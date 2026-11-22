DREAME H15 Pro Heat, la lavapavimenti a un prezzo mai visto prima
Prezzo in picchiata per la lavapavimenti DREAME H15 Pro Heat: da oggi la trovi con il 43% di sconto. Aspira e lava con grande potenza.
Affrontare macchie, detriti e sporco accumulato sui pavimenti richiede spesso più passaggi e tempo. Il DREAME H15 Pro Heat è disponibile con uno sconto del 42%, con lavaggio ad acqua calda.
Questo aspirapolvere lavapavimenti combina l’acqua calda a 85 °C con una spazzola riscaldata a 55 °C e un sistema pensato per ridurre i grovigli. La copertura dei bordi su tre lati aiuta a raggiungere angoli e zone vicine alle pareti, mentre il design piatto a 180° e la manovrabilità da remoto tramite app supportano la pulizia delle aree più difficili. Tra le modalità disponibili ci sono quella con acqua calda e quella silenziosa.
DREAME H15 Pro Heat in offerta: sconto del 42% sul lavapavimenti
Se vuoi riunire aspirazione e lavaggio dei pavimenti in un solo dispositivo, il DREAME H15 Pro Heat è proposto a 349,00 euro, con uno sconto del 42%. La scheda indica il prezzo attuale e la percentuale di sconto, ma non specifica l’importo del risparmio in euro né il prezzo di prodotti concorrenti della stessa fascia. Non risultano informazioni su pagamento a rate, coupon, data di scadenza della promozione, spedizione Prime o tempi per il reso: questi dettagli non sono indicati nei dati disponibili.
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L’aspirapolvere lavapavimenti con acqua calda a 85 °C e aspirazione da 22.000 Pa
Per chi cerca un aiuto nel lavaggio quotidiano, le funzioni del dispositivo puntano a trattare macchie e sporco senza trascurare angoli e bordi. Ecco cosa può offrire nella pulizia di casa:
- Lavaggio con acqua a 85 °C e spazzola riscaldata a 55 °C: il lavaggio con acqua calda è pensato per aiutare ad affrontare lo sporco sui pavimenti; il risciacquo della spazzola a 360° contribuisce alla sua pulizia.
- Raschietto TangleCut contro i grovigli: riduce il rischio che i capelli si aggroviglino sulla spazzola, così la pulizia può procedere con meno interruzioni.
- Copertura dei bordi su tre lati: il sistema con spazzole a due lati e braccio robotico punta a raggiungere gli angoli e le zone a ridosso dei bordi, dove può accumularsi lo sporco.
- Aspirazione da 22.000 Pa: è progettata per aspirare sporco e detriti più pesanti, compresi quelli che si trovano negli angoli.
- Design piatto a 180° e controllo tramite app: la navigazione automatica e la manovrabilità da remoto possono agevolare il raggiungimento delle aree più difficili.
- Modalità con autonomia dichiarata di 20 o 72 minuti: la modalità Acqua calda arriva a 20 minuti, mentre quella Silenziosa è indicata per 72 minuti di pulizia.
- Rilevamento RGB: il sistema si adatta ai diversi livelli di sporco e, in modalità Auto-pulizia, rileva la sporcizia della spazzola e attiva il lavaggio fino a 100 °C.
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FAQ
Lava con acqua a 85 °C e ha una spazzola riscaldata a 55 °C.
La modalità Acqua calda è indicata per 20 minuti di autonomia; la modalità Silenziosa per 72 minuti.
Sì, il sistema è descritto con copertura dei bordi su tre lati e un braccio robotico per raggiungere sporco in angoli e bordi.
Sì, il dispositivo si controlla tramite app e può essere manovrato da remoto.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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