e sporco accumulato sui pavimenti richiede spesso più passaggi e tempo. Il DREAME H15 Pro Heat è disponibile con uno sconto del 42%, con lavaggio ad acqua calda.

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Questo aspirapolvere lavapavimenti combina l’acqua calda a 85 °C con una spazzola riscaldata a 55 °C e un sistema pensato per ridurre i grovigli. La copertura dei bordi su tre lati aiuta a raggiungere angoli e zone vicine alle pareti, mentre il design piatto a 180° e la manovrabilità da remoto tramite app supportano la pulizia delle aree più difficili. Tra le modalità disponibili ci sono quella con acqua calda e quella silenziosa.

DREAME H15 Pro Heat in offerta: sconto del 42% sul lavapavimenti

Se vuoi riunire aspirazione e lavaggio dei pavimenti in un solo dispositivo, il DREAME H15 Pro Heat è proposto a 349,00 euro, con uno sconto del 42%. La scheda indica il prezzo attuale e la percentuale di sconto, ma non specifica l’importo del risparmio in euro né il prezzo di prodotti concorrenti della stessa fascia. Non risultano informazioni su pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi per il reso: questi dettagli non sono indicati nei dati disponibili.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con acqua calda a 85 °C e aspirazione da 22.000 Pa

Per chi cerca un aiuto nel lavaggio quotidiano, le funzioni del dispositivo puntano a trattare macchie e sporco senza trascurare angoli e bordi. Ecco cosa può offrire nella pulizia di casa:

Lavaggio con acqua a 85 °C e spazzola riscaldata a 55 °C : il lavaggio con acqua calda è pensato per aiutare ad affrontare lo sporco sui pavimenti; il risciacquo della spazzola a 360° contribuisce alla sua pulizia.

: il lavaggio con acqua calda è pensato per aiutare ad affrontare lo sporco sui pavimenti; il risciacquo della spazzola a 360° contribuisce alla sua pulizia. Raschietto TangleCut contro i grovigli : riduce il rischio che i capelli si aggroviglino sulla spazzola, così la pulizia può procedere con meno interruzioni.

: riduce il rischio che i capelli si aggroviglino sulla spazzola, così la pulizia può procedere con meno interruzioni. Copertura dei bordi su tre lati : il sistema con spazzole a due lati e braccio robotico punta a raggiungere gli angoli e le zone a ridosso dei bordi, dove può accumularsi lo sporco.

: il sistema con spazzole a due lati e braccio robotico punta a raggiungere gli angoli e le zone a ridosso dei bordi, dove può accumularsi lo sporco. Aspirazione da 22.000 Pa : è progettata per aspirare sporco e detriti più pesanti, compresi quelli che si trovano negli angoli.

: è progettata per aspirare sporco e detriti più pesanti, compresi quelli che si trovano negli angoli. Design piatto a 180° e controllo tramite app : la navigazione automatica e la manovrabilità da remoto possono agevolare il raggiungimento delle aree più difficili.

: la navigazione automatica e la manovrabilità da remoto possono agevolare il raggiungimento delle aree più difficili. Modalità con autonomia dichiarata di 20 o 72 minuti : la modalità Acqua calda arriva a 20 minuti, mentre quella Silenziosa è indicata per 72 minuti di pulizia.

: la modalità Acqua calda arriva a 20 minuti, mentre quella Silenziosa è indicata per 72 minuti di pulizia. Rilevamento RGB: il sistema si adatta ai diversi livelli di sporco e, in modalità Auto-pulizia, rileva la sporcizia della spazzola e attiva il lavaggio fino a 100 °C.

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FAQ A che temperatura lava il DREAME H15 Pro Heat? Lava con acqua a 85 °C e ha una spazzola riscaldata a 55 °C. Quanto dura l’autonomia del DREAME H15 Pro Heat? La modalità Acqua calda è indicata per 20 minuti di autonomia; la modalità Silenziosa per 72 minuti. Il DREAME H15 Pro Heat aiuta a pulire angoli e bordi? Sì, il sistema è descritto con copertura dei bordi su tre lati e un braccio robotico per raggiungere sporco in angoli e bordi. Si può controllare il DREAME H15 Pro Heat tramite app? Sì, il dispositivo si controlla tramite app e può essere manovrato da remoto.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.