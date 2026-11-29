Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15 Pro FoamWash è in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo sprofonda. Va comprata oggi.

Amazon

Chi convive con animali sa quanto peli, macchie e odori possano rendere più impegnativa la pulizia dei pavimenti. Il DREAME H15 Pro FoamWash è disponibile con uno sconto del 40%, per affrontare queste esigenze con un sistema di lavaggio mirato.

DREAME H15 Pro FoamWash 360,05 € -40% 599,00 € Risparmi 238,95 € Acquista su Amazon

Il lavapavimenti combina una schiuma detergente specifica con il rilevamento dello sporco e il dosaggio automatico della soluzione. Il raschietto TangleCut 2.0 è progettato per gestire i peli, mentre il braccio con IA e il design che si appiattisce fino a 180° aiutano a raggiungere bordi, angoli e spazi sotto i mobili. La manutenzione comprende lavaggio a 100 °C e asciugatura a 90 °C.

DREAME H15 Pro FoamWash: sconto del 40% e circa 240 euro di risparmio

Con il prezzo indicato di 360,05 euro e uno sconto del 40%, il DREAME H15 Pro FoamWash permette un risparmio calcolato di circa 240 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nella percentuale. La schiuma mirata e le funzioni pensate per peli e macchie lo rendono una proposta da valutare per chi cerca un aspirapolvere lavapavimenti orientato alla pulizia domestica, in particolare in presenza di animali. Le informazioni disponibili non specificano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.

Amazon

Acquista ora DREAME H15 Pro FoamWash scontato

L’aspirapolvere lavapavimenti con schiuma mirata e aspirazione da 23.000 Pa

Quando sporco, peli e residui si accumulano sui pavimenti, un sistema che combina aspirazione e lavaggio può aiutare a gestire la pulizia quotidiana. Ecco le caratteristiche indicate per questo modello:

Lavaggio FoamWash con detergente schiumogeno : la schiuma è pensata per intervenire sulle macchie e sullo sporco causato dagli animali domestici, contribuendo anche a ridurre gli odori.

: la schiuma è pensata per intervenire sulle macchie e sullo sporco causato dagli animali domestici, contribuendo anche a ridurre gli odori. Dosaggio automatico e rilevamento dello sporco : il display LED mostra i livelli di sporco con una codifica a colori e il dispositivo regola la quantità di soluzione detergente tra 1:200 e 1:30. L’app Dreamehome permette di personalizzare le impostazioni, consultare promemoria e ricevere aggiornamenti.

: il display LED mostra i livelli di sporco con una codifica a colori e il dispositivo regola la quantità di soluzione detergente tra 1:200 e 1:30. L’app Dreamehome permette di personalizzare le impostazioni, consultare promemoria e ricevere aggiornamenti. Raschietto flessibile TangleCut 2.0 : progettato per affrontare i peli, aiuta a contenere la formazione di grovigli durante la pulizia.

: progettato per affrontare i peli, aiuta a contenere la formazione di grovigli durante la pulizia. Braccio con IA e design piatto a 180° : il sistema raggiunge i bordi e gli spazi più difficili; secondo le specifiche, mantiene un’aspirazione di 23.000 Pa anche quando è completamente disteso.

: il sistema raggiunge i bordi e gli spazi più difficili; secondo le specifiche, mantiene un’aspirazione di 23.000 Pa anche quando è completamente disteso. Lavaggio a 100 °C e asciugatura a 90 °C: il rilevamento di sporco e umidità consente di regolare acqua, temperatura e durata della manutenzione.

DREAME H15 Pro FoamWash 360,05 € -40% 599,00 € Risparmi 238,95 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Offerte Tech – Sconti e Promozioni" e “Offerte Casa – Sconti e Promozioni". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Approfitta ora dello sconto del 40% sul DREAME H15 Pro FoamWash, fino a esaurimento scorte.

Scopri altri elettrodomestici per la pulizia in promo da oggi su Amazon.

Offerta Lefant M5 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 23... 299,99 € -70% 999,99 € Risparmi 700,00 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo... 599,99 € Acquista su Amazon Lefant M210 Omni Robot Aspirapolvere Lavapavimenti Rullo 20.... 626,20 € Acquista su Amazon Lefant M5 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Rullo 20000P... 279,99 € -7% 299,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon

FAQ Il DREAME H15 Pro FoamWash è pensato per chi ha animali domestici? Sì. Le informazioni del prodotto indicano una schiuma mirata per lo sporco causato dagli animali e un raschietto TangleCut 2.0 progettato per gestire i peli. Come si regola la quantità di detergente? Il dosaggio è automatico e varia da 1:200 a 1:30; il dispositivo rileva inoltre i livelli di sporco, mostrati sul display LED con codifica a colori. L’aspirapolvere riesce a pulire sotto i mobili? Il design può appiattirsi fino a 180° per raggiungere spazi e angoli ristretti, mantenendo secondo le specifiche un’aspirazione di 23.000 Pa quando è disteso. A quale temperatura avvengono il lavaggio e l’asciugatura? Le funzioni di manutenzione indicate prevedono il lavaggio a 100 °C e l’asciugatura a 90 °C.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.