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L'aspirapolvere e lavapavimenti dreame H15 Pro Heat è in offerta con uno sconto del 30% e risparmi più di 100 euro. Prestazioni professionali e pavimento pulito.

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Se hai pavimenti che si sporcano facilmente e poco tempo per passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio, una soluzione che aspira, lava e asciuga in un solo passaggio può davvero cambiare la routine di pulizia di casa. Su Amazon il dreame H15 Pro Heat è disponibile con uno sconto del 30%, pensato proprio per chi vuole risultati profondi senza perdere ore dietro a secchi e stracci.

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Questo modello unisce il lavaggio con acqua calda fino a 85 °C a una gestione intelligente della spazzola: il riscaldamento a 55 °C aiuta a sciogliere lo sporco più ostinato, il raschietto TangleCut riduce i grovigli di capelli e peli, mentre il risciacquo a 360° mantiene il rullo pulito durante l’uso. A questo si sommano il braccio robotico con tecnologia 0 Gap per arrivare bene ai bordi e la copertura su tre lati, pensati per raccogliere la polvere che di solito resta negli angoli.

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Con la promo in corso puoi portarti a casa il dreame H15 Pro Heat a soli 419,00€ grazie allo sconto del 30%, una cifra interessante per un aspirapolvere lavapavimenti che integra acqua calda, gestione intelligente della spazzola e funzioni avanzate di asciugatura. Si tratta di un prodotto pensato per chi vuole una pulizia più accurata rispetto ai modelli base della stessa categoria, puntando su tecnologie che aiutano a trattare macchie e sporco impegnativo riducendo al minimo gli interventi manuali.

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L’aspirapolvere lavapavimenti con l’acqua calda a 85 °C e la copertura dei bordi su tre lati

Se ti capita spesso di dover insistere sulle stesse macchie o di trovare sempre sporco lungo i battiscopa, questo aspirapolvere lavapavimenti è pensato proprio per ridurre al minimo queste situazioni e rendere la pulizia più completa con meno passaggi.

Lavaggio con acqua calda a 85 °C e spazzola a 55 °C : la combinazione di acqua molto calda e rullo riscaldato aiuta a sciogliere grasso, macchie secche e sporco più ostinato, così non devi ripassare più volte sulla stessa zona.

: la combinazione di acqua molto calda e rullo riscaldato aiuta a sciogliere grasso, macchie secche e sporco più ostinato, così non devi ripassare più volte sulla stessa zona. Risciacquo della spazzola a 360° : il sistema di distribuzione dell’acqua pulisce il rullo in modo continuo, evitando di spargere in giro lo sporco raccolto e mantenendo più igienico il lavaggio dei pavimenti.

: il sistema di distribuzione dell’acqua pulisce il rullo in modo continuo, evitando di spargere in giro lo sporco raccolto e mantenendo più igienico il lavaggio dei pavimenti. Raschietto TangleCut anti-grovigli : riduce l’accumulo di capelli e peli sul rullo, rendendo la manutenzione più semplice e permettendo di completare la pulizia senza continue interruzioni per togliere nodi a mano.

: riduce l’accumulo di capelli e peli sul rullo, rendendo la manutenzione più semplice e permettendo di completare la pulizia senza continue interruzioni per togliere nodi a mano. Copertura dei bordi su tre lati : il braccio robotico con tecnologia 0 Gap e il sistema di spazzole su entrambi i lati migliorano la raccolta dello sporco lungo muri e angoli, limitando quelle strisce di polvere che restano con molti modelli tradizionali.

: il braccio robotico con tecnologia 0 Gap e il sistema di spazzole su entrambi i lati migliorano la raccolta dello sporco lungo muri e angoli, limitando quelle strisce di polvere che restano con molti modelli tradizionali. Navigazione automatica e design piatto a 180° : la struttura ribassata facilita il passaggio sotto mobili e in aree difficili, mentre la gestione automatica aiuta a seguire il percorso di pulizia senza continui aggiustamenti manuali.

: la struttura ribassata facilita il passaggio sotto mobili e in aree difficili, mentre la gestione automatica aiuta a seguire il percorso di pulizia senza continui aggiustamenti manuali. Aspirazione fino a 22.000 Pa : la potenza di aspirazione permette di affrontare detriti più pesanti e sporco accumulato negli angoli, così l’azione di lavaggio può concentrarsi su macchie e residui, non sulle briciole.

: la potenza di aspirazione permette di affrontare detriti più pesanti e sporco accumulato negli angoli, così l’azione di lavaggio può concentrarsi su macchie e residui, non sulle briciole. Modalità con acqua calda e modalità silenziosa : puoi scegliere tra un lavaggio più intenso con acqua calda per affrontare lo sporco difficile o una pulizia più discreta in modalità silenziosa, adatta ai momenti in cui serve meno rumore.

: puoi scegliere tra un lavaggio più intenso con acqua calda per affrontare lo sporco difficile o una pulizia più discreta in modalità silenziosa, adatta ai momenti in cui serve meno rumore. Sistema RGB per la regolazione intelligente : il rilevamento del livello di sporco adegua automaticamente la pulizia, concentrando più energia dove serve e ottimizzando i passaggi nelle zone meno impegnative.

: il rilevamento del livello di sporco adegua automaticamente la pulizia, concentrando più energia dove serve e ottimizzando i passaggi nelle zone meno impegnative. Asciugatura intelligente basata sull’IA : il monitoraggio dell’umidità e l’asciugatura rapida aiutano a ridurre i tempi di attesa tra un utilizzo e l’altro, mantenendo la spazzola pronta e limitando odori sgradevoli.

: il monitoraggio dell’umidità e l’asciugatura rapida aiutano a ridurre i tempi di attesa tra un utilizzo e l’altro, mantenendo la spazzola pronta e limitando odori sgradevoli. Asciugatura veloce in 5 minuti a 90 °C : se hai bisogno di usare di nuovo il dispositivo poco dopo, la funzione di asciugatura rapida velocizza la preparazione del rullo per il ciclo successivo.

: se hai bisogno di usare di nuovo il dispositivo poco dopo, la funzione di asciugatura rapida velocizza la preparazione del rullo per il ciclo successivo. Liquido detergente incluso: la presenza di una bottiglia da 500 ml dedicata permette di iniziare subito a sfruttare il sistema con il prodotto pensato per questo modello.

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FAQ Come funziona l’acqua calda a 85 °C del dreame H15 Pro Heat? Il dispositivo lava i pavimenti usando acqua riscaldata fino a 85 °C e una spazzola a 55 °C per sciogliere meglio lo sporco ostinato. Il dreame H15 Pro Heat pulisce bene lungo i bordi e negli angoli? Sì, grazie al braccio robotico con tecnologia 0 Gap e alla copertura dei bordi su tre lati arriva meglio vicino a muri e angoli. Il rullo del dreame H15 Pro Heat si intasa con capelli e peli? È progettato con il raschietto TangleCut che riduce i grovigli, così la spazzola resta più pulita e richiede meno manutenzione. Che potenza di aspirazione ha il dreame H15 Pro Heat? L’aspirapolvere offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa, adatta a rimuovere anche detriti più pesanti e sporco annidato.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.