Dreame H15 Pro Heat, lavapavimenti in offerta con un super sconto
L'aspirapolvere e lavapavimenti dreame H15 Pro Heat è in offerta con uno sconto del 30% e risparmi più di 100 euro. Prestazioni professionali e pavimento pulito.
Se hai pavimenti che si sporcano facilmente e poco tempo per passare prima l’aspirapolvere e poi il mocio, una soluzione che aspira, lava e asciuga in un solo passaggio può davvero cambiare la routine di pulizia di casa. Su Amazon il dreame H15 Pro Heat è disponibile con uno sconto del 30%, pensato proprio per chi vuole risultati profondi senza perdere ore dietro a secchi e stracci.
Questo modello unisce il lavaggio con acqua calda fino a 85 °C a una gestione intelligente della spazzola: il riscaldamento a 55 °C aiuta a sciogliere lo sporco più ostinato, il raschietto TangleCut riduce i grovigli di capelli e peli, mentre il risciacquo a 360° mantiene il rullo pulito durante l’uso. A questo si sommano il braccio robotico con tecnologia 0 Gap per arrivare bene ai bordi e la copertura su tre lati, pensati per raccogliere la polvere che di solito resta negli angoli.
dreame H15 Pro Heat in offerta su Amazon: sconto del 30%
Con la promo in corso puoi portarti a casa il dreame H15 Pro Heat a soli 419,00€ grazie allo sconto del 30%, una cifra interessante per un aspirapolvere lavapavimenti che integra acqua calda, gestione intelligente della spazzola e funzioni avanzate di asciugatura. Si tratta di un prodotto pensato per chi vuole una pulizia più accurata rispetto ai modelli base della stessa categoria, puntando su tecnologie che aiutano a trattare macchie e sporco impegnativo riducendo al minimo gli interventi manuali.
Approfitta subito dello sconto sul dreame H15 Pro Heat
L’aspirapolvere lavapavimenti con l’acqua calda a 85 °C e la copertura dei bordi su tre lati
Se ti capita spesso di dover insistere sulle stesse macchie o di trovare sempre sporco lungo i battiscopa, questo aspirapolvere lavapavimenti è pensato proprio per ridurre al minimo queste situazioni e rendere la pulizia più completa con meno passaggi.
- Lavaggio con acqua calda a 85 °C e spazzola a 55 °C: la combinazione di acqua molto calda e rullo riscaldato aiuta a sciogliere grasso, macchie secche e sporco più ostinato, così non devi ripassare più volte sulla stessa zona.
- Risciacquo della spazzola a 360°: il sistema di distribuzione dell’acqua pulisce il rullo in modo continuo, evitando di spargere in giro lo sporco raccolto e mantenendo più igienico il lavaggio dei pavimenti.
- Raschietto TangleCut anti-grovigli: riduce l’accumulo di capelli e peli sul rullo, rendendo la manutenzione più semplice e permettendo di completare la pulizia senza continue interruzioni per togliere nodi a mano.
- Copertura dei bordi su tre lati: il braccio robotico con tecnologia 0 Gap e il sistema di spazzole su entrambi i lati migliorano la raccolta dello sporco lungo muri e angoli, limitando quelle strisce di polvere che restano con molti modelli tradizionali.
- Navigazione automatica e design piatto a 180°: la struttura ribassata facilita il passaggio sotto mobili e in aree difficili, mentre la gestione automatica aiuta a seguire il percorso di pulizia senza continui aggiustamenti manuali.
- Aspirazione fino a 22.000 Pa: la potenza di aspirazione permette di affrontare detriti più pesanti e sporco accumulato negli angoli, così l’azione di lavaggio può concentrarsi su macchie e residui, non sulle briciole.
- Modalità con acqua calda e modalità silenziosa: puoi scegliere tra un lavaggio più intenso con acqua calda per affrontare lo sporco difficile o una pulizia più discreta in modalità silenziosa, adatta ai momenti in cui serve meno rumore.
- Sistema RGB per la regolazione intelligente: il rilevamento del livello di sporco adegua automaticamente la pulizia, concentrando più energia dove serve e ottimizzando i passaggi nelle zone meno impegnative.
- Asciugatura intelligente basata sull’IA: il monitoraggio dell’umidità e l’asciugatura rapida aiutano a ridurre i tempi di attesa tra un utilizzo e l’altro, mantenendo la spazzola pronta e limitando odori sgradevoli.
- Asciugatura veloce in 5 minuti a 90 °C: se hai bisogno di usare di nuovo il dispositivo poco dopo, la funzione di asciugatura rapida velocizza la preparazione del rullo per il ciclo successivo.
- Liquido detergente incluso: la presenza di una bottiglia da 500 ml dedicata permette di iniziare subito a sfruttare il sistema con il prodotto pensato per questo modello.
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FAQ
Il dispositivo lava i pavimenti usando acqua riscaldata fino a 85 °C e una spazzola a 55 °C per sciogliere meglio lo sporco ostinato.
Sì, grazie al braccio robotico con tecnologia 0 Gap e alla copertura dei bordi su tre lati arriva meglio vicino a muri e angoli.
È progettato con il raschietto TangleCut che riduce i grovigli, così la spazzola resta più pulita e richiede meno manutenzione.
L’aspirapolvere offre una potenza di aspirazione fino a 22.000 Pa, adatta a rimuovere anche detriti più pesanti e sporco annidato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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