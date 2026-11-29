DREAME, la lavapavimenti top è in offerta con uno sconto esagerato
La lavapavimenti e aspirapolvere DREAME H15 Pro FoamWash è in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo sprofonda. Va comprata oggi.
Chi convive con animali sa quanto peli, macchie e odori possano rendere più impegnativa la pulizia dei pavimenti. Il DREAME H15 Pro FoamWash è disponibile con uno sconto del 40%, per affrontare queste esigenze con un sistema di lavaggio mirato.
Il lavapavimenti combina una schiuma detergente specifica con il rilevamento dello sporco e il dosaggio automatico della soluzione. Il raschietto TangleCut 2.0 è progettato per gestire i peli, mentre il braccio con IA e il design che si appiattisce fino a 180° aiutano a raggiungere bordi, angoli e spazi sotto i mobili. La manutenzione comprende lavaggio a 100 °C e asciugatura a 90 °C.
DREAME H15 Pro FoamWash: sconto del 40% e circa 240 euro di risparmio
Con il prezzo indicato di 360,05 euro e uno sconto del 40%, il DREAME H15 Pro FoamWash permette un risparmio calcolato di circa 240 euro rispetto al prezzo di riferimento implicito nella percentuale. La schiuma mirata e le funzioni pensate per peli e macchie lo rendono una proposta da valutare per chi cerca un aspirapolvere lavapavimenti orientato alla pulizia domestica, in particolare in presenza di animali. Le informazioni disponibili non specificano coupon, pagamento a rate, scadenza della promozione, benefici Prime o tempi di reso.
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L’aspirapolvere lavapavimenti con schiuma mirata e aspirazione da 23.000 Pa
Quando sporco, peli e residui si accumulano sui pavimenti, un sistema che combina aspirazione e lavaggio può aiutare a gestire la pulizia quotidiana. Ecco le caratteristiche indicate per questo modello:
- Lavaggio FoamWash con detergente schiumogeno: la schiuma è pensata per intervenire sulle macchie e sullo sporco causato dagli animali domestici, contribuendo anche a ridurre gli odori.
- Dosaggio automatico e rilevamento dello sporco: il display LED mostra i livelli di sporco con una codifica a colori e il dispositivo regola la quantità di soluzione detergente tra 1:200 e 1:30. L’app Dreamehome permette di personalizzare le impostazioni, consultare promemoria e ricevere aggiornamenti.
- Raschietto flessibile TangleCut 2.0: progettato per affrontare i peli, aiuta a contenere la formazione di grovigli durante la pulizia.
- Braccio con IA e design piatto a 180°: il sistema raggiunge i bordi e gli spazi più difficili; secondo le specifiche, mantiene un’aspirazione di 23.000 Pa anche quando è completamente disteso.
- Lavaggio a 100 °C e asciugatura a 90 °C: il rilevamento di sporco e umidità consente di regolare acqua, temperatura e durata della manutenzione.
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FAQ
Sì. Le informazioni del prodotto indicano una schiuma mirata per lo sporco causato dagli animali e un raschietto TangleCut 2.0 progettato per gestire i peli.
Il dosaggio è automatico e varia da 1:200 a 1:30; il dispositivo rileva inoltre i livelli di sporco, mostrati sul display LED con codifica a colori.
Il design può appiattirsi fino a 180° per raggiungere spazi e angoli ristretti, mantenendo secondo le specifiche un’aspirazione di 23.000 Pa quando è disteso.
Le funzioni di manutenzione indicate prevedono il lavaggio a 100 °C e l’asciugatura a 90 °C.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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